Vitórias épicas e a mente: a psicologia por trás das viradas no último minuto no esporte

A imprevisibilidade do esporte é, em muitos aspectos, a sua maior atração, e as vitórias inesquecíveis do passado são especialmente cativantes.

Durante essas viradas épicas, geralmente se diz que uma equipe ou atleta capturou ou capitalizou um dos grandes aspectos intangíveis do esporte: o “momentum”, ou o momento psicológico.

Mas o que é “momentum” no sentido esportivo?

Por que a “zona” e o “estado de fluxo” são fundamentais

O impulso psicológico no esporte refere-se a uma sobreposição funcional entre dois conceitos teóricos: a zona individual de funcionamento ideal e o fluxo.

Em outras palavras, esses conceitos são conhecidos como os atletas estarem “na zona” e “em um estado de fluxo”.

Estar “na zona” é quando o nível de esforço percebido e a intensidade emocional do atleta atingem um equilíbrio perfeito que leva o atleta a alcançar o desempenho ideal.

Da mesma forma, alcançar um estado de “fluxo” é quando os atletas experimentam um desempenho quase sem esforço com um forte senso de controle sobre seus movimentos.

Pense no “momentum” como quando um atleta ou equipe é capaz de sobrepujar um adversário com concentração e controle notáveis, aparentemente dominando um jogo ou uma série de jogadas sem grande esforço.

Isso pode parecer um fenômeno aleatório, mas o desenvolvimento do “momentum” no esporte pode ser entendido por meio de alguns conceitos psicológicos aplicados regularmente no calor do momento por alguns de nossos principais atletas.

Não é surpresa que prática também seja importante

Como em todo desempenho esportivo, a prática leva à perfeição.

Portanto, embora as facetas do “momentum” não aconteçam da noite para o dia, é importante incorporar rotineiramente o treinamento psicológico durante e em torno de uma temporada esportiva - e essa vantagem psicológica é geralmente o que diferencia os especialistas dos novatos.

Para atletas jovens e aspirantes, períodos de dominação por nosso atleta ou equipes esportivas favoritas podem ser inspiradores. Mas o que vemos é muito parecido com um iceberg - muitas vezes não percebemos a preparação abaixo da superfície.

Aprender a falhar e a lidar com eventos inesperados, e aplicar essas lições em melhorias futuras, é uma das muitas estratégias para desenvolver a resiliência mental e emocional.

Sem dúvida, tão importante quanto isso é gerenciar diferentes fontes de pressão dentro e fora de nosso controle.

Portanto, por mais que gostemos de pensar que o backhand de Roger Federer é realmente natural, sem esforço, as estatísticas esportivas e as pesquisas que as acompanham mostram que a obtenção desses estados de “no fluxo” ou “na zona” são, na verdade, acumulados ao longo de uma carreira - e alguns têm a sorte de capitalizar isso para aproveitar esse “momentum”.

“Momentum” durante jogos e entre temporadas

Para esclarecer, esse conceito de “momentum psicológico” não é uma aula de física que fornece uma visão geral do momento de Newton.

Embora o “momentum” represente, de fato, uma força motriz que traz movimento e influência, nos esportes ele é o efeito combinado de desempenhos esportivos positivos e de como os atletas são capazes de controlar seu estado mental nesses momentos esportivos importantes.

Isso pode ser alterado por consistência interna ou perturbações externas, demonstrando a natureza dinâmica do “momentum” no esporte.

O que é intrigante é que o “momentum” nos esportes pode ser classificado dentro de uma partida ou evento - pense na incrível história recente de vitórias de virada de Collingwood na AFL - e ao longo de uma temporada como um todo (como a equipe australiana masculina de críquete Test estabelecendo recordes mundiais de vitórias consecutivas no final da década de 1990 e início dos anos 2000).

Ao longo de uma temporada, pode-se considerar o “momentum” nos esportes como um exemplo de sucesso gerando sucesso - sugerindo aos atletas que eles têm a capacidade de aproveitar ao máximo as vitórias no início da temporada e alavancar essa motivação para se saírem bem nos eventos subsequentes.

Essa confiança pode ser observada em indivíduos e equipes - ter um bom desempenho nos faz pensar que, como já foi feito antes, somos capazes de fazê-lo novamente.

E quando se consegue vitórias sucessivas como equipe, os atletas começam a racionalizar que o que estão fazendo juntos está funcionando. Isso começará a desenvolver mais coesão e dará um impulso geral ao moral.

Mesmo em uma única partida os torcedores podem ver que uma equipe que cria mais situações que levarão a mais oportunidades de gol aumenta a probabilidade de vitória dessa equipe.

A criação regular dessas oportunidades, especialmente no início do jogo, pode ser a diferença entre ganhar e perder. Isso pode ocorrer porque os jogadores da equipe perdedora começam a duvidar de si mesmos ou a ter dificuldades para lidar com suas próprias frustrações à medida que enfrentam mais contratempos que contribuem para a derrota.

Essencialmente, quando um atleta ou uma equipe têm “momentum”, é preciso mais do que apenas estar confiante: os atletas também precisam gerenciar suas respostas internas (por exemplo, nível de frustração) e como eles respondem externamente ao que acontece durante uma partida ao vivo, enquanto tomam atitudes decisivas na hora certa.

Como deter o “momentum” de um adversário

Como acontece com todas as coisas boas, há de fato algum risco em “aproveitar a onda” de uma sequência de vitórias - a complacência e o excesso de confiança podem se infiltrar na preparação da equipe ou do atleta e abrir caminho para algumas histórias notáveis de outros que se infiltram (e, por fim, quebram) esse “momentum”.

Se você estiver no meio de uma sequência de derrotas ou se o jogo estiver escapando do controle, atletas e técnicos devem encontrar maneiras de interromper o “momentum” da equipe vencedora.

Isso pode ser feito por meio de discussões estratégicas, como pedir um tempo técnico ou, no críquete, trocar a linha de lançadores (bowlers).

Essas táticas podem interromper o fluxo da equipe adversária.

Compreender a natureza complexa do “momentum” é fundamental para ajudar os atletas e as equipes a se concentrarem novamente no que realmente está sob seu controle e em como eles podem desenvolver individualmente sua confiança esportiva ao longo do tempo para ter um bom desempenho sob pressão.

A capacidade de lidar com contratempos e a habilidade da equipe adversária de capitalizar esses momentos podem ser os fatores decisivos entre a vitória e a derrota.