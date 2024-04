Por que cada vez mais migrantes sul-americanos arriscam suas vidas na rota suicida do Estreito de Darien?

Muita da discussão sobre a imigração ilegal para os EUA tem, nas últimas semanas, mudado seu foco para o sul, para o Estreito de Darien. Essa rota traiçoeira e selvagem, repleta de perigos naturais e relacionados à mais perigosa criminalidade, liga através de floresta densa a América do Sul e a América Central. A área, que até poucos anos atrás era considerada uma passagem quase impossível de ser realizada, tem registrado um número crescente de pessoas arriscando suas vidas para tentar atravessar, a caminho de pedir asilo nos EUA. Para explorar as razões, o The Conversation conversou com Sara McKinnon, uma especialista em imigração da Universidade de Wisconsin-Madison, que conhece profundamente a região e entrevistou centenas de pessoas que atravessaram a travessia da selva. Os trechos mais importantes dessa entrevista você pode ler abaixo:

Onde fica o Estreito de Darien?

O estreito é um trecho de selva densamente florestada que atravessa o norte da Colômbia e o sul do Panamá. Com cerca de 97 quilómetros de extensão, o terreno é lamacento, úmido e instável. Não existem estradas pavimentadas ali. Apesar disso, ele se tornou uma rota importante para a migração humana global.

Dependendo de quanto podem pagar, as pessoas têm de caminhar entre quatro a 10 dias, subindo e descendo montanhas, atravessando rios de fortes correntes e se esgueirando através da lama, carregando tudo o que têm - e muitas vezes com crianças muito pequenas para andar - para tentar atravessar a passagem. Os que conseguem apanham ônibus e vans que atravessam a maior parte da América Central e seguem para norte, através do México, até à zona de fronteira com os EUA.

O serviço de telefonia celular deixa de funcionar assim que as pessoas entram na floresta densa; os migrantes dependem dos “guias” pagos e de outros migrantes para conseguirem passar.

Na década anterior a 2021, cerca de 10.000 pessoas por ano fizeram esta rota a caminho do norte para procurar residência nos Estados Unidos e no Canadá.

Então, em 2021, o governo panamenho documentou 133.000 travessias, um aumento dramático no movimento humano em um trecho de terra tão hostil. Em 2023, mais de meio milhão de pessoas transitaram por esta parte do Panamá.

Por que é tão perigoso?

A rota, e na verdade todo o percurso que as pessoas fazem quando migram da América do Sul para a América do Norte, é controlada por organizações criminosas que ganham milhões, se não bilhões de dólares, anualmente na economia criminosa da migração humana ilegal.

É impossível atravessar esta faixa de terra sem a ajuda de um contrabandista, ou guia, porque as organizações criminosas que controlam o território exigem um pagamento pela passagem.

No entanto, o pagamento não garante uma passagem segura. Por vezes, as próprias pessoas pagas para facilitar a viagem extorquem os migrantes para obterem mais dinheiro. Há também relatos de grupos armados que emboscam as pessoas em trânsito para roubarem seus pertences e o dinheiro que possam ter guardado e trazido escondido nas costuras das roupas.

A extorsão e o rapto são fenômenos comuns, e a organização de ajuda médica Médicos Sem Fronteiras relatou recentemente um aumento dos casos de agressão sexual em massa, em que centenas de pessoas foram capturadas, agredidas e violentadas - muitas vezes na frente de seus familiares. Em dezembro de 2023, uma pessoa foi agredida sexualmente a cada 3½ horas durante a travessia, de acordo com os Médicos Sem Fronteiras.

A natureza extrema da selva pantanosa também torna a viagem perigosa.

Os caminhos podem ser muito lamacentos, especialmente na estação das chuvas. Nas partes montanhosas, é muitas vezes necessário escalar rochas íngremes ou agarrar-se a uma corda para não escorregar e cair de um penhasco.

O Missing Migrant Project relatou 141 mortes conhecidas no Estreito de Darien em 2023, o que é provavelmente uma fração do número real devido aos desafios na notificação e recuperação de corpos.

Muitas das pessoas que entrevistei e que tinham feito a viagem falaram de terem visto corpos ao longo do caminho cobertos de lama, provavelmente o resultado de terem escorregado ou caído para a morte.

