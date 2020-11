Un grand merci pour notre campagne de dons

En septembre 2020, The Conversation France a célébré ses cinq ans d’existence. C’est dans ce cadre que nous avons lancé notre campagne de dons, dans un contexte difficile marqué par la pandémie, mais avec la volonté de bâtir cette communauté de lectrices et de lecteurs qui nous tient tant à cœur.

Aujourd’hui, nous pouvons vous dire que nous avons déjà atteint notre objectif de 100 000 euros de dons, et que nous mettons fin à notre campagne, avant l’échéance que nous avions fixée au 16 novembre prochain.

Votre générosité et votre confiance nous honorent. En ces temps de désinformation galopante et d’actualité compliquée, elle démontre, s’il le fallait encore, la valeur que vous accordez à l’information de qualité et à l’expertise,

Vos dons sont déterminants pour nous : ils nous serviront à accompagner le développement de notre rubrique santé, à financer de nouveaux projets (comme nos podcasts) et à soutenir notre exigence au quotidien d’une information responsable, et d’un contenu basé sur les faits et la recherche.

Sachez notamment que vos dons représentent désormais 10 % des recettes de notre association à but non lucratif, et que vous avez été plus de 2 700 à nous soutenir, faisant de nous un média pleinement participatif. C’est pourquoi, nous lançons dès l’année prochaine, le « Cercle des Amis de The Conversation », un espace dédié dans lequel nous vous inviterons notamment à des rencontres et à participer à nos conférences de rédaction.

Encore une fois merci et soyez assurés qu’en 2021, nous resterons plus que jamais fidèles à notre mission de partage du savoir.