Por que o Hamas atacou e por que agora? O que ele espera ganhar?

Em retrospectiva, os fatores que impulsionaram o ataque surpreendentemente bem planejado do Hamas contra Israel no sábado estavam à vista de todos.

A operação reflete um padrão de quatro guerras e surtos regulares de violência entre Israel e os militantes do Hamas em Gaza desde 2005, quando Israel retirou seus postos militares e retirou à força 9.000 colonos israelenses do território.

Todas as vezes que o Hamas lançou foguetes contra Israel ou se envolveu em provocações semelhantes, sofreu forte retaliação de Israel na forma de grandes bombardeios na Faixa de Gaza. O Hamas, no entanto, parece considerar isso como um custo de fazer negócios.

Um fator importante que motiva o Hamas a praticar a violência é o fato de ter de vigiar seus flancos. Outros grupos menores, mas cada vez mais extremistas, estão contestando sua autoridade em Gaza, principalmente a Jihad Islâmica Palestina.

Esses grupos, às vezes, lançaram de forma independente ataques com foguetes contra Israel, o que gera retaliação em todo o território.

Além disso, o governo israelense formado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em dezembro passado é o mais à direita da história de Israel. Esse governo não escondeu seu desejo de anexar a Cisjordânia e permitiu uma expansão significativa dos assentamentos judaicos no território, que são ilegais de acordo com a lei internacional.

Isso gerou conflitos entre os colonos e os jovens palestinos da Cisjordânia, que no ano passado formaram um grupo informal conhecido como “Lions’ Den”.

Esse grupo, formado por militantes independentes e aparentemente sem controle central, tem pouca consideração pela Autoridade Palestina, que governa a Cisjordânia e é liderada pelo octogenário Mahmoud Abbas. A Autoridade Palestina tem pouca autoridade administrativa, de segurança ou moral no território.

O “Lions’ Den” também disputa com os grupos militantes de Gaza a influência entre os jovens palestinos - tanto em Gaza quanto na Cisjordânia.

Além disso, um ministro da coalizão de Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, visitou o Monte do Templo, o local da Mesquita de Al-Aqsa, um dos santuários mais sagrados do Islã. Isso foi considerado uma provocação por todos os palestinos, tanto na Cisjordânia quanto em Gaza. Para irritar ainda mais os palestinos, os turistas israelenses também viajaram para o local durante o recente feriado de Sukkot.

Mahmoud Illean/AP

Uma visita ao Monte do Templo por Ariel Sharon em 2000, na época líder da oposição no governo de Israel, é geralmente considerada como a faísca que deu início à Segunda Intifada de 2000 a 2005.

De acordo com um acordo anterior à fundação de Israel, a Jordânia tem a custódia do complexo religioso de Al-Aqsa. Israel pretendia respeitar o papel da Jordânia quando assinou o tratado de paz israelense-jordaniano em 1994. Mas os palestinos consideram as visitas de ministros israelenses e turistas não muçulmanos como desrespeitosas à santidade do local e contrárias a esse compromisso.

O Hamas também alegou que essas visitas levaram à profanação do local de Al-Aqsa, um argumento obviamente destinado a obter o apoio dos muçulmanos em todo o mundo árabe e islâmico em geral.

Por que atacar agora?

Significativamente, o Hamas batizou sua ação de “Operation Al-Aqsa Flood”. Isso fornece algumas pistas sobre o principal motivo do ataque nesse momento, que enfatiza o que o Hamas vê como atos israelenses de profanação de um local sagrado islâmico.

No entanto, um fator motivador adicional foi provavelmente a tendência crescente dos estados árabes de fazer acordos de paz com Israel, conforme evidenciado pelos Acordos de Abraão de 2020, envolvendo os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Sudão e o Marrocos.

Jim Lo Scalzo/AP

Recentemente, houve uma forte especulação de que a Arábia Saudita está prestes a fazer seu próprio acordo com Israel.

