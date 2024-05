Ruée vers l'Afrique pour l'extraction des minéraux essentiels comme le lithium : comment le continent devrait répondre à la demande

La demande mondiale de minéraux critiques, en particulier de lithium, augmente rapidement pour répondre aux objectifs d'énergie propre et de décarbonisation.

L'Afrique recèle d'importantes ressources en minéraux essentiels. C'est pourquoi les sociétés minières étrangères se précipitent pour investir dans l'exploration et acquérir des licences d'exploitation.

Selon la Revue de marché des minéraux critiques 2023 de l'Agence internationale de l'énergie, la demande de lithium, par exemple, a triplé entre 2017 et 2022. De même, le marché des minéraux critiques a doublé en cinq ans, atteignant 320 milliards de dollars en 2022. La demande de ces métaux devrait fortement augmenter, plus que doubler d'ici 2030 et quadrupler d'ici 2050. Les recettes annuelles devraient atteindre 400 milliards de dollars.

Dans notre récente recherche, nous avons analysé les pays africains qui produisent des minerais jugés “critiques” par le reste du monde. Nous nous sommes concentrés sur les projets de lithium en Namibie, au Zimbabwe, en République démocratique du Congo (RDC) et au Ghana. Nous avons découvert que ces pays ne disposent pas encore de stratégies solides pour le secteur des minéraux critiques. Au lieu de cela, ils sont simplement aspirés par la ruée mondiale vers ces minéraux.

Nous recommandons que l'Union africaine accélère le développement d'une stratégie africaine pour les minéraux critiques qui guidera les pays membres dans la négociation de contrats et d'accords miniers. Cette stratégie devrait s'inspirer des meilleures pratiques minières dans le monde. Nous recommandons également que les pays révisent leurs politiques et réglementations minières afin de refléter les opportunités et les défis posés par l'augmentation de la demande mondiale en minerais critiques.

Dans le cas contraire, les pays africains riches en minéraux essentiels ne bénéficieront pas de l'augmentation actuelle de la demande.

Qu'est-ce qu'un minéral critique ?

Il n'existe pas de consensus universel sur ce que sont les minéraux critiques. Les listes de minéraux critiques varient selon les régions et les institutions, et leur contenu évolue constamment. Par exemple, l'Australie a classé 47 minerais comme critiques. L'Union européenne a dressé une liste de 34 matières premières critiques qui sont importantes pour l'économie de l'UE et qui risquent d'être perturbées. La liste des minéraux critiques des États-Unis contient 50 éléments, dont 45 sont également considérés comme des minéraux stratégiques.

Chaque pays ou région a ses propres régions de classer ces minéraux comme critiques. Pour la plupart des pays occidentaux, les minéraux sont critiques s'ils:

sont essentiels pour une économie à faible émission de carbone ou pour la sécurité nationale

n'ont pas de substituts

sont vulnérables aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Projets d'exploitation du lithium en Afrique

Au moment où nous avons effectué nos recherches, il y avait 18 projets de lithium à différents stades, de l'exploration préliminaire à la production, dans toute l'Afrique. Nous nous sommes concentrés sur les projets en Namibie, au Zimbabwe, en RDC et au Ghana.

Nos recherches ont révélé que les débats sur les minéraux essentiels de l'Afrique avaient été largement influencés par les opportunités géostratégiques et économiques découlant de la demande des pays occidentaux et de la Chine. Une attention moindre a été accordée aux chaînes d'approvisionnement que les pays africains devraient assurer pour les applications industrielles actuelles et futures.

Nous avons réalisé que ces pays contribuaient peu aux émissions mondiales de carbone et que leurs économies n'étaient pas tirées par l'industrialisation. L'inadéquation des infrastructures et des politiques actuelles pour faire face aux répercussions de l'exploitation du lithium, par exemple, met en évidence l'absence d'un programme clair. L'extraction du lithium a un impact sur les communautés, la biodiversité, les sources d'eau et l'utilisation de l'énergie.

Nous avons également découvert qu'avec plus de 30 % des gisements de minéraux critiques, les pays africains pourraient devenir d'importants fournisseurs mondiaux. Ils pourraient également commercer entre eux afin d'éviter une éventuelle rupture de la chaîne d'approvisionnement, voire un monopole de la part de pays extérieurs à l'Afrique.

Nos recherches soulignent également que l'exploitation du lithium au Zimbabwe, en RDC et en Namibie renforce et favorise de nouvelles formes de corruption et de pratiques illégales dans le secteur des ressources. Le Ghana n'en est qu'au début de la mise en place de son secteur du lithium.

Quelle est la voie à suivre ?

L'Afrique a besoin d'une gouvernance des ressources plus solide : réglementation, responsabilité et transparence. Les politiques et réglementations minières doivent refléter les opportunités et les défis liés à la satisfaction de la demande mondiale en minéraux essentiels. Les sociétés minières opérant dans les pays africains doivent adhérer aux meilleures pratiques minières et aux réglementations nationales afin de minimiser l'impact environnemental et social de leurs activités.

L'affirmation selon laquelle il est urgent d'acquérir des minerais essentiels ne doit pas servir d'excuse aux gouvernements africains et aux sociétés minières étrangères pour contourner les réglementations en matière d'exploitation minière et d'environnement. Au contraire, l'argument de l'urgence devrait donner aux gouvernements africains plus de pouvoir pour conclure des accords miniers qui bénéficieront aux populations et à l'environnement.

Pour que ces pays profitent des opportunités économiques qui en découlent, il faut que les entreprises locales soient incitées à extraire et à traiter le lithium avant de l'exporter. Le traitement du lithium dans le pays d'origine augmenterait les recettes locales, créerait des emplois et stimulerait la croissance d'autres secteurs de l'économie.

Des efforts coordonnés sont nécessaires en Afrique pour renforcer les capacités locales tout au long de la chaîne minière, de la prospection au marché. Il est également possible de créer des industries pour soutenir le programme mondial de décarbonisation. Un exemple serait la fabrication de batteries pour véhicules électroniques. Ainsi, l'Afrique serait non seulement une source de matières premières, mais aussi une source compétitive de produits à faible teneur en carbone.

Telles sont les principales leçons à tirer pour les pays africains.