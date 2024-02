The Conversation Brasil firma parceria com a Unesp

O The Conversation Brasil acaba de firmar um convênio com a Universidade Estadual Paulista (Unesp) para ampliar a visibilidade da produção científica dos pesquisadores da instituição.

O convênio segue a política de atuação do The Conversation Brasil, sempre focado na divulgação - de forma cientificamente correta mas com linguagem simples e acessível ao público não especializado - do trabalho de mestres e doutores de todas os setores da ciência, em artigos escritos pelos próprios acadêmicos e editados pela nossa equipe de jornalistas. Assim, apostamos na convergência do jornalismo com o conhecimento científico como forma de estimular a produção acadêmica nacional. .

O resultado de tal união pode ser comparado a algo próximo do que se estuda atualmente como “jornalismo de soluções”, no qual não basta apenas relatar o problema de forma isolada e encerrada no fato em si. Assim como ocorre no jornalismo, a ciência também se preocupa hoje em dia com a aplicabilidade do conhecimento gerado nas universidades e institutos de pesquisa com vistas à resolução de problemas da sociedade, um contraponto à expressão crítica de “Torre de Marfim” usada para ambientes intelectualizados.

“A universidade tem uma tendência a constituir uma ‘Torre de Marfim’, com os praticantes da ciência tendo um diálogo fechado ao (público) leigo. Isso é algo muito fértil para o desenvolvimento da ciência, mas tem uma contrapartida que não é boa, de ficar cada vez mais alijado do homem comum, do homem que ao final das contas está financiando a pesquisa científica”, afirma o professor Jézio Hernani Bomfim Gutierre, diretor-presidente e publisher da Fundação Editora Unesp (FEU), signatária do acordo com The Conversation Brasil.

“Esse tipo de associação da Unesp com o The Conversation é mais um elemento que fundamenta o reconhecimento na universidade da necessidade dessa comunicação e, em última instância, promove a disseminação e a valorização da ciência num âmbito mais geral, num âmbito social. Esse tipo de parceria é extremamente bem-vinda e saudável e deveria ser valorizada por toda e qualquer universidade contemporânea”, afirma o docente.

Produção acadêmica, edição jornalística

Embora nos últimos anos a imprensa no Brasil já tenha registrado algumas iniciativas no universo do jornalismo ou da comunicação em ciência, os artigos publicados pelo The Conversation têm diferenças significativas na maneira de produzir as notícias, baseadas em um modelo que baliza o conteúdo por meio de práticas vigentes na academia. Duas delas se destacam: os textos são submetidos aos seus autores após a edição feita por um jornalista; e vêm acompanhados de uma declaração de transparência de seus autores, na qual eles podem declarar eventuais conflitos de interesse.

“O autor do texto pode ter algum tipo de interesse envolvido, isso não o impede de publicar. Mas tem que ficar claro”, afirma Daniel Stycer, editor-chefe do The Conversation Brasil, um projeto que passou por anos de incubação antes de ser lançado, em setembro passado. “A ideia não é dar voz a interesses comerciais, mas sim dar espaço para as pesquisas feitas na academia. O The Conversation é um site noticioso com estofo e rigor acadêmico.”

Com edições em nove países, o The Conversation tem uma edição global, além de edições para a Europa e a África. É prática comum um mesmo artigo ser republicado em edições e idiomas diferentes, a depender do interesse do editor-chefe local. No Brasil, a plataforma tem acordos para republicação do conteúdo com veículos como os portais UOL e Metrópoles, a BBC News Brasil, a Revista Galileu e os jornais Folha de S.Paulo e O Globo, entre outros.

A parceria com a Unesp foi construída com a Fundação Editora Unesp por meio de um contato inicial feito com a Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade, liderada pelo professor e assessor-chefe Marcelo Takeshi Yamashita. Os textos publicados no The Conversation são escolhidos pela equipe do site, seguindo critérios jornalísticos. “Os artigos no The Conversation com autoria de pesquisadores da Unesp podem ser traduzidos para outros idiomas, aumentam a visibilidade da Universidade e ajudam a informar a sociedade por meio de pautas relevantes e alinhadas à nossa missão. É uma oportunidade para divulgar pesquisas para um público amplo”, afirma Marcelo Yamashita.