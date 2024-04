The Beautiful Game: filme sobre a Copa do Mundo dos Sem-Teto é uma prova de como o futebol pode mudar vidas

The Beautiful Game é um filme sobre segundas chances - em que equipes de homens e mulheres sem-teto de todo o mundo descobrem que todos os caminhos levam a Roma e que tudo está em jogo.

Estrelado por Bill Nighy como o técnico Mal, o filme acompanha a equipe da Inglaterra em sua preparação para a Homelessness World Cup em Roma. No último minuto, Mal decide levar com eles um talentoso atacante, Vinny (Michael Ward), que pode dar a eles uma chance de vencer, mas somente se ele estiver pronto para esquecer seu passado e se tornar parte da equipe.

A Homelessness World Cup é um torneio de futebol real e o filme foi realizado pela fundação responsável pelos jogos anuais.

A ideia da Homeless World Cup (HWC) Foundation surgiu em 2001. Ela foi criada pela The Big Issue, uma revista que apoia os sem-teto, pelo cofundador Mel Young e pelo jornalista austríaco Harald Schmied, com o objetivo de transformar vidas, criar oportunidades e mudar as percepções sobre os sem-teto.

Até o momento, a HWC já ajudou 1,2 milhão de pessoas sem-teto por meio de uma rede de mais de 70 organizações de base em mais de 70 países. O Cities Ending Homelessness Report supported by HWC observa que, juntamente com as intervenções em torno de moradia, saúde mental e emprego, o futebol do HWC está ajudando a mudar a narrativa sobre como gerenciar o problema dos sem-teto para acabar com eles.

Como alguém que trabalhou com pessoas que foram ajudadas pelo torneio, achei que o filme captou o espírito, o compromisso e, em parte, a história notável da Homelessness World Cup.

Um senso de esperança e propósito

O torneio do ano passado envolveu 400 jogadores representando 40 países e foi realizado em Sacramento, na Califórnia, nos EUA. As equipes competiram em um torneio de futebol com duração de uma semana por sete prêmios: quatro para a competição masculina e três para a feminina. O torneio marcou os 20 anos do HWC e foi vencido pela equipe feminina do México e pela equipe masculina do Chile.

Uma pesquisa do HWC constatou que 94% dos jogadores afirmam que a fundação teve um efeito positivo em suas vidas, 83% melhoraram o relacionamento com a família e os amigos, 77% afirmam que o HWC mudou suas vidas de forma significativa e 76% continuam a gostar e a praticar o esporte.

Muitos dos figurantes do filme foram ajudados pela HWC. Bill Nighy disse à BBC que a melhor parte de participar do filme foi conhecer os figurantes que participaram dos torneios reais e que agora não são mais sem-teto.

Como acadêmico de esportes, trabalhei com a HWC e conversei com muitas pessoas que eles ajudaram. Em um artigo para um periódico, minha colega Susan Ahrens e eu procuramos descobrir até que ponto o futebol poderia aumentar a capacidade dos sem-teto e daqueles que vivem nas ruas. Fizemos isso concentrando-nos em como a Homeless World Cup e o Street Soccer (Escócia) afetaram a vida de algumas pessoas.

Durante a pesquisa, conversei com pessoas cujas vidas foram mudadas pela competição. As histórias que ouvi eram sobre encontrar esperança no esporte. Como um homem me disse: “Isso me ajudou mentalmente porque eu estava começando a ficar deprimido, mas o futebol e o objetivo do HWC me ajudaram a me sentir mais positivo.”

Outros falaram sobre a obtenção de propósito e controle. “Quero sentir que tenho controle sobre um aspecto da minha vida novamente… No momento, o futebol me dá isso.”

Muitos também disseram que a experiência lhes deu esperança para o futuro. “Para mim, [o HWC] foi um símbolo de esperança, determinação, força e coragem. Foi a primeira vez em minha vida que tive orgulho de dizer que era um adicto em recuperação.”

Nossa pesquisa constatou que intervenções que começam pequenas podem fazer uma grande diferença. O futebol pode contribuir para resultados não relacionados ao futebol, como a redução da falta de moradia e o desenvolvimento de outras habilidades, como trabalho em equipe e comunicação.

The Beautiful Game ecoa nossa pesquisa ao celebrar o poder e o potencial dos esportes coletivos para aqueles que se sentem marginalizados. Observamos como Vinny se recusa a se relacionar com seus colegas de equipe e a aceitar sua falta de moradia. Jogar como parte de uma equipe o ajuda a se abrir e a ter esperança. A vitória não é a verdadeira recompensa de jogar no HWC, mas sim as habilidades interpessoais que Vinny aprende e o desenvolvimento pessoal que ele experimenta.

O filme é uma prova do alcance e da capacidade do futebol como uma ferramenta para fazer a diferença que vai além do campo.