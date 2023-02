Que dit la Bible sur l'homosexualité ? Jésus n'était pas un homophobe

Le pape François a récemment été interrogé sur son point de vue sur l'homosexualité. Il aurait répondu :

Ceci (les lois du monde entier qui criminalisent les personnes LGBTI) n'est pas correct. Les personnes ayant des tendances homosexuelles sont des enfants de Dieu. Dieu les aime. Dieu les accompagne… Condamner une telle personne est un péché. Criminaliser les personnes ayant des tendances homosexuelles est une injustice.

Ce n'est pas la première fois que le pape François se montre comme un leader progressiste lorsqu'il s'agit, entre autres, des catholiques homosexuels.

C'est une position qui a attiré l'ire de certains évêques de haut rang et de catholiques ordinaires, tant sur le continent africain qu'ailleurs dans le monde.

Certains de ces catholiques peuvent affirmer que l'approche du pape François sur les questions LGBTI est une mauvaise interprétation des Écritures saintes (ou de la Bible). Mais est-ce bien le cas ?

L'Écriture sainte est particulièrement importante pour les chrétiens. Lorsque les responsables d'église font référence à “la Bible” ou “les Écritures saintes”, ils veulent généralement dire “la Bible telle que nous la comprenons à travers nos doctrines théologiques”. La Bible est toujours interprétée par nos églises à travers leurs visions théologiques particulières.

En tant que bibliste, je dirais que les responsables d'église qui utilisent leurs cultures et leur théologie pour exclure les homosexuels ne lisent pas attentivement les Écritures saintes. Au lieu de cela, ils laissent leurs peurs patriarcales la déformer, en cherchant à trouver dans la Bible des textes de preuve qui soutiendront des attitudes d'exclusion.

Il y a plusieurs exemples dans la Bible qui soulignent mon point de vue.

L'amour de Dieu et du prochain

L'Évangile de Marc, qui fait partie du Nouveau Testament, rapporte que Jésus est entré dans le temple de Jérusalem à trois reprises. Tout d'abord, il a fait une brève visite et a “regardé tout autour” (11:11).

Lors de la deuxième visite, il a agi, chassant “ceux qui achetaient et vendaient dans le temple, et il a renversé les tables des changeurs de monnaie et les sièges de ceux qui vendaient des colombes” (11:15). Jésus s'en prenait spécifiquement à ceux qui qui exploitaient les plus pauvres parmi les gens qui venaient au temple.

Lors de sa troisième visite, Jésus a passé un temps considérable dans le temple lui-même (11:27 -13:2). Il a rencontré tous les responsables du temple, y compris les chefs des prêtres, les maîtres de la loi et les anciens. Chacun de ces secteurs de leadership utilisait son interprétation des Écritures pour exclure plutôt que pour inclure.

Les “gens ordinaires” (11:32) et (12:12) ont reconnu que Jésus proclamait un évangile d'inclusion. Ils l'ont embrassé avec empressement alors qu'il traversait le temple.

Dans Marc 12:24, Jésus s'adresse aux Sadducéens, qui étaient les grands prêtres traditionnels de l'ancien Israël et jouaient un rôle important dans le temple. Parmi ceux qui ont affronté Jésus, ils représentaient le groupe qui tenait à une position théologique conservatrice et utilisait son interprétation de l'Écriture pour exclure. Jésus leur a dit :

N'est-ce pas pour cela que vous êtes dans l'erreur, que vous ne comprenez pas les Écritures ni la puissance de Dieu ?

Jésus a reconnu qu'ils avaient choisi d'interpréter les Écritures d'une manière qui les empêchait d'être comprises de manière non traditionnelle. Ainsi, ils ont limité la capacité de Dieu à être différent des conceptions traditionnelles de celcui-ci. Jésus disait que Dieu refusait d'être la propriété exclusive des sadducéens. Les gens ordinaires qui ont suivi Jésus ont compris qu'il représentait une compréhension différente de Dieu.

Ce message d'inclusion devient encore plus clair lorsque Jésus est confronté plus tard à un seul scribe (12:28. En réponse à la question du scribe sur les lois les plus importantes, Jésus résume l'éthique théologique de son évangile : l'amour de Dieu et l'amour du prochain (12:29-31).

Inclusion, pas exclusion

Ceux qui veulent exclure les homosexuels du royaume de Dieu choisissent d'ignorer Jésus et se tournent plutôt vers l'Ancien Testament - plus particulièrement vers la Genèse 19 , la destruction des villes de Sodome et Gomorrhe. Leur interprétation de cette histoire est qu'elle concerne l'homosexualité. Ce n'est pas le cas. Elle concerne l'hospitalité.

L'histoire commence dans la Genèse 18 lorsque trois visiteurs (Dieu et deux anges, apparaissant comme des “hommes”) se présentent devant Abraham, un patriarche hébreu. Qu'ont fait Abraham et sa femme Sarah ? Ils ont offert l'hospitalité.

Les deux anges ont ensuite quitté Abraham et le Seigneur et se sont rendus à Sodome où ils ont rencontré Lot, le neveu d'Abraham. Qu'a fait Lot ? Il a offert l'hospitalité. Les deux incidents d'hospitalité sont expliqués exactement dans le même langage.

Les “hommes de Sodome”, comme la Bible les décrit, n'ont pas offert la même hospitalité à ces anges déguisés. Ils ont plutôt cherché à les humilier et Lot (19:9) en menaçant de les violer. Nous savons qu'ils étaient hétérosexuels car Lot, en tentant de se protéger et de protéger ses invités, leur a offert ses filles vierges (19:8).

Le viol hétérosexuel d'hommes par des hommes est un acte d'humiliation courant. Il s'agit d'une forme extrême d'inhospitalité. L'histoire met en contraste l'extrême hospitalité (Abraham et Lot) avec l'extrême inhospitalité des hommes de Sodome. C'est une histoire d'inclusion, et non d'exclusion. Abraham et Lot ont inclus les étrangers ; les hommes de Sodome les ont exclus.

Habillés en Christ

Lorsqu'ils sont confrontés à l'évangile inclusif de Jésus et à une lecture attentive de l'histoire de Sodome en tant qu'histoire d'hospitalité, ceux qui désavouent l'approche du pape François se tourneront probablement vers d'autres Écritures. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un agenda patriarcal et sont à la recherche de n'importe quelle Écriture qui pourrait soutenir leur position.

Mais les autres Écritures qu'ils utilisent nécessitent également une lecture attentive. Les textes Lévitique 18:22 et 20:13, par exemple, ne traitent pas de l’“homosexualité” telle que nous la concevons aujourd'hui, à savoir la relation sexuelle, aimante et attentionnée entre personnes du même sexe. Ces textes traitent de relations qui traversent les frontières de la pureté (entre le pur et l'impur) et de l'ethnicité (israélite et cananéen).

Dans Galates 3:28 du Nouveau Testament, l'apôtre Paul aspire à une communauté chrétienne où :

Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ.

Paul a construit son argument théologique sur la distinction Juif-Grec, mais il l'a ensuite étendu à la distinction esclave-libre et à la distinction homme-femme. Les chrétiens - quelle que soit l'église à laquelle ils appartiennent - devraient suivre Paul et l'étendre à la distinction hétérosexuel-homosexuel.

Nous nous sommes tous “habillés en Christ” (3:27) : Dieu ne voit que le Christ, pas nos différentes sexualités.