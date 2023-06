Tak siap menghadapi hari Senin? Coba bajak otakmu

Disclosure statement

Cristina menerima dana dari CURE Epilepsy, Dewan Riset Irlandia dan Epilepsy Ireland. Dia adalah Penyelidik yang Didanai dalam FutureNeuro, Pusat Penelitian Yayasan Sains Irlandia untuk Penyakit Neurologis Kronis dan Langka.

Jolanta Burke does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.