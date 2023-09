Símbolos da cidade, artesãos de Marrakech estão entre as maiores vítimas do terremoto

O forte terremoto que atingiu a cidade medieval de Marrakech, no Marrocos, em 8 de setembro de 2023, matou milhares de pessoas e feriu muitas outras. Ele também colocou em risco edifícios e monumentos de grande importância histórica, entre eles o minarete da mesquita Kutubiyya, uma estrutura do século XII que é um ícone da cidade.

A Medina, a parte murada medieval da cidade, agora está repleta de escombros. A importância cultural da Medina vai muito além das antiguidades e bugigangas vendidas aos turistas.

É o local de várias oficinas de artesanato que fabricam os azulejos de cerâmica, o gesso esculpido e os intrincados trabalhos em madeira que decoram a cidade. Muitas dessas oficinas mantiveram métodos tradicionais por séculos, transmitindo conjuntos de habilidades através das gerações.

Parte da candidatura do Marrocos ao status de Marrakech na UNESCO foi baseada no fato de essas tradições artesanais serem “patrimônio cultural intangível”, que a ONU descreve como conhecimento ou habilidades que são transmitidos oralmente e não por escrito.

Tenho trabalhado em Marrakech desde 2014. Morei lá em algumas ocasiões enquanto concluía a pesquisa de um livro sobre o desenvolvimento de Marrakech como uma metrópole medieval. Embora meu trabalho tenha se concentrado no século XII, quanto mais eu aprendia sobre a cidade, mais eu percebia que a maior parte do tecido urbano e dos locais arquitetônicos que eu estava observando era graças aos esforços de conservação das oficinas locais.

A designação da UNESCO foi um reconhecimento histórico das tradições das comunidades pobres e rurais que, muitas vezes, são deixadas de lado em conversas mais amplas sobre história da arte. Foram exatamente essas comunidades que mantiveram o patrimônio arquitetônico de Marrakech por gerações, mas o terremoto destruiu as oficinas e as residências de muitos na Medina.

Essas comunidades pobres e rurais estão mais vulneráveis justamente quando suas habilidades serão mais necessárias para ajudar a reconstruir a cidade após esse desastre.

Origens orais

Marrakech foi fundada em 1070 pela dinastia almorávida, que derivou de uma tribo que fazia parte de uma confederação maior de povos não árabes, hoje conhecida como berberes.

Foi uma das primeiras grandes cidades do oeste islâmico mais amplo, conhecido como Magreb, que atualmente compreende o Marrocos, a Argélia e partes da Tunísia, a ser fundada por um grupo nativo da região.

A maioria da comunidade falava um dialeto de Tamazight, um idioma afro-asiático diferente do árabe. Era principalmente uma língua oral, o que significa que o conhecimento era mais comumente transmitido por meio de histórias poéticas do que por textos escritos.

Algumas fontes árabes descreveram os almorávidas como “não sofisticados” e “analfabetos”, mas as evidências de seu patrimônio arquitetônico e artístico sugerem o contrário. Em Marrakech, eles construíram uma cúpula de proporções elegantes, conhecida como Qubba al-Barudiyyin, e encomendaram o elaborado minbar (púlpito) de madeira que hoje se encontra no Museu do Palácio Badiʿ.

Eles foram seguidos pela dinastia almóada, outro grupo majoritariamente indígena, que enfrentou acusações semelhantes em relatos históricos, apesar de ter construído o minarete Kutubiyya, o monumento emblemático de Marrakech.

Local de movimentos de independência

As origens da cidade como capital berbere contribuíram para fazer de Marrakech o epicentro da identidade nacional marroquina contemporânea, enraizada em um orgulho e independência com séculos de existência. Enquanto outras cidades do norte da África tinham raízes na tradição árabe ou romana, Marrakech podia afirmar que era distintamente marroquina.

Diante da expansão otomana no século XVI, o reino do Marrocos, com sede em Marrakech, foi a única região do mundo de língua árabe a manter sua autonomia do controle turco.

