Você está mesmo apaixonado? Como expandir seu vocabulário amoroso pode melhorar suas relações e como você se vê

O que é o amor? Será que esses sentimentos que você rotula como amor podem ser outra coisa?

E quanto à paixão? Obsessão? Uma admiração passageira? Um arrebatamento? Entusiasmo? Sedução? Luxúria? Um crush? Um squish? Uma paixão platônica? Por que as pessoas classificam alguns vínculos como amor romântico, mas não outros?

Suponha que Holly conheça alguém nas férias. Eles rapidamente se tornam romântica e sexualmente íntimos e parecem profundamente compatíveis. Holly é do Reino Unido, onde a expressão “romance de férias” é comumente usada e faz parte de seu vocabulário. Por conhecer essa expressão, ela pode aplicar sua estrutura social a esse relacionamento. Ela entende que a rápida intimidade emocional e a aparente compatibilidade que experimentou provavelmente resultaram de circunstâncias passageiras que não foram feitas para durar.

Entretanto, alguém dos EUA, onde essa expressão é raramente usada, pode interpretar mais facilmente essa rápida intimidade como um sinal de compatibilidade profunda e significativa para o resto da vida.

Julgar que você está apaixonado pode ser poderoso. Isso pode afetar seus sentimentos, relacionamentos e até mesmo sua sexualidade. Mas como as pessoas avaliam se estão apaixonadas?

Isso, eu argumento, depende de sua comunidade linguística. Ou seja, como as pessoas ao seu redor falam sobre romance, relacionamentos e atração.

Sou um filósofo que estuda esquemas de categorização - como, quando e por que as pessoas rotulam coisas como emoções, sexualidade e saúde. Examino os efeitos desses rótulos na forma como as pessoas se entendem e em seu bem-estar, e como taxonomias e rótulos alternativos podem fazer com que as pessoas entendam e moldem o mundo de forma diferente.

O que acontece quando uma cultura instila uma definição de amor mais ampla e abrangente ou uma definição mais restrita e específica? Como o fato de termos um vocabulário mais rico de palavras na área do amor muda a forma como o entendemos?

O andaime social das palavras

As autodescrições do amor dependem de duas coisas. A primeira são os julgamentos introspectivos sobre seus sentimentos: você se sente atraído pela pessoa? Se sente energizado por ela? Fica nervoso quando está com ela? E a segunda é o que você acha que é o amor: o amor exige que você se preocupe com a pessoa? Pensar muito nela? Atração sexual? Quando o que você sente em relação a uma pessoa e o que você acha que é o amor coincidem, você autoavalia o amor. Ou seja, você julga que está apaixonado.

As palavras fornecem uma estrutura social. Ou seja, elas criam expectativas e normas que orientam como você se comporta e reage a outras pessoas. E os vocabulários variam de acordo com a cultura e a época.

Classificar um vínculo como “romance de férias” não apenas o descreve, mas também pode mudar seu curso. O rótulo afeta o que Holly percebe e valoriza sobre o tempo que passa com outra pessoa e se ela está inclinada a buscar um relacionamento de longo prazo.

O vocabulário é empoderador. Ter um vocabulário ainda mais amplo permitiria que a Holly experimentasse diferentes rótulos, que poderiam moldar seus relacionamentos de diferentes maneiras.

Por exemplo, o termo “eintagsliebe”, baseado na palavra alemã para “efemeridade” e traduzido como “amor de um dia”, refere-se a um relacionamento intenso e breve. Os “Comet lovers (enamorados cometa)” têm um vínculo romântico profundo, mas se veem apenas intermitentemente, vivendo distantes o resto do tempo sem muito contato. Um “holibae” é um encontro perene que acontece somente quando você está visitando sua casa nos feriados. Veja também “zipcoding” - namorar alguém somente quando ambos estão no mesmo CEP.

O dicionário do poliamor

As palavras criam possibilidades e o recente aumento do interesse pelo poliamor, ou seja, ter mais de um relacionamento romântico ao mesmo tempo, introduziu quantidades substanciais de novo vocabulário.

Um “parceiro âncora” é uma figura central em sua vida romântica. Um “parceiro aninhado” é um parceiro com quem você vive. E um “parceiro satélite” tem distância emocional e física de sua casa. Os vocabulários esculpidos pelos relacionamentos monogâmicos tradicionais talvez não façam distinção entre esses tipos de vínculos porque veem as parcerias sem coabitação apenas como fases de transição temporárias que terminam com o rompimento ou se tornam sérias com a mudança para uma mesma casa.

