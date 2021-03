Troubles psychiatriques à l'entrée en prison : un enjeu de santé publique

Disclosure statement

L’étude Santé mentale en population carcérale a été menée par la Fédération Régionale de Recherche en Psychiatrie et Santé Mentale des Hauts de France (F2RSM Psy) et le Centre collaborateur français de l'OMS pour la recherche et la formation en santé mentale (CCOMS), avec le soutien financier de l’Agence Régionale de Santé (ARS) des Hauts-de-France.

Pierre Thomas does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.