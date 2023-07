Pour la première fois, on a observé une femelle crocodile se reproduire sans fécondation

Des récits à propos de naissances sans fécondation dites « naissances vierges », ont été racontées dans toutes les mythologies. Mais ce type de naissance peut également exister dans la nature.

Le mois dernier, la première preuve d’une naissance vierge chez les crocodiles a été rapportée chez une femelle crocodile américain vivant en captivité, Crocodylus acutus, qui a vécu seule pendant 16 ans dans un zoo au Costa Rica. Elle a pondu 14 œufs, dont sept semblaient viables et ont été incubés artificiellement. Les œufs n’ont pas éclos et le contenu de six d’entre eux était identifiable. Mais l’un d’entre eux contenait un fœtus entièrement formé, génétiquement identique à sa mère et ne présentant aucune trace d’apport de la part d’un mâle.

Ce n’est pas le premier cas de naissance vierge dans le règne animal. Des bébés lézards, serpents, requins et oiseaux, y compris le condor de Californie, ont tous été vus en train d’éclore à partir d’œufs non fécondés.

Comment expliquer ces naissances sans fécondation ?

Les espèces peuvent se reproduire soit sexuellement, en combinant le matériel génétique de deux parents, soit asexuellement. Les premiers êtres vivants étaient asexués et fabriquaient essentiellement des clones d’eux-mêmes. Les plantes peuvent se reproduire de la même manière, notamment par division, bourgeonnement et fragmentation.

Cependant, ce mode de reproduction produit de nombreux organismes génétiquement identiques, et un manque de variation génétique signifie que les individus ne peuvent pas s’adapter à des conditions changeantes. Si l’environnement est mauvais pour un membre d’une espèce, il est mauvais pour tous et peut conduire à l’extinction.

Chez les espèces telles que l’humain, la reproduction sexuée nécessite des spermatozoïdes pour féconder les ovules et créer un embryon. En termes d’évolution, les espèces à reproduction sexuée peuvent être considérées comme plus avancées, car leur progéniture est génétiquement diversifiée, avec des combinaisons de gènes uniques provenant de leurs parents.

Cette diversité peut être importante si une espèce doit s’adapter. Elle réduit également les mutations génétiques défavorables, qui sont souvent associées à la consanguinité (lorsque des parents proches s’accouplent).

Les naissances vierges sont une forme de reproduction asexuée car elles ne nécessitent pas l’information génétique mâle. Mais, contrairement aux autres formes de reproduction asexuée, elles ont besoin d’un œuf. Les œufs non fécondés sont souvent produits par les femelles – comme ceux des poules domestiques – et si les œufs non fécondés ne sont pas mangés, ils finissent par périr. Mais il y a une exception. Les naissances sans fécondation, connues sous le nom de parthénogenèse, se produisent lorsqu’un œuf non fécondé se transforme en embryon.

Cet embryon ne sera pas nécessairement génétiquement identique à la mère – cela dépend de la façon dont l’ovule se développe. Les jeunes parthénogéniques peuvent être des clones complets ou des demi-clones de la mère. Les demi-clones sont produits lorsque les cellules embryonnaires se divisent en deux avant de se multiplier. Les clones complets sont créés lorsqu’un embryon multiplie des cellules entières.

Les demi-clones ont donc encore moins de diversité génétique que les clones complets. Non seulement ils n’ont pas la diversité génétique des organismes issus de la reproduction sexuée, mais ils n’héritent que de la moitié de la diversité génétique de leur mère.

Certaines espèces, appelées parthénogénétiques facultatives, alternent entre reproduction sexuée et asexuée. Elles s’appuient principalement sur la reproduction sexuelle, mais peuvent recourir à la reproduction asexuée si nécessaire.

La naissance virginale, qui donne généralement naissance à une progéniture femelle, serait déclenchée dans plusieurs situations. Par exemple, lorsqu’il n’y a pas beaucoup de mâles dans les environs. Ce phénomène est souvent observé chez les animaux en captivité, notamment chez le requin-marteau tiburo, qui sont gardés dans des enclos non mixtes.

Héritage de gènes

Même en présence de mâles, les femelles peuvent avoir recours à la parthénogenèse. Par exemple, l’année dernière, une femelle requin-zèbre a donné naissance à plusieurs petits dont l’ADN ne correspondait à aucun des mâles présents dans l’aquarium de Chicago où elle vivait, ce qui a déconcerté les chercheurs.

Si les conditions environnementales sont mauvaises, la reproduction asexuée implique moins d’efforts que la reproduction sexuée, car la femelle n’a pas besoin de perdre du temps et de l’énergie à trouver un partenaire. Par exemple, de nombreux cas de parthénogenèse ont été découverts chez les geckos, les serpents et les lézards qui vivent dans des climats secs et rudes, comme en haute altitude.

Les femelles peuvent également se reproduire de manière asexuée pour profiter d’un changement de conditions favorable. L’écrevisse américaine est originaire des États-Unis mais a été introduite en Europe où le climat est plus clément. Elle a envahi de nombreux cours d’eau européens en se reproduisant de manière asexuée. Bien que de nombreuses espèces envahissantes soient plus grandes et plus fortes que les espèces locales, la parthénogenèse est un autre facteur qui peut contribuer à leur envahissement.

La technologie des tests génétiques, qui permet d’identifier plus facilement la parthénogenèse, aide les chercheurs à découvrir que de plus en plus d’espèces sont capables de naissance vierge. La révélation de la parthénogenèse chez le crocodile américain suggère l’existence d’un lien ancestral commun entre les archosaures, ou reptiles dominants, qui comprennent les dinosaures, les ptérosaures (reptiles volants), les oiseaux et les crocodiles. Comme la parthénogenèse se produit chez les oiseaux et les crocodiles, il est possible que les dinosaures aient également eu des naissances vierges.

Cette mère crocodile vierge rappelle étrangement une scène de Jurassic Park où les scientifiques affirment qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter, qu’ils peuvent contrôler la population du parc en s’assurant que tous les dinosaures naissent de sexe féminin, de sorte qu’il n’y aura pas de jeunes produits naturellement.

Mais comme le dit l’expert en théorie du chaos du film, le Dr Ian Malcolm (interprété par Jeff Goldblum), « la vie trouve toujours un moyen ».