Pour ses cinq ans, The Conversation a programmé cinq événements-débats entre septembre et décembre 2020. Consacrée aux transformations de l’école et aux évolutions de l’enseignement, la première table ronde a eu lieu à Ground Control, à Paris, le 24 septembre, et a réuni :

François Taddéi, fondateur du Centre de Recherches Interdisciplinaires (CRI), auteur d’Apprendre au XXIᵉ siècle

Julien Bobroff, professeur des universités à l’Université Paris-Saclay, qui mène une réflexion sur la vulgarisation et l’enseignement des sciences au sein du groupe La Physique autrement

Marie-Cécile Naves, co-autrice du rapport sur la société apprenante remis en 2018 au ministère de l’Éducation nationale, qui travaille sur les MOOC « Learning Planet », autour des innovations pédagogiques.

Les appels à changer l’école ne datent pas du printemps 2020. Cela fait bien longtemps que les observateurs de l’école pointent le poids de l’origine sociale sur les chances de réussite des élèves, qui entrave les promesses républicaines du système éducatif. Depuis les années 2000, de plus, la place centrale de l’école dans la transmission des connaissances est ébranlée par la révolution numérique, qui multiplie les sources d’information. Enfin, face aux évolutions technologiques, les métiers se transforment très vite et il est difficile d’imaginer le paysage professionnel qui s’ouvrira demain aux élèves actuels.

The Conversation , Author provided

De quel bagage doter alors les jeunes pour leur permettre de relever les défis qui se poseront à eux ? Si ce n’est pas la crise du coronavirus qui a la première soulevé cette question, elle en a souligné l’urgence, et nous invite à réfléchir aux enjeux d’une éducation citoyenne, à la place des sciences dans les programmes scolaires, à l’usage du numérique et à la diffusion des innovations pédagogiques.