Outros migrantes deixaram marcas perto dos corpos, como pedaços de tecido amarrados a uma árvore, e tiraram fotografias dos mortos, na esperança de que estas provas possam um dia ajudar a recuperar os corpos.

Os rios também são perigosos. As cheias repentinas e as cabeças d'água fazem com que muitas pessoas sejam arrastadas e se afoguem nas águas lamacentas. São frequentes os hematomas, cortes, mordidas de animais venenosos e fraturas. A elevada umidade e o calor diários, combinados com a falta de água potável, fazem com que muitas pessoas adoeçam com sintomas de desidratação grave.

As doenças transmitidas por vetores, pela água e relacionadas com fungos são também bastante comuns.

O que está por detrás do recente aumento do número de travessias?

A violência, a insegurança e a instabilidade nos seus países de origem levam muitas pessoas a deslocarem-se. Podem ir para outro local da sua região. Mas quando o nível de violência e insegurança é semelhante nesse país vizinho, continuam a deslocar-se para encontrar um lugar mais seguro para viver.

As opções de imigração legalmente permitida são cada vez mais limitadas para as pessoas dos países de economia mais frágil. Por exemplo, quando os governos implementam restrições aos vistos de viagem para determinadas nacionalidades, isso afeta as opções de deslocação disponíveis para a população desses países.

Em 2021, com a pressão dos Estados Unidos, o México começou a exigir que os venezuelanos que viajavam para o México portassem vistos de viagem. Isso significava que os venezuelanos que esperavam pedir asilo nos Estados Unidos não podiam mais voar para o México como turistas e depois se apresentar na fronteira a um agente da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA para expressar seu medo de retornar ao seu país de origem.

Os venezuelanos tiveram de encontrar outro caminho para se deslocarem. E, para muitos, esse caminho foi e continua a ser o trânsito irregular através do Estreito de Darien sem documentos de viagem.

Quem faz essa viagem?

Em 2023, das 520.085 pessoas que se deslocaram pela região, os venezuelanos representaram mais da metade, 328.650. Mas o total também incluiu 56.422 haitianos, 25.565 chineses, 4.267 afegãos, 2.252 nepaleses, 1.636 camaroneses e 1.124 angolanos.

A migração humana nas Américas é um fenômeno global. É também um fenômeno cada vez mais diversificado em termos de gênero e idade, como mostram dados do governo panamenho. Os homens adultos constituíam pouco mais de metade das pessoas que atravessavam o Estreito de Darien em 2023, e as mulheres adultas representavam 26% da população.

As crianças com menos de 18 anos constituíam 20% das pessoas que atravessavam, sendo que metade dessas crianças tinham menos de 5 anos. Os pais podem estar a carregar as crianças durante longos períodos da viagem, ou as crianças podem ter de caminhar mesmo estando cansadas. O stress e a fadiga aumentam a probabilidade de lesões ao longo do percurso.

Como reagiram as autoridades?

As restrições à emissão de vistos de viagem impostas por muitos governos só têm levado mais pessoas a tentar esta rota perigosa. Os governos também têm sido pouco receptivos à presença de grupos humanitários que ajudam os migrantes em trânsito. No dia 7 de março de 2024, os Médicos Sem Fronteiras informaram que o governo panamenho deixaria de permitir que a organização prestasse apoio aos migrantes. Este acesso reduzido aos cuidados de saúde significará certamente uma passagem ainda mais perigosa.

Em maio de 2022, os países das Américas anunciaram conjuntamente a Declaração de Los Angeles sobre Migração e Proteção para melhorar a coordenação regional na gestão da migração.

Com isso, o governo dos EUA implementou uma série de novos programas legais para se mudar para os EUA e escritórios de processamento de pedidos em países da América do Sul e da América Central que dão às pessoas a oportunidade de solicitar o reassentamento de refugiados nos EUA, liberdade condicional humanitária e reunificação familiar, e ter os vistos processados enquanto esperam no exterior.

Mas esses programas não estão disponíveis para pessoas de todas as nacionalidades. E alguns dos programas também exigem documentos oficiais como passaportes, um requisito que exclui muitos dos que atravessam o Estreito de Darien.