Embora os franceses e os espanhóis disputassem o domínio colonial do país, os movimentos de independência marroquinos do século XX foram, em grande parte, baseados em Marrakech. A cidade era tão propensa a revoltas que a administração francesa transferiu a capital colonial para Rabat, mais ao norte.

Até mesmo a palavra “Marrocos” é derivada de uma transmutação etimológica de “Marrakech”.

Uma história oculta

E ainda assim, recuperar o passado significativo da cidade é um exercício de leitura nas entrelinhas.

As tradições orais dos fundadores da cidade raramente foram transcritas fielmente. As fontes escritas são geralmente dispersas e não publicadas, e as que existem são geralmente escritas por pessoas de fora ou visitantes da cidade.

Os otomanos eram excelentes mantenedores de registros, o que permitiu que os estudiosos explorassem extensos arquivos centralizados em todas as partes do mundo árabe, exceto no Marrocos, cujos arquivos permanecem dispersos e com poucos recursos. Os historiadores tiveram que trabalhar de forma oblíqua para descobrir detalhes concretos, contando com pesquisas arqueológicas e antropológicas para complementar as tradições orais.

Parte integrante desses esforços foi o papel das tradições artesanais em Marrakech e arredores. O artesanato foi um ponto-chave dos esforços coloniais da França em Marrakech, onde foram estabelecidas “escolas de artesanato” na Medina para documentar e preservar ostensivamente seus métodos. Ao fazer isso, o protetorado francês - que governou o país de 1912 a 1956 - criou uma espécie de nostalgia viva na Medina, confundindo as pessoas que de fato viviam lá com o passado medieval da cidade.

Isso efetivamente criou uma forma de segregação econômica e social, na qual os artesãos e suas famílias foram isolados na cidade velha, enquanto os expatriados e turistas mais ricos ocuparam a Ville Nouvelle, fora das muralhas medievais.

Preservando o passado por meio do artesanato

Ao mesmo tempo, essas tradições artesanais também possibilitaram a preservação e a restauração de muitos dos locais em Marrakech e arredores, que agora atraem milhares de turistas todos os anos.

A Mesquita Qasba, a “segunda” maior mesquita da cidade depois da Kutubiyya e originalmente construída entre 1185 e 1189, passou por sucessivas restaurações nos séculos XVII e XXI, depois que a instabilidade política levou ao seu declínio. Em ambos os casos, artesãos locais foram empregados para renovar as paredes de estuque da mesquita e o trabalho de mosaico conhecido como zellij.

O púlpito Almorávida do século XI exigiu uma equipe de artesãos marroquinos para restaurar com sucesso a intrincada marchetaria do minbar.

Os artesãos também foram importantes embaixadores do lugar do Marrocos no cânone maior da arte islâmica, construindo um pátio como parte da renovação de 2011 do Metropolitan Museum of Art de suas galerias islâmicas usando técnicas e materiais do século XIV.

Com a Medina de Marrakech parcialmente destruída, muitos desses artesãos e oficinas enfrentarão escolhas difíceis em relação ao seu futuro. A gentrificação ocorrida na última década fez com que muitos moradores deixassem suas casas ancestrais, e muitas dessas oficinas operam com margens muito pequenas - muito pequenas para pagar pelos danos e manter o controle sobre suas propriedades.

Reconstrução do patrimônio intangível

Partes das muralhas da cidade racharam com o terremoto, e uma mesquita do século XVIII na praça principal perdeu seu minarete. O local histórico de Tinmal, do século XII, não muito longe de Marrakech e aninhado nas montanhas do Atlas, também desmoronou.

O número de pessoas atingidas pelo terremoto ainda está sendo contabilizado, e os danos materiais provavelmente serão extensos. Nada pode substituir a perda de vidas. No entanto, a história e a resiliência de um lugar são fundamentais para qualquer recuperação.

Caberá ao patrimônio intangível de Marrakech - seus artistas e artesãos - reconstruir após esse desastre. Em meio a narrativas sobre califas e sultões, filósofos e poetas, pode ser fácil esquecer que as pessoas que construíram esses lugares muitas vezes não são mencionadas nos textos históricos.

Mas esses artistas precisarão de apoio para manter a história de Marrakech e preservar o passado para que futuros historiadores o descubram.