Ao rejeitar a estrutura social dominante sobre relacionamentos, o poliamor cria a necessidade de mais termos para descrever estruturas de relacionamento inovadoras. E essas palavras, por sua vez, criam mais possibilidades de como as pessoas poliamorosas interpretam e estruturam seus vínculos.

“Energia de nova relação” é o entusiasmo de um novo relacionamento. “Energia de relação estabelecida” é o conforto de um relacionamento estável e de longo prazo. Essas emoções são especialmente salientes nos relacionamentos poliamorosos, em que o entusiasmo de um novo relacionamento pode surgir juntamente com o conforto de relacionamentos preexistentes.

Mas os relacionamentos monogâmicos também se beneficiam dessas inovações linguísticas. Os relacionamentos monogâmicos também podem envolver a energia de um novo relacionamento, a energia de um relacionamento estabelecido e parcerias de aninhamento, âncora e satélite, mesmo que não sejam rotuladas como tal. Essas autocompreensões afetam os valores, as emoções, os compromissos e as crenças que as pessoas usam para forjar relacionamentos.

Turismo conceitual

Os esquemas conceituais, ou as palavras e os conceitos que temos para entender a nós mesmos e o mundo ao nosso redor, têm flexibilidade permissiva: As pessoas podem discordar sobre o significado de palavras como “amor”, “paixão” e “bi-curioso”. A discordância não significa que alguém esteja errado. Em vez disso, a flexibilidade nos permite explorar diferentes maneiras de entender o mundo e a nós mesmos. Podemos ser turistas conceituais.

Suponhamos que Nell desenvolva um vínculo ambíguo com uma nova colega de classe. Ela a acha charmosa, espirituosa e bonita, mas não é um caso claro de atração romântica. Nell pode adotar uma definição ampla ou restrita da palavra “paixão”, dependendo se seus sentimentos se encaixam na definição de “paixão”. Alterar o que ela entende por “paixão” mudaria o fato de ela se rotular como tendo uma paixão. Isso, por sua vez, pode afetar o fato de Nell se ver como homossexual ou heterossexual.

Se ela conhece outros termos para descrever seus sentimentos, Nell pode interpretá-los como “atração alterosa”, que é o desejo de intimidade emocional de uma forma que não é platônica nem romântica. Ela pode buscar um “relacionamento queerplatônico”, que se assemelha a um relacionamento romântico convencional, mas sem sexo ou romance convencional. Ou, se seus sentimentos forem intensos, Nell pode se autodenominar “limerence”, que é uma paixão obsessiva.

Os rótulos de autoatribuição afetam o que as pessoas percebem sobre si mesmas, como interpretam seus sentimentos e o que apreciam em seus vínculos. Aquilo em que ela presta atenção alimenta emoções específicas e pode reforçar certas atitudes, como profunda gratidão, que podem distinguir o amor das paixões.

Por exemplo, se Nell interpreta a si mesma como tendo uma paixão, ela pode ficar mais atenta ao entusiasmo que sente em relação à colega de classe, o que pode alimentar essas emoções em um ciclo de feedback. Se ela rotular seus sentimentos como admiração platônica, poderá em vez disso, interpretar a si mesma como nervosa por impressionar sua nova colega de classe.

Nell pode adotar experimentalmente diferentes rótulos - atração alterosa, queer, crush, limerence, heterossexual e outros - para ver qual se encaixa melhor. Alguns rótulos podem combinar melhor com suas emoções. E esses rótulos também podem mudar suas emoções e se tornar profecias autorrealizáveis.

O turismo conceitual pode ser uma habilidade cognitiva valiosa. Ele exige destreza mental para habitar esquemas conceituais rivais e experimentar novos termos interpretativos. Fazer isso pode aumentar sua autocompreensão, cultivar a autodeterminação e até mesmo ajudar a direcionar seu coração.

A cultura inevitavelmente fornece um léxico de apego que molda a forma como você se relaciona com outras pessoas. Uma cultura que é mais liberal sobre as palavras que usa para diferentes tipos de atração pode ajudar as pessoas a se relacionarem de maneiras novas e mais abertas.

Também é um grande motivador para a educação: aprender novas palavras pode ajudá-lo a melhorar sua vida amorosa.