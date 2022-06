Riset: upah layak dapat berantas kemiskinan, tingkatkan produktivitas ekonomi dan untungkan perusahaan

Disclosure statement

Dr Anna Barford bekerja di University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership. Dia menerima dana dari British Academy, ESRC, dan beasiswa penelitiannya didukung oleh hadiah filantropi dari Unilever.

Jane Nelson bekerja di Harvard Kennedy School dan program yang dia pimpin telah menerima dana dari yayasan swasta, dana filantropi perusahaan, PBB dan organisasi nirlaba. Afiliasinya adalah sebagai berikut: nonresident senior fellow di Brookings Institution; anggota Business Commission to Tackle Inequality, World Economic Forum’s Stewardship Board for the Future of Food Systems, dan Forum's Global Future Council on Transparency and Anti-Corruption; jajaran direksi Newmont dan Niger Delta Partnership Initiative; anggota dewan penasihat for Abbott, Bank of America, APCO, ExxonMobil, dan Griffith Foods.