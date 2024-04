Por que o ressentimento dos brancos das áreas rurais é uma ameaça à democracia dos EUA

Os eleitores brancos das zonais rurais há muito tempo desfrutam de um poder descomunal na política americana. Eles têm poder de voto inflado no Senado dos EUA, na Câmara dos EUA e no Colégio Eleitoral.

Embora não haja uma definição uniforme de “rural” e nem mesmo os órgãos federais cheguem a um acordo sobre um padrão único, cerca de 20% dos americanos vivem em comunidades rurais, de acordo com a definição do Census Bureau. E três quartos deles - ou aproximadamente 15% da população dos EUA - são brancos.

No entanto, desde a ascensão da democracia jacksoniana e a expansão do voto para todos os homens brancos no final da década de 1820, o apoio da população branca rural tem sido vital para o poder de governo de quase todas as principais coalizões partidárias. É por isso que meu coautor Paul Waldman e eu descrevemos a população branca rural como a “minoria essencial” dos Estados Unidos em nosso livro “White Rural Rage: The Threat to American Democracy”.

Como cientista político, escrevi ou co-escrevi cinco livros que abordam questões de política racial em algum nível de governo ou parte do país. Meu último livro, “White Rural Rage”, procura entender as complexas interseções de raça, lugar e opinião e as implicações que elas têm para nosso sistema político.

O fato lamentável é que as pesquisas sugerem que o compromisso de muitos brancos rurais com o sistema político americano está diminuindo. Mesmo quando não são membros de organizações militantes, os brancos das áreas rurais, como grupo, representam agora quatro ameaças interconectadas ao destino da democracia pluralista e constitucional dos Estados Unidos.

Embora essas ameaças não se apliquem a todos os brancos rurais, nem exclusivamente a eles em geral, quando comparados a outros americanos, os brancos rurais:

Expressam os sentimentos mais racistas, menos inclusivos, mais xenófobos, mais anti-LGBTQ+ e mais anti-imigrantes.

Se inscrevem nas taxas mais altas das teorias da conspiração sobre QAnon, a eleição presidencial de 2020, a cidadania de Barack Obama e as vacinas contra a COVID-19.

Apoiam uma variedade de posições antidemocráticas e inconstitucionais e demonstram forte ligação com movimentos nacionalistas brancos e nacionalistas cristãos brancos contrários à governança secular e constitucional.

Têm maior probabilidade de justificar, se não pedir, a força ou a violência como alternativas aceitáveis à democracia deliberativa e pacífica.

Vamos examinar alguns dados.

Xenofobia

Em uma pesquisa do Pew Research Center realizada em 2018, 46% dos americanos brancos da zona rural disseram que é importante viver em uma comunidade diversificada. Essa proporção é menor do que a de moradores de áreas urbanas e suburbanas e até mesmo de residentes rurais não brancos.

E nas áreas rurais, menos da metade das pessoas disseram que os brancos têm vantagens que os negros não têm, aprovam a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo e dizem que os imigrantes tornam a sociedade americana mais forte.

Além disso, os pesquisadores de Cornell descobriram que os brancos das áreas rurais relataram se sentir menos à vontade com gays e lésbicas do que os brancos das áreas urbanas. E 49% das pessoas LGBTQ+ da zona rural com idade entre 10 e 24 anos classificaram suas próprias cidades como “não aceitadoras” de pessoas LGBTQ+ - quase o dobro da taxa de jovens LGBTQ+ suburbanos e urbanos que disseram o mesmo sobre suas comunidades.

Conspiracionismo

As pesquisas em 2020 e 2021 indicaram que os apoiadores do QAnon têm 1,5 vezes mais probabilidade de viver em áreas rurais do que em áreas urbanas, e 49% dos residentes rurais - 10 pontos acima da média nacional - acreditam que um “estado profundo” prejudica Trump.

Os residentes rurais também têm mais probabilidade do que os residentes urbanos e suburbanos de acreditar que a eleição de 2020 foi roubada de Trump, de acordo com a pesquisa de 2021 do Public Religion Research Institute.

E as pessoas que moram em áreas rurais também estão menos confiantes como um todo do que as que moram em áreas urbanas de que os votos serão contados de forma precisa e justa em seu estado ou em todo o país, de acordo com uma pesquisa de 2022 do Bipartisan Policy Center.

Além disso, de acordo com nossa análise, dos 139 membros da Câmara dos EUA que votaram para rejeitar a certificação da eleição presidencial de Joe Biden poucas horas depois que uma multidão violenta de apoiadores de Trump invadiu o Capitólio, 103 - 74% - representavam distritos “puramente rurais” ou “rurais/suburbanos”, conforme categorização do projeto CityLab da Bloomberg.

Crenças antidemocráticas

Uma análise acadêmica de dados plurianuais do projeto American National Election Studies revela que os cidadãos rurais têm “muito mais probabilidade (do que os residentes urbanos) de favorecer restrições à imprensa” e de dizer que seria “útil se o presidente pudesse trabalhar unilateralmente” sem levar em conta o Congresso ou os tribunais.

Além disso, mais da metade dos residentes rurais entrevistados pelo Public Religion Research Institute disse que ser cristão é importante para “ser verdadeiramente americano” - 10 pontos percentuais a mais do que nas áreas urbanas ou suburbanas.

Esse é um dos vários sinais de que os residentes rurais têm uma probabilidade desproporcional de apoiar o nacionalismo cristão branco, uma ideologia que vai além das ideias cristãs de fé e moralidade e chega ao governo. Seus seguidores querem que os Estados Unidos baseiem suas leis em valores cristãos em vez de manter a secular separação entre Igreja e Estado que os fundadores consideraram fundamental para uma democracia secular.

Justificativa da violência

Os residentes rurais têm mais probabilidade do que os residentes urbanos ou suburbanos de dizer que a situação política no país está chegando a um ponto em que a violência pode ser necessária para preservar a nação, de acordo com pesquisas do Public Religion Research Institute em 2021 e do University of Chicago Institute of Politics em 2022.

Dos cerca de 21 milhões de americanos que no final de 2021 disseram que a vitória presidencial de Joe Biden em 2020 foi “ilegítima”, de acordo com o Chicago Project on Security and Threats, 30% viviam em áreas rurais. E 27% dos americanos que dizem que Trump deve voltar ao cargo, mesmo que “à força”, são residentes de áreas rurais. Essas são opiniões minoritárias, mas ambas as proporções são significativamente maiores do que a proporção rural da população em geral.

Com a eleição de 2024 se aproximando rapidamente, as opiniões dos brancos da zona rural são mais uma vez de vital importância porque eles e os membros do Congresso que os representam acreditam desproporcionalmente que a eleição de 2020 foi roubada de Donald Trump por Joe Biden. Um estudo do Pew Research Center constatou que 71% dos eleitores brancos rurais votaram em Trump em 2020, portanto, a preferência deles em novembro será fundamental para quem retornará à Casa Branca para um segundo mandato.