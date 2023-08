Vous avez perdu un être cher : 4 signes qui indiquent que vous avez peut-être besoin de consulter un professionnel de l'accompagnement au deuil

Le deuil est une réaction naturelle à la perte d'un être cher. Cette perte peut varier de la mort à la fin d'une relation. Il peut également s'agir de la perte d'une élection ou d'une partie du corps suite à une amputation. Le deuil est naturel et normal. Il sert de moyen psychologique de protection contre le choc provoqué par la perte.

Vivre le deuil causé par la mort d'un être cher est un parcours émotionnellement difficile. L'intensité de votre réaction variera en fonction de facteurs tels que la nature du décès de l'être cher, votre relation avec lui et son âge. Par exemple, les morts violentes ou la perte d'un enfant ont tendance à susciter une douleur plus profonde qu'une mort naturelle ou le décès d'une personne âgée.

En tant que psychologue conseiller qui étudie les traumatismes et la façon dont les communautés traversent le deuil, je pense que comprendre les symptômes du deuil et reconnaître les signes indiquant que vous avez du mal à surmonter votre perte en ne comptant que sur vous-même sont essentiels pour favoriser la guérison et le bien-être de manière générale.

Symptômes du deuil

Les symptômes courants du deuil peuvent être classés en quatre catégories.

Symptômes physiques : ils affectent les fonctions biologiques du corps humain. Ils peuvent inclure un changement des habitudes alimentaires, comme une suralimentation ou une perte d'appétit. Vous pouvez également ressentir une perte générale d'énergie et des problèmes gastro-intestinaux, comme la constipation et les maux d'estomac. Votre système immunitaire peut également s'affaiblir, ce qui rend plus facile de tomber malade.

Symptômes intellectuels : ils affectent la dimension cognitive. Ils comprennent des déficits de concentration, tels que l'exécution répétée de petites tâches pour accomplir des travaux simples. On peut être confus, entraînant une désorganisation et des difficultés à se souvenir de certaines choses, comme le nom des enfants ou de certaines pièces de la maison. Prendre des décisions et apprendre de nouvelles choses peuvent également devenir difficiles. Cette réaction est le résultat de la pression accablante et des perturbations que le deuil exerce sur le cerveau.

Symptômes sociaux : il s'agit notamment de la façon dont vous vous comportez avec les autres après la perte d'un être cher. Certaines personnes peuvent se replier sur elles-mêmes et cesser les activités qu'elles aiment. D'autres peuvent se montrer irritables ou avoir des sautes d'humeur. Elles peuvent également devenir plus dépendantes et avoir besoin de la présence et du soutien d'autres personnes, même pour prendre des décisions simples.

Symptômes spirituels : ils concernent les croyances et les valeurs religieuses ou spirituelles. Le deuil peut vous amener à vous demander où était votre Dieu lorsque votre proche est décédé. Vous pouvez douter du pouvoir de votre Dieu ou de l'efficacité de vos prières. Ces réactions spirituelles sont une tentative pour comprendre le deuil par la quête d'un nouveau sens en se tournant vers une puissance supérieure pour obtenir des réponses.

Tous ces symptômes sont des réactions normales à la perte d'un être cher. Ils ne sont pas nécessairement problématiques. Cependant, les symptômes de deuil peuvent être considérés comme nocifs s'ils persistent plus longtemps que la normale (généralement plus de 12 mois) ou s'ils affectent votre fonctionnement à un point tel que vous n'êtes plus en mesure d'accomplir vos activités quotidiennes normales sans heurts.

Les signes montrant que vous ne parvenez pas à faire face

Les personnes qui ne parviennent pas à surmonter leur chagrin après la perte d'un être cher présentent plusieurs symptômes. Ces symptômes sont les suivants :

Chagrin intense et prolongé: bien que le deuil soit un processus naturel qui prend du temps, une période prolongée de chagrin intense peut indiquer que vous avez besoin d'un soutien supplémentaire. Si votre chagrin persiste au-delà de six mois sans amélioration ou soulagement significatif, il peut être bénéfique de demander l'aide d'un professionnel.

Perturbation de la vie quotidienne: le deuil peut perturber la vie quotidienne, mais s'il affecte de manière significative votre capacité à fonctionner, c'est peut-être le signe qu'une aide professionnelle est nécessaire. S'il vous est difficile de vous concentrer sur des tâches, de prendre des décisions ou d'effectuer des activités de routine en raison d'une tristesse accablante, vous avez peut-être besoin d'une aide psycholoqique pour surmonter le deuil. Vous pourriez également avoir besoin du soutien de vos pairs ou de vos proches.

Souffrance émotionnelle persistante : les sentiments de vide, de solitude et une profonde nostalgie envers la personne décédée sont des aspects normaux du processus de deuil. Toutefois, si ces émotions deviennent envahissantes et perturbent constamment votre vie quotidienne, il est peut-être temps d'envisager de demander une aide professionnelle. Les conseillers en matière de deuil peuvent vous aider à gérer des émotions complexes et à trouver des mécanismes d'adaptation sains. Ces mécanismes comprennent le sport, la prière, tenir un journal de réflexion ou la célébration d'anniversaires liés à la personne décédée.

Pensées ou comportements autodestructeurs: dans certains cas, le deuil peut conduire à penser à nuire à soi-même ou à un désir de rejoindre la personne décédée. Ces sentiments intenses d'impuissance et de désespoir nécessitent une attention immédiate. Si vous avez des pensées suicidaires persistantes ou si vous adoptez des comportements autodestructeurs, comme la consommation de drogues, pour tenter de soulager la douleur, contactez un conseiller en matière de deuil ou à un professionnel de santé mentale. C'est essentiel pour votre sécurité et votre bien-être.

La voie à suivre

Demander de l'aide professionnelle n'est pas un signe de faiblesse ou d'incapacité à gérer le deuil par soi-même. Au contraire, le conseil en matière de deuil offre un espace sécurisé pour exprimer vos émotions, acquérir des connaissances précieuses et apprendre des stratégies adaptées à vos besoins spécifiques.

Lorsque vous êtes dans cet espace sécurisé, parlez de ce que vous ressentez. Cela vous aidera à exprimer des émotions que vous aviez peut-être refoulées auparavant. Cela vous aide également à accéder à vos ressorts internes, telles que la résilience, la spiritualité et un discours positif sur vous-même. Ce dialogue vous permet également d'accepter la perte et à avancer dans votre vie.

Sortir du deuil prend du temps. Chercher de l'aide est une démarche courageuse pour trouver du réconfort et rétablir votre bien-être.