Isso é motivo de grande preocupação para todos os palestinos, não apenas para os da Cisjordânia, pois reduz ainda mais a pressão sobre Israel para que chegue a um acordo com eles. Netanyahu deixou claro em suas declarações públicas que prioriza a paz com os Estados árabes em detrimento de uma eventual paz com os palestinos.

O Hamas não reconhece Israel, mas disse que observaria uma trégua se Israel se retirasse para suas fronteiras de 1967. Seria improvável que Israel acreditasse na palavra do Hamas sobre isso e se retirasse conforme exigido. Mas haveria ainda menos chances de essa condição ser cumprida se a Arábia Saudita concluísse seu próprio acordo com Israel.

Outro aspecto do momento é que ele coincide quase que precisamente com o 50º aniversário do início da Guerra do Yom Kippur ou do Ramadã, em outubro de 1973, quando o Egito e a Síria atacaram Israel juntos. O significado de uma entidade palestina ser capaz de surpreender Israel da mesma forma não passaria despercebido pelo Hamas.

Portanto, havia vários objetivos para o Hamas lançar um ataque nesse momento - e possivelmente uma combinação deles.

É provável que o Hamas ganhe muita simpatia do mundo árabe em geral, mas pouca assistência material. A operação militar do Hamas provavelmente fará com que a Arábia Saudita não normalize as relações com Israel por enquanto. Dito isso, é improvável que qualquer um dos estados árabes que assinaram os Acordos de Abraão se retire deles agora em protesto contra a retaliação israelense contra Gaza.

Para onde o conflito está indo?

Não se sabe ao certo para onde o conflito está se dirigindo. O grupo militante Hezbollah, no Líbano, já disparou contra posições no norte de Israel. Mas a extensão do seu envolvimento sério dependerá do seu patrocinador, o Irã.

Teerã tem sido visto como alguém que deseja manter a considerável força de mísseis e foguetes do Hezbollah em reserva no caso de um ataque israelense às instalações nucleares iranianas.

Há também a questão de saber se os militantes do “Lions’ Den” na Cisjordânia lançarão seus próprios ataques, criando efetivamente uma terceira frente contra Israel. E uma possível quarta frente poderia vir de ataques a israelenses judeus por israelenses árabes que vivem em Israel.

O presidente dos EUA, Joe Biden, já prometeu apoio a Israel, portanto, não há dúvidas de que Israel acabará superando esses desafios. Netanyahu alertou sobre uma longa guerra, mas ela pode ser razoavelmente curta se Israel fizer uma retaliação total.

A principal restrição à ação israelense contra Gaza será o fato de um número desconhecido de cidadãos israelenses ter sido sequestrado por militantes do Hamas e levado para a faixa. Um bombardeio israelense indiscriminado certamente colocaria essas vidas em risco.

Israel também relutará em colocar suas forças de defesa em Gaza devido ao risco de grandes baixas. Entretanto, poderá enviar forças especiais se obtiver informações sobre o paradeiro de seus cidadãos sequestrados.

Um outro risco para Israel em sua retaliação é que um ataque muito brutal a Gaza poderia virar a opinião ocidental contra ele. Até o momento, no entanto, os governos ocidentais estão apoiando fortemente Israel e não são simpáticos ao Hamas.

Valentina Petrova/AP

A lição geral para Israel é que ele precisa desenvolver uma política para administrar os palestinos que vivem nas áreas que controla.

A situação atual, na qual os militantes da linha dura são contidos em Gaza, enquanto as forças israelenses restringem as ações dos palestinos que vivem em Israel e na Cisjordânia, tem sido adequada para o governo israelense há muitos anos. Ele tem sido capaz de ignorar a pressão árabe e internacional para negociar uma solução de dois Estados ou concordar com uma solução de um Estado.

A verdadeira importância da operação do Hamas é que essa “não-política” não pode mais continuar.