The Conversation Brasil agora tem canal no Whatsapp! Saiba como se inscrever

O The Conversation Brasil acaba de criar mais um canal de divulgação do seu conteúdo, pensado para manter a comunidade acadêmica e o nosso público atualizados com os principais artigos do dia: a partir de hoje, estamos veiculando todos os nossos principais artigos através do canal The Conversation no Whatsapp.

Para participar, basta aceitar o canal.

O que é um canal de notícias do whatsapp?

A função que foi lançada em setembro de 2023 pela Meta, e está movimentando o setor da comunicação mundo afora. A ferramenta permite o envio unidirecional de mensagens, fotos, vídeos e até enquetes para uma quantidade ilimitada de membros, que podem reagir ao que é publicado, como se fosse num bate-papo comum de Whatsapp.

Aqui no sosso site, você pode ativar as notificações clicando no símbolo de sininho no canto superior direito para não perder nenhuma atualização. Compartilhe e vamos fazer crescer o canal que une a comunidade científica brasileira.