Vinte minutos de martírio e dor: o que ocorre com o touro antes de morrer numa tourada?

No início de fevereiro de 2024, um Tribunal colegiado revogou a suspensão provisória das touradas na Cidade do México: o espetáculo pode continuar na maior praça de touros do mundo.

Isso reavivou um debate de longa data entre dois campos: de um lado, aqueles que defendem a “tradição” e, de outro, aqueles que acusam a prática de crueldade animal.

Durante 20 minutos, o touro é submetido a um ato de tortura comparável a qualquer outro caso de tortura, pois envolve a inflição intencional de sofrimento extremo e prolongado a um ser sensível e indefeso, sem seu consentimento.

O processo da tourada gera indignação, pois é uma prática abusiva que termina com a morte lenta de um animal que está sempre ciente do que está acontecendo ao seu redor.

A tourada, com um desfecho fatal para os touros, ainda é permitida em partes da Espanha, México, França, Colômbia, Venezuela, Peru e Equador. Embora alguns amantes da “fiesta brava” ainda afirmem que os touros não sofrem, as evidências mostram que os touros são expostos a estressores físicos, psicológicos e ambientais durante as touradas.

Uma morte lenta

A tourada é dividida em três terços: o “tercio de varas”, o “tercio de banderillas” e o “tercio de muleta”, com uma duração total de aproximadamente vinte minutos.

Durante esses três terços, danos físicos são sistematicamente infligidos ao touro.

No primeiro terço, uma farpa causa lesões nos músculos responsáveis pelo movimento da cabeça. Essa lesão limita a amplitude de movimento: o touro não consegue mais levantar a cabeça normalmente, o que reduz sua capacidade de ver, ouvir e cheirar.

A lesão pode resultar na perda de até 18% do volume de sangue do animal. Como resultado, há um nível inadequado de oxigênio para atender às suas demandas metabólicas. Outro efeito da perda de sangue é a desidratação.

No segundo terço, o touro recebe seis bandarilhas (algo como pequenas bandeiras) nos ombros e/ou na corcova. Essas bandarilhas são projetadas para garantir que a espiga permaneça no lugar. Em outras palavras, quanto mais o touro se move, mais dor elas causam, pois os músculos são rompidos. As bandarilhas agravam o dano muscular, tornam as feridas mais largas e aumentam o sangramento.

No último terço, o matador enfia uma espada curva de dois gumes, com 80 centímetros de comprimento, visando ao coração do touro. No entanto, a espada normalmente causa lesões nos pulmões e nos tubos bronquiais. Se isso acontecer, parte do sangue pode entrar no trato respiratório e sufocar o touro. Também pode ferir a traqueia e causar sangramento pelo focinho. Se a lesão for mais grave, por exemplo, se uma artéria for cortada, o touro pode morrer de hemorragia.

Se, a essa altura, o dano físico não tiver sido suficiente e o touro ainda estiver vivo, uma pequena adaga, ou “descabello”, é usada em um “golpe de graça”. Ou seja, uma faca é introduzida entre a primeira e a segunda vértebra cervical, cortando a medula espinhal. Como resultado, o touro cai com os membros estendidos. No entanto, o animal ainda pode estar consciente, mover a cabeça e os olhos. Só produzindo uma parada respiratória é que seria possível matar o touro diretamente com o golpe.

Mas independentemente de o touro morrer por asfixia ou exsanguinação, ele estará em um estado totalmente consciente, pois o córtex cerebral e o tronco cerebral permanecem intactos.

Mais do que dor física

Estar na arena e ser desafiado produz medo e ansiedade no touro: ele é submetido a um nível agudo e contínuo de estresse severo. Além disso, o transporte do pasto para a arena é outro estímulo estressante.

Soma-se a isso o estresse de serem isolados e deixados em currais por horas ou dias até serem introduzidos na arena. A mudança do ambiente físico e o contraste entre o isolamento e o barulho da arena também perturbam o animal.

Durante a tourada, hormônios e neurotransmissores, como cortisol, adrenalina e noradrenalina, são liberados no corpo do touro. O primeiro, conhecido como “hormônio do estresse”, aumenta e mantém altos níveis de glicose no sangue para fornecer energia ao corpo em um estado de estresse agudo ou crônico. O segundo causa, entre outras coisas, aumento da frequência cardíaca, hipertensão, hiperventilação e taquicardia.

Alguns estudos, embora contestados, sugerem que os touros secretam grandes quantidades de opioides (endorfinas e encefalinas) durante as touradas. Isso ajudaria a modular as respostas à dor.

Entretanto, esses opioides apenas atenuariam a dor, não a suprimiriam. Além disso, de acordo com outro relatório, os opioides são ineficazes na atenuação e no controle da dor em bovinos.

Outros estudos mostraram que os touros exibem comportamentos indicativos de angústia, como o balanço da cauda, a respiração de boca aberta e a relutância em se mover. Todos esses comportamentos são evidências de que os touros sofrem na arena.

Um relatório de 2017 do PAOT (Escritório de Gestão Ambiental e Territorial da Cidade do México) afirma que os touros sofrem, definido como “a combinação de sentimentos desagradáveis, graves ou prolongados associados à dor física ou emocional, ou quando o indivíduo é incapaz de se adaptar às circunstâncias de seu ambiente”.

Análises realizadas em touros após a tourada mostraram um desequilíbrio de pH no sangue, com valores inferiores aos fisiológicos (acidose). Isso ocorre devido à atividade física e ao acúmulo de ácido lático que leva à fadiga muscular.

A acidose em touros também pode causar danos e rigidez muscular, quedas intermitentes e respiração mais rápida e profunda.

Cultura não é desculpa

A tradição não pode ser uma justificativa para esses eventos. Nem todas as tradições antigas devem ser preservadas. Menos ainda aquelas baseadas em opressão ou violência contra seres humanos, por exemplo, mutilação genital feminina ou casamentos forçados de crianças.

As evidências mostram que os touros sofrem dor, angústia, medo e têm consciência do que os cerca, inclusive de sua própria morte. Podemos continuar a justificar o abuso de animais em nome do entretenimento ou da cultura?

Por fim, foi dito que a vida dos touros para touradas é melhor do que a de muitos animais criados para consumo. “Parece-me que a vida dos touros e até mesmo seu último quarto de hora de batalha dolorosa seriam invejados por muitos dos animais que estão a nosso serviço…”, escreve Fernando Savater em Tauroethics.

Isso, mais do que uma defesa das touradas, aponta para outro problema que precisa de atenção moral: a indústria da carne. Ainda assim, podemos justificar a tortura de um ser sensível e consciente pelo suposto fato de ter vivido uma “boa vida”?