Pourquoi il ne faut pas emballer ses aliments dans du papier d'aluminium avant de les cuire

Si vous faites cuire du poisson, rôtir des légumes ou préparer un morceau de viande pour le dîner de ce soir, il y a de fortes chances que vous enveloppiez vos aliments dans du papier d'aluminium. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'une partie du papier d'aluminium s'infiltre dans votre repas, ce qui peut être mauvais pour votre santé.

Les recherches que j'ai menées avec un groupe de collègues ont exploré l'utilisation de l'aluminium pour la cuisson et la préparation des aliments. On ne retrouve pas seulement l'aluminium dans les papiers d'aluminium : c'est le matériau le plus utilisé pour les ustensiles de cuisine dans les pays en développement. Les casseroles et les poêles en sont revêtues et on le retrouve dans certains ustensiles de cuisine comme les grandes cuillères de service. Le cuivre remplissait autrefois ce rôle, mais il a été remplacé au fil du temps par l'aluminium, car il est moins cher à produire en masse et plus facile à nettoyer.

Mais si la cuisson des aliments dans des casseroles ou des poêles en aluminium n'est pas une mauvaise chose, les placer dans du papier d'aluminium et les mettre au four est problématique. C'est particulièrement vrai pour les aliments acides ou épicés qui sont préparés à haute température.

L'aluminium et la santé

Le corps humain peut excréter de petites quantités d'aluminium de manière très efficace. Cela signifie qu'une exposition minimale à l'aluminium ne pose pas de problème : l'Organisation mondiale de la santé a fixé un apport quotidien sans danger de 40 mg par kilogramme de poids corporel et par jour. Ainsi, pour une personne pesant 60 kg, l'apport admissible serait de 2 400 mg.

Mais la plupart des gens sont exposés et ingèrent bien plus que cette dose quotidienne de sécurité suggérée. L'aluminium est présent dans le maïs, le fromage jaune, le sel, les herbes, les épices et le thé. Il est utilisé dans les ustensiles de cuisine, comme décrit ci-dessus, ainsi que dans des agents pharmacologiques comme les antiacides et les antitranspirants. Le sulfate d'aluminium, qui est un dérivé de l'aluminium, est utilisé comme coagulant lors du processus de purification de l'eau potable.

Les scientifiques cherchent à savoir si une surexposition à l'aluminium peut constituer une menace pour la santé humaine. Par exemple, de fortes concentrations d'aluminium ont été détectées dans le tissu cérébral de patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Les scientifiques ont examiné la communauté des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer et ont conclu qu'il s'agit d'une maladie moderne qui s'est développée à partir de conditions de vie altérées associées à l'industrialisation de la société. Ces conditions peuvent inclure des niveaux élevés d'aluminium dans la vie quotidienne.

L'aluminium présente également d'autres risques pour la santé. Des études ont révélé qu'un apport élevé en aluminium peut être nocif pour certains patients souffrant de maladies osseuses ou d'insuffisance rénale. L'aluminium réduit également le taux de croissance des cellules du cerveau humain.

Évitez le papier d'aluminium lorsque vous cuisinez

Compte tenu de tous ces risques avérés, il est important de déterminer la concentration d'aluminium lors de la cuisson. Les casseroles et autres ustensiles de cuisine ont tendance à être oxydés, ce qui constitue une couche inerte qui empêche l'aluminium de s'infiltrer dans les aliments. Le problème est que lorsque vous frottez vos casseroles après la cuisson, cette couche s'use et l'aluminium peut s'infiltrer dans vos aliments. Ce problème peut être facilement évité : lorsque vous achetez une nouvelle casserole en aluminium, faites-y bouillir de l'eau plusieurs fois jusqu'à ce que le fond devienne foncé. Cela crée une oxydation naturelle qui empêche la lixiviation. Elles sont peut-être plus jolies lorsqu'elles sont grattées et brillantes, mais un fond asse foncé est meilleur pour vos aliments et votre santé.

Mais cuire vos aliments dans du papier aluminium est une autre histoire. Le papier d'aluminium est jetable et vous ne serez pas en mesure de créer cette couche inerte avant de l'utiliser. Mes recherches ont révélé que la migration de l'aluminium dans les aliments pendant le processus de cuisson des aliments emballés dans du papier d'aluminium est supérieure à la limite admissible fixée par l'Organisation mondiale de la santé.

L'aluminium est beaucoup plus susceptible de s'infiltrer dans les aliments, et à des niveaux plus élevés, dans les solutions alimentaires acides et liquides comme le jus de citron et de tomate que dans celles contenant de l'alcool ou du sel. Les niveaux de lixiviation augmentent encore plus lorsque des épices sont ajoutées à des aliments cuits dans du papier d'aluminium. Tout ce qui est acide déclenche un processus particulièrement agressif qui dissout les couches d'aluminium dans les aliments.

Cette étude suggère que le papier d'aluminium ne devrait pas être utilisé pour la cuisson. Nous vous recommandons plutôt d'utiliser du verre ou de la porcelaine pour préparer des plats cuisinés. Il est possible d'emballer des aliments froids dans du papier d'aluminium, mais pas pendant de longues périodes, car les aliments ont une durée de conservation et l'aluminium contenu dans le papier d'aluminium commence à s'infiltrer dans les aliments en fonction des ingrédients, comme les épices.