« Dry January » : depuis quelques semaines, cette expression anglo-saxonne a envahi les médias français. Forgée en 2013 au Royaume-Uni, elle désigne une campagne incitative encourageant à interrompre ou réduire sa consommation d’alcool durant le mois de janvier, après le cortège d’excès des fêtes de fin d’année. Adoptée depuis par une dizaine de pays, cette initiative a connu un succès croissant au fil des années, impliquant en 2019 8 % de la population adulte au Royaume-Uni et 23 % aux États-Unis.

Dans notre pays, l’agence nationale Santé Publique France avait proposé d’importer le « Dry January » en le renommant « Mois sans alcool ». Mais le projet a fait long feu : le président de la République Emmanuel Macron s’y est en effet opposé. Cette position a déclenché une importante polémique, les acteurs associatifs et de santé décidant de maintenir la campagne sans le soutien des pouvoirs publics, la renommant pour l’occasion « Défi de janvier ».

Mais quels sont, précisément, les bénéfices d’un « janvier sec » ?

Alcool : des effets délétères qui ne font plus aucun doute

Les chiffres sont désormais bien connus. L’alcool est à l’origine de 41 000 décès par an en France du fait des maladies, violences et blessures qui résultent de sa consommation. Près d’un tiers de la mortalité liée aux accidents de la route lui incombe. Enfin, les audiences dédiées aux violences et autres délits associés à l’alcool encombrent les prétoires.

Sur un plan strictement sanitaire, les travaux scientifiques récents s’acheminent vers la conclusion qu’aucun niveau de consommation d’alcool, même modéré, n’apporte de bénéfice pour la santé. En 2018, les auteurs d’une analyse systématique publiée dans The Lancet soulignaient que

« les gains pour la santé liés à de faibles niveaux de consommation d’alcool sont largement contrebalancés par l’augmentation de risques liés à d’autres méfaits, dont les cancers ».

Selon eux, une régulation plus forte du prix et de la publicité pour l’alcool est nécessaire. Ces travaux confirment également que les problèmes posés par l’alcool ne se limitent pas à l’alcoolisme et aux consommations les plus démesurées.

La diversité des membres du collectif inter-associatif impliqués dans le Défi de janvier illustre bien les multiples conséquences sanitaires et sociales de la consommation d’alcool. Associations et fédérations d’addictologie (Fédération Addiction, FFA, ANPAA, SFA), de santé (Ligue contre le cancer, AIDES, UNIOPSS), de patients (France Assos Santé, FPEA), étudiantes (FAGE), d’entraide (CAMERUP), de médecins (Collège des médecins généralistes, AJPA) ou encore associations de lutte contre les exclusions (Fédération des acteurs de la solidarité) soutiennent toutes activement la campagne. Mais cette dernière est-elle réellement pertinente pour réduire les risques associés à la consommation d’alcool ?

Des données encore parcellaires

Avant tout, soulignons que le Défi de janvier ne concerne pas les personnes alcoolodépendantes pour lesquelles tout sevrage doit se faire dans le cadre d’un suivi médical.

Les données permettant d’attester des gains liés au « Dry January » dans les pays l’ayant mis en œuvre sont rares. En 2015, l’équipe de Richard de Visser, chercheur à l’Université du Sussex, au Royaume-Uni, a questionné 857 personnes ayant participé au « Dry January » (jusqu’à son terme ou seulement en partie), un mois et six mois après cette période d’abstinence. Leurs réponses révèlent qu’à moyen terme, c’est-à-dire six mois après le Défi, les participants ont réduit leur consommation d’alcool. Ces travaux remettent également en cause l’idée d’un « effet rebond », souvent évoqué, selon lequel la consommation des participants redoublerait au lendemain de ce mois d’abstinence.

La majorité des participants à cette étude a par ailleurs déclaré avoir perçu des effets immédiats, parmi lesquels l’amélioration de leur sommeil, de la qualité de leur peau, ou encore une meilleure capacité de concentration et une perte de poids.

D’autres études devront encore confirmer ces effets positifs. En attendant, la défection des pouvoirs publics est révélatrice de l’intense opposition de l’industrie de l’alcool à cette initiative.

Lobbies alcooliers contre tenants de la prohibition ?

En France, la controverse liée au « Dry January » a mis sur le devant de la scène la filière vitivinicole. Celle-ci y conserve en effet un statut particulier du fait de l’attention politique dont elle fait l’objet et de l’image favorable dont elle jouit dans l’opinion, alors que le vin représente 58 % de la consommation en équivalent alcool pur.

