Votre snack peut être délicieux, mais est-ce propre à la consommation ?

La sécurité alimentaire est une préoccupation pour les Nigérians après l'augmentation des cas de maladies d'origine alimentaire ces dernières années. Selon la Consumer Advocacy for Food Safety and Nutrition Initiative (Initiative de défense des consommateurs pour la sécurité des aliments et la nutrition), la consommation d'aliments insalubres au Nigeria est à l'origine d'environ 173 millions de cas de diarrhée et d'environ 33 000 décès dûs à des maladies d'origine alimentaire.

Au fil des ans, le pays a connu des épidémies répétées de maladies pouvant être transmises par des aliments contaminés, notamment le choléra et la fièvre de Lassa.

La sécurité alimentaire est un problème qui touche tout le monde, quel que soit le lieu ou le statut social. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies d'origine alimentaire touchent environ 600 millions de personnes par an et entraînent 420 000 décès dans le monde.

Le Nigeria est confronté à des défis importants en matière de sécurité sanitaire des aliments : comportement en matière d'hygiène alimentaire. Dans la plupart des pays en développement, il peut être difficile de respecter les règles en matière de sécurité sanitaire des aliments en l'absence d'eau propre et d'assainissement. Parmi les autres facteurs qui influent sur la sécurité alimentaire au Nigeria, citons la croissance démographique, l'inégalité des revenus, la longueur des chaînes d'approvisionnement alimentaire, les lacunes en matière d'éducation et l'insuffisance de la réglementation.

En tant qu’expert en microbiologie, on me demande souvent si mon snack est propre à la consommation. La réponse à cette question n'est pas simple. Elle dépend de divers facteurs tels que l'origine des ingrédients et la manière dont les snacks sont préparés et stockés.

Au Nigeria, les snacks sont de petits aliments que l'on consomme entre les repas - une bouchée rapide, une friandise prise ponctuellement ou une boisson. Ils peuvent être salés ou sucrés. Les exemples incluent le chin-chin, la tourte à la viande, le puff-puff (pâte frite), les rouleaux de saucisses (gala), le suya (viande grillée), l'akara (gâteau de haricots), le kilichi (viande de bœuf séchée), le maïs grillé, le plantain et les arachides.

Ces produits sont généralement vendus par des marchands ambulants, sur les marchés locaux et dans les supermarchés. Les snacks des supermarchés sont généralement préemballés par les usines, tandis que les snacks achetés auprès des vendeurs de rue et des marchés ouverts sont emballés dans divers matériaux, tels que des journaux pour le suya et le kilichi, des sacs en polyéthylène pour le chin-chin et le puff-puff et des bouteilles en plastique réutilisées pour les arachides. Cet emballage non conventionnel peut augmenter le risque de contamination par des micro-organismes.

Il existe des moyens simples et efficaces de rendre les snacks plus sûrs pour tout le monde. Le choix d'ingrédients provenant de sources fiables et le respect des méthodes de préparation et de conservation des aliments peuvent faire une grande différence.

En suivant les conseils que je vous propose ici, vous pourrez apprécier vos snacks tout en réduisant le risque de maladies d'origine alimentaire. N'oubliez pas “mieux vaut prévenir que guérir”.

Gérer les risques

La source des ingrédients: L'un des principaux facteurs qui influent sur la sécurité sanitaire de votre snack est la provenance de ses ingrédients. Les matières premières dont les légumes et les produits animaux peuvent être contaminées par des micro-organismes nuisibles, tels que les bactéries, les virus et les parasites.

Ces micro-organismes peuvent provoquer des maladies d'origine alimentaire s'ils ne sont pas manipulés et cuits correctement.

Pour réduire le risque de contamination, il est important d'acheter des ingrédients provenant de fournisseurs de confiance qui ont de bonnes pratiques d'hygiène.

Lorsque vous achetez des produits frais, recherchez les signes de détérioration, tels que la moisissure, la décoloration et les odeurs nauséabondes. Évitez d'acheter des fruits et légumes pré-découpés, car ils sont plus susceptibles d'être contaminés. Lavez toujours soigneusement les fruits et légumes à l'eau courante avant de les utiliser.

Il faut également faire attention lors de l'achat d'aliments transformés. La transformation des aliments telle que la mise en conserve et la congélation, peut tuer les micro-organismes nocifs et prolonger la durée de conservation des produits. Mais une mauvaise transformation et une mauvaise manipulation peuvent entraîner une contamination et une détérioration.

Manipulation et stockage en toute sécurité : Il est important de respecter les bonnes pratiques d'hygiène**, comme se laver soigneusement les mains avec de l'eau et du savon avant de manipuler des aliments et utiliser des ustensiles et du matériel propres. Pour éviter la contamination croisée, séparez les aliments crus des aliments cuits et utilisez des planches à découper différentes pour les différents types d'aliments. Faites cuire les aliments à la température appropriée pour tuer les micro-organismes nocifs présents.

Un stockage adéquat peut empêcher la prolifération de micro-organismes nocifs et prolonger la durée de conservation des produits. Conservez les denrées périssables telles que les viandes, les produits laitiers et les aliments cuits, dans le réfrigérateur à une température inférieure ou égale à 4°C (40°F).

Conservez les aliments secs, tels que les crackers, les biscuits et les chips, dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Emballage et étiquetage: :L'emballage et l'étiquetage des snacks fournissent des informations importantes et précieuses sur leur sécurité. Recherchez des produits dont les étiquettes sont claires et faciles à lire et qui contiennent des informations sur les ingrédients, le contenu nutritionnel et les allergènes.

Les produits dont l'emballage est endommagé ou gonflé doivent être évités, car ils peuvent être le signe d'une contamination ou d'une détérioration.

Symptômes des maladies d'origine alimentaire

Il est très important de connaître les types de maladies d'origine alimentaire les plus courants et leurs symptômes. Les micro-organismes les plus courants à l'origine des maladies d'origine alimentaire sont la salmonelle, l'E.coli, la listeria et le norovirus.

Les symptômes d'une maladie d'origine alimentaire peuvent être légers, comme des nausées et des diarrhées, ou graves, comme une insuffisance rénale ou une paralysie, c'est-à-dire l'incapacité de bouger certaines ou toutes les parties de son corps.

Si vous ressentez ou observez des symptômes de maladie d'origine alimentaire après avoir consommé un snack, consultez immédiatement un médecin. Les infections d'origine alimentaire peuvent se propager rapidement et il est important de prendre des mesures préventives pour éviter la propagation. Lavez-vous les mains fréquemment et évitez de préparer ou de manipuler des aliments jusqu'à ce que vous soyez complètement rétabli.

En conclusion, pour garantir la sécurité de votre snack, il convient d'examiner attentivement les différents facteurs susceptibles d'en affecter la qualité et la sécurité. Il s'agit notamment de la source des ingrédients, des méthodes de transformation et de préparation, du stockage, de l'emballage, de l'étiquetage et de la sensibilisation aux maladies d'origine alimentaire les plus courantes.