¿Qué nos puede enseñar una polilla sobre la importancia de conocer la biodiversidad?

Disclosure statement

Diego Muñoz-Concha recibió fondos que parcialmente contribuyeron a esta investigación desde CONICYT/ANID (FONDECYT inciación N° 11110375).

Enrique A. Mundaca Ortega does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.