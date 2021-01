Voici 10 bonnes raisons de vous faire vacciner contre la Covid-19

La vaccination est commencée partout au Canada depuis l’approbation des vaccins de Pfizer/BioNtech et Moderna. Un total de 424 000 doses ont été livrées en décembre aux provinces et aux territoires et d’ici fin janvier 1,2 million de doses supplémentaires devraient permettre d’accélérer la cadence et d’accroître l’immunité de la population contre le coronavirus responsable de la Covid-19.

Cependant, depuis le début de la pandémie, et en particulier depuis le début des essais cliniques des différents vaccins, de nombreuses personnes ont exprimé des inquiétudes quant à leur sécurité et leur efficacité.

Pour ceux qui hésitent à se faire vacciner ou qui se demandent pourquoi les vaccins sont considérés comme l’une des plus grandes réalisations de l’humanité, voici 10 bonnes raisons d’accepter le vaccin.

1. Pour vous sauver la vie

Les choses ont beaucoup évolué depuis l’introduction, en 1796, du premier vaccin contre la variole par le médecin anglais Edward Jenner, considéré comme le père de l’immunologie. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu’actuellement, la vaccination permet d’éviter de deux à trois millions de décès chaque année.

La variole, qui a causé environ 300 millions de morts au XXe siècle, a été totalement éradiquée grâce à l’élaboration de vaccins sûrs et efficaces.

Pour certaines personnes, la Covid-19 s’avère également mortelle. Si vous êtes à haut risque de contracter la maladie, vous faire vacciner pourrait vous sauver la vie.

2. Pour protéger votre santé

Les vaccins nous protègent également contre de nombreuses maladies débilitantes.

Avant le développement des vaccins Salk et Sabin contre la polio, il était courant de voir des images dramatiques de patients utilisant des poumons d’acier ou d’[enfants paralysés] à la suite d’une infection (https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/07/unspecified-4.jpg). Mais au cours des trois dernières décennies, les vaccins ont permis une réduction de 99,9 % des cas de polio.

La Covid-19 peut également avoir des effets à long terme sur la santé. Les vaccins vous protègent également contre ces effets.

3. Pour soutenir le système de santé

Être vacciné en bas âge diminue les risques de contracter des maladies infectieuses tout au long de votre vie. Cela soulage la pression sur le personnel du système de santé, qui peut alors consacrer ses efforts, ses ressources et ses équipements à soigner les patients atteints de maladies non évitables.

Se faire vacciner contre la Covid-19 permet de libérer des ressources en réduisant le nombre de cas et en évitant les reports d’autres traitements.

EPA-EFE

4. Pour protéger les plus vulnérables

Lorsqu’un nombre suffisant de personnes sont vaccinées contre une maladie infectieuse comme la Covid-19, sa propagation devient difficile, car il n’y a plus suffisamment de personnes à infecter. C’est ce qu’on appelle l’immunité collective.

Atteindre l’immunité collective signifie que même ceux qui ne peuvent pas recevoir la vaccination (par exemple en raison de conditions préexistantes sont protégés.

5. Parce que les vaccins sont rigoureusement testés

Les vaccins sont testés dans le cadre de longs et vastes essais cliniques qui impliquent des dizaines de milliers de personnes, et leurs effets sont surveillés même après leur approbation. Grâce à la rigueur avec laquelle les vaccins sont élaborés, ils sont beaucoup plus sûrs et ont moins d’effets secondaires que la plupart des médicaments existants.

Les vaccins contre la Covid-19 sont testés de la même manière que les vaccins contre d’autres maladies. Ils ont été mis au point rapidement grâce à un allègement de la bureaucratie, et non parce que les analyses de sécurité ont été moins approfondies.

6. Pour économiser du temps et de l’argent

Les vaccins sont largement reconnus comme l’une des interventions médicales les plus rapides et les plus rentables. La vaccination ne prend que quelques minutes et est très peu coûteuse (et gratuite dans plusieurs cas).

D’autre part, contracter une maladie infectieuse signifie s’absenter de l’école ou du travail et peut entraîner des frais médicaux élevés.

7. Pour voyager en toute sécurité

Voyager dans d’autres pays vous expose à des agents pathogènes que votre système immunitaire ne reconnaît pas. En recevant les vaccins recommandés pour votre destination, vous pourrez profiter de vos vacances sans risquer d’être hospitalisé à l’étranger ou de ramener une infection à la maison.

De même, en respectant le calendrier de vaccination recommandé, vous protégez les habitants du pays que vous visitez contre les maladies que vous pourriez transmettre. C’est pourquoi les vaccins contre la Covid-19 pourraient progressivement devenir obligatoires pour voyager dans certains pays.

8. Pour limiter la résistance aux médicaments

La résistance aux antimicrobiens a été identifiée par l’OMS comme l’une des 10 plus grandes menaces pour la santé mondiale (tout comme l’hésitation à utiliser un vaccin). La surutilisation continue des antibiotiques et des antiviraux rend les bactéries et les virus résistants, ce qui entraîne la propagation d’infections impossibles à traiter.

En nous évitant d’être infectés en premier lieu, les vaccins nous permettent de réduire notre utilisation d’antibiotiques et d’antiviraux, limitant ainsi l’émergence de souches de bactéries et de virus résistantes aux médicaments.

9. Pour protéger les générations futures

Au cours de l’histoire, les humains ont dû apprendre à cohabiter avec de nombreuses maladies dégénératives et mortelles qui sont maintenant très rares grâce aux programmes de vaccination des enfants.

Toutefois, la pandémie illustre de façon dramatique l’effet dévastateur qu’une seule maladie peut avoir à l’échelle mondiale en l’absence d’un vaccin. Se faire vacciner aujourd’hui contre les maladies infectieuses et faire vacciner nos enfants est un héritage inestimable pour les générations futures. La suppression des maladies dans le présent permettra aux gens de vivre plus longtemps et en meilleure santé à l’avenir.

10. Pour éviter la diffusion de fausses nouvelles

Des recherches ont montré que les fausses nouvelles se répandent beaucoup plus vite et persistent plus longtemps que les informations véridiques. Au cours des dernières décennies, les théories du complot et la désinformation ont érodé la confiance du public dans les vaccins, ce qui a conduit au retour de maladies presque éradiquées dans de nombreux pays.

En suivant les recommandations des communautés scientifique et médicale, vous ne vous protégez pas seulement vos proches et vous-même contre les maladies infectieuses, vous donnez également un exemple qui contribue à lutter contre la diffusion de fausses informations.