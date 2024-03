Predadores naturais reduzem pragas e aumentam a produtividade de cultivos ao redor do mundo

Com o crescente aumento da população mundial existe também o desafio de garantir a segurança alimentar dessas pessoas. Algumas práticas atuais de agricultura podem representar um aumento de produção a curto prazo, mas a perda de biodiversidade e diminuição de serviços ecossistêmicos a longo prazo. O uso de pesticidas, como se sabe, pode prejudicar não só a saúde dos ecossistemas, como também afetar negativamente o controle de pragas agrícolas.

O controle de pragas agrícolas é um serviço que, em muitos casos, pode ser fornecido por predadores naturais em cultivos. Ou seja, os predadores naturais podem ser vistos como uma alternativa ao uso de pesticidas. No entanto, a literatura científica aponta que nem sempre os predadores naturais conseguem controlar as pragas e indiretamente beneficiar a produtividade dos cultivos.

De fato, existem diversos fatores que podem influenciar a eficiência dos predadores naturais no controle de pragas. Por exemplo, a ocorrência de espécies diferentes de predadores no cultivo pode facilitar o controle de pragas, pois podem aumentar a pressão de predação sobre uma praga, se alimentar em diferentes estruturas da planta, ou se alimentar de diferentes espécies de pragas.

Entretanto, predadores de espécies diferentes também podem competir entre si, e até mesmo consumir uns aos outros (processo conhecido como predação intraguilda), o que prejudicaria o controle de pragas.

Clima também influencia

Outro fator que pode influenciar o controle de pragas é o clima. Tanto a temperatura quanto a precipitação são fatores que podem diretamente influenciar a distribuição das espécies, quanto indiretamente afetar as interações entre as espécies, podendo intensificá-las ou enfraquecê-las.

Além disso, as mudanças climáticas também já estão afetando a produção agrícola no mundo todo, por exemplo, através de secas extremas ou enchentes. Portanto, entender o efeito do clima no controle de pragas é fundamental se quisermos garantir tanto a conservação das espécies de predadores naturais quanto a segurança alimentar das pessoas.

Para entender um pouco melhor se e em que extensão os predadores naturais controlam as pragas e aumentam a produtividade dos cultivos, meus colegas e eu desenvolvemos uma pesquisa que está sendo publicada na revista Proceedings of the Royal Society B, intitulada “Predators control pests and increase yield across crop types and climates: a meta-analysis”, onde sintetizamos os achados de 76 estudos que compararam a quantidade de pragas e/ou a produtividade dos cultivos com a presença e a ausência de predadores naturais. Nossos resultados são, de certa forma, boas notícias.

Primeiramente, encontramos que a presença de predadores naturais nos cultivos reduz a quantidade de pragas em 73% e aumenta a produtividade dos cultivos em 25%. Pássaros, aranhas, besouros e outros invertebrados foram os grupos de predadores que foram eficientes na redução das pragas.

Eficiência em múltiplos cultivos

Além disso, a presença dos predadores naturais reduziu a quantidade de pragas em diversos tipos de cultivos, entre eles, cereais, frutas, óleos e proteínas, e vegetais. Portanto, nossos resultados evidenciam o amplo impacto positivo que os predadores naturais têm no controle de pragas e na produção agrícola.

Encontramos também que o controle de pragas realizado por uma única espécie de predador natural foi semelhante ao realizado por múltiplas espécies. Se, por um lado, esse resultado indica que a predação intraguilda pode ocorrer (prejudicando o controle realizado por múltiplas espécies de predadores), por outro podemos pensar que pelo menos um predador natural pode fornecer um controle de pragas tão eficiente quanto cultivos que abrigam múltiplas espécies.

Entretanto, é necessário dizer também que as características funcionais dos predadores, pragas e dos cultivos podem mediar o controle biológico fornecido por múltiplos predadores. Portanto, mais pesquisas sobre o tema ainda são necessárias.

Além disso, encontramos que o clima de fato tem um papel importante no controle de pragas. Especificamente, nossos resultados mostraram que cultivos em locais com maiores variações de precipitação ao longo do ano apresentam maior controle de pragas realizado pelos predadores naturais.

Resumidamente, acreditamos que a baixa disponibilidade de água pode favorecer o aumento da pressão de predação a curto prazo. Entretanto, a longo prazo poderia prejudicar tanto as populações de pragas quanto a de predadores. Além disso, à medida que a disponibilidade de água aumenta, ela permite que as populações de predadores não entrem em declínio, favorecendo o controle de pragas.

Carência de estudos prejudica

Também reforçamos que ainda existem muitas coisas a serem exploradas no universo do controle biológico realizado por predadores naturais em cultivos. Infelizmente ainda existem poucos estudos no Sul Global, sendo que a maioria dos estudos foram feitos na América do Norte, América Central e Europa.

Além disso, poucos estudos (19) avaliaram o efeito dos predadores naturais na produtividade dos cultivos. Portanto, mais estudos ainda são necessários para compreendermos melhor o efeito dos predadores na produtividade dos cultivos.

Por último, ao considerarmos tudo o que encontramos em nosso estudo com o que já se sabe na literatura científica, as principais mensagens para se levar para casa são: (1) de maneira geral, a presença dos predadores naturais em cultivos favorece o controle de pragas e o aumento da produtividade dos cultivos; (2) os predadores naturais são eficientes no controle de pragas mesmo em locais com grande variação de chuva, o que pode ser importante para o futuro, pois é previsto intensas mudanças nos regimes de chuva em diversos locais no mundo.

Portanto, apesar dos desafios que envolvem o aumento da produção agrícola serem grandes, nosso trabalho mostra que é preciso considerar os predadores naturais como atores chave para atingir esse objetivo.