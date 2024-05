Um terço da população urbana da China vive em cidades que estão afundando. Drenagem de água no subsolo é a principal causa

Em todo o mundo, muitas cidades estão afundando lentamente. A maioria está no litoral, incluindo megacidades tropicais como Jacarta, na Indonésia, ou Manila, nas Filipinas, ou lugares como Nova Orleans, Vancouver ou grande parte da Holanda. Outras cidades que estão afundando, como a Cidade do México e muitas das cidades da China, podem estar bem no interior. No entanto, esse ainda é um risco amplamente ignorado.

Em minhas três décadas avaliando esse tópico, analisei evidências de subsidência em cidades de todo o mundo. O problema é especialmente significativo na Ásia, onde vivem cerca de 60% da população mundial e as cidades estão crescendo rapidamente. No entanto, algumas cidades também mostraram que há coisas que podem ser feitas para impedir a subsidência.

O problema é ilustrado por um estudo recente realizado por pesquisadores da China que constatou que mais de um terço da população urbana do país - cerca de 270 milhões de pessoas - vive em cidades que estão afundando.

Os autores analisaram dados derivados de satélite de 2015 a 2022 nas 82 cidades mais importantes da China para produzir mapas precisos e consistentes do movimento vertical da terra. A medição consistente da subsidência em todas essas cidades, com uma população coletiva de quase 700 milhões de pessoas, é uma grande conquista.

Eles descobriram que 37 das 82 cidades analisadas estavam afundando, e quase 70 milhões de pessoas estão sofrendo subsidência rápida de 10 mm por ano ou mais. Isso pode não parecer muito, mas o afundamento se acumula com o tempo e pode danificar a infraestrutura e os edifícios, além de tornar as enchentes mais perigosas.

Onde se encontram as cidades que estão afundando na China:

Há vários pontos críticos de afundamento na China, principalmente no leste do país, especialmente perto da costa. Isso inclui a capital do interior, Pequim, e a cidade portuária vizinha de Tianjin (do tamanho de Londres).

Por que as cidades afundam

O afundamento tem várias causas, tanto naturais quanto induzidas pelo homem. A maioria das grandes mudanças é induzida pelo homem. Para as cidades construídas sobre sedimentos geologicamente jovens, como deltas de rios e planícies de inundação, a maior causa de subsidência é a retirada ou drenagem de água encontrada no subsolo.

Essa água subterrânea é mais segura para beber do que a água de superfície, portanto, à medida que uma cidade cresce, ela tende a extrair ainda mais água do subsolo. Isso faz com que o solo se consolide e a superfície acima se abaixe.

Outras causas de afundamento de cidades incluem minas abaixo de algumas cidades que estão desmoronando lentamente, ou recuperação de terras que estão espalhadas ao longo da costa da China. O peso do aterro usado para recuperar novas terras do mar pode causar o afundamento da terra.

As cidades geralmente afundam de forma desigual, e esse afundamento diferencial é um desafio muito maior do que quando uma cidade inteira afunda em uma taxa uniforme. Por exemplo, a vibração do tráfego e a construção de túneis também são fatores que contribuem em determinadas áreas - o novo estudo descobriu que Pequim está afundando muito mais rápido perto de metrôs e rodovias, até 45 mm por ano.

O afundamento é frequentemente atribuído ao peso dos edifícios, mas isso provavelmente é exagerado, pois o projeto moderno de fundação visa minimizar o efeito para evitar danos aos edifícios.

testing / shutterstock

As cidades litorâneas, como Tianjin, são especialmente afetadas, pois o afundamento da terra reforça o problema do aumento do nível do mar provocado pela mudança climática. O afundamento das defesas marítimas é um dos motivos pelos quais o furacão Katrina devastou Nova Orleans em 2005.

A maior cidade da China, Xangai, sofreu uma queda de até três metros nos últimos 100 anos. Construída em um terreno já baixo, onde o delta do Yangtze encontra o oceano, grande parte da cidade está pouco acima do nível do mar, aumentando consideravelmente as consequências em caso de inundação.

Os autores do novo estudo combinaram as taxas de subsidência com o aumento projetado do nível do mar para estimar que a área urbana na China abaixo do nível do mar poderia triplicar de tamanho até 2120, afetando entre 55 milhões e 128 milhões de residentes. Isso pode ser catastrófico sem uma adaptação maciça.

Como parar de afundar

Partes das duas maiores cidades do Japão, Tóquio e Osaka, afundaram vários metros durante o século XX. Entretanto, nas décadas de 1960 e 1970, ambas proibiram a retirada de água subterrânea e forneceram fontes alternativas de água de superfície. Isso, por sua vez, interrompeu ou reduziu consideravelmente o afundamento da cidade - a estratégia foi eficaz.

Xangai, na China, seguiu uma estratégia semelhante cerca de uma década depois. O estudo mais recente observou que a cidade tem hoje uma subsidência relativamente moderada em comparação com o ponto crítico de Tianjin. O governo chinês já pretende mitigar a subsidência induzida pelo homem, e esse novo estudo mostra todas as cidades em que isso precisa ser considerado.

Porém, se as cidades não conseguirem interromper ou controlar o afundamento, elas terão de se adaptar à realidade, especialmente nas áreas costeiras. Nas áreas costeiras de baixa altitude da China, os diques são quase universais. Mas uma combinação de terra afundando e mares subindo significa que eles já estão sendo levantados.

Conforme ilustrado pelo novo estudo da China, os satélites estão fornecendo dados de subsidência sem precedentes no tempo e no espaço. Eles fornecem medições consistentes em toda a China (e possivelmente em todo o mundo) e superam as preocupações com o afundamento de equipamentos que tornam a subsidência tão difícil de ser medida no solo.

Essas medições por satélite podem ser repetidas regularmente para identificar tendências e representam um passo importante na direção de uma solução para o afundamento de cidades. Como alguém que começou sua carreira quando o levantamento de solo era a norma, tudo isso é muito empolgante.