Il n’est donc pas anodin que ce soit par sa voix qu’a été rendu public l’abandon du Mois sans Alcool, le 14 novembre dernier. Cet épisode s’inscrit en effet dans le répertoire classique des actions employées par des acteurs économiques souhaitant influer ou s’opposer à une politique publique jugée défavorable à leur activité.

À l’image de l’industrie du tabac par le passé, les alcooliers recourent à des stratégies de mobilisation politique variées : lobbying visant à l’assouplissement des restrictions envers les publicités pour les boissons alcoolisées, production d’une expertise ciblant les décideurs politiques ou le grand public (en particulier autour des bienfaits du vin pour la santé), etc.

La stratégie des industriels de l’alcool s’appuie aussi sur l’investissement des politiques et préoccupations de santé. Ainsi, à la fin des années 1990, en France, des psychiatres hospitalo-universitaires et des neurobiologistes se sont mobilisés pour rapprocher les politiques de lutte contre l’alcoolisme, la toxicomanie et le tabagisme, faisant émerger une nouvelle discipline médicale : l’« addictologie ». Inquiets de voir que cette vision trouvait écho auprès des pouvoirs publics, les producteurs d’alcool se sont mobilisés afin de réduire les attributions de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et les toxicomanies (MILDT) en matière de la lutte contre l’alcoolisme, évitant ainsi l’assimilation de l’alcool aux autres toxiques.

Les alcooliers organisent également des campagnes de communication autour du message de la modération. L’association « Avec modération » promeut par exemple une autorégulation des producteurs au travers d’un code d’autodiscipline. Stéphane Foucart, journaliste au quotidien Le Monde, rappelait également récemment leur rôle dans la définition du désormais célèbre message de prévention routière « Celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas ». Comme le souligne Stéphane Foucart, cette formulation sous-entend « que tous les autres boivent, nécessairement ».

D’un autre côté, faut-il considérer, comme on l’entend parfois, que les tenants du « Dry January » sombrent dans une « dérive puritaine » ? Veulent-ils« la peau des bons vivants » ? Sont-ils les héritiers des mouvements hygiénistes du XIXe siècle, avançant leurs pions pour obtenir la prohibition de l’alcool ? Il est permis d’en douter : le « Dry January », tel qu’il s’esquisse en France en ce début d’année 2020 et tel qu’il existe à l’étranger, apparaît en effet très éloigné d’une telle tradition.

Il est d’autant plus caricatural de réduire cette campagne publique à la promotion d’une logique prohibitionniste que les acteurs de santé qui réclament la prohibition de l’alcool sont de nos jours très marginaux. Les effets délétères de cette dernière sont en effet aujourd’hui bien connus : création de marchés parallèles, hausse de la criminalité, réduction de la qualité de la production, dommages sanitaires et sociaux.

Le « Dry January » ne vise pas à dénier l’importance des enjeux liés à la production de boissons alcoolisées, et notamment du vin, au plan social, économique, d’aménagement du territoire, ou patrimonial. Il s’inscrit bien plus dans la volonté de développer une réflexion sur l’importance prise par l’alcool sur le plan individuel et social.

Questionner la consommation d’alcool comme norme sociale

Comme l’ont montré les travaux en psychologie et en sciences sociales, la consommation de boissons alcoolisées s’inscrit dans des contextes sociaux : les groupes d’appartenance sont déterminés en partie par les habitudes de consommation des individus (« effet de sélection »), et exercent réciproquement une influence (« effet de socialisation ») sur les niveaux et types de consommations, ainsi que sur la perception même de l’alcool. Souvent, on boit pour être « cool », pour s’intégrer au groupe, parce que tout le monde le fait…

Plus largement, la consommation d’alcool est une pratique éminemment liée à des usages et à des normes socialement acceptés, donc rarement remis en question. Les récentes tribunes s’opposant au « Dry January » s’inscrivent d’ailleurs dans l’imaginaire – en partie fantasmé – qui légitime les produits alcoolisés par leur rôle dans la sociabilité, la liberté, la tradition ou le patrimoine français.

La prégnance de ces normes trouve notamment une illustration dans l’incompréhension rencontrée par les non-buveurs auprès de leur entourage, et dans leurs difficultés à justifier leur choix de vie. Au-delà de son impact sanitaire direct, le « Dry January » peut faciliter la liberté de choix de chacun (boire ou ne pas boire), en dépit d’un entourage professionnel, amical ou familial peu favorable.

Par ailleurs, en invitant les personnes ayant une importante consommation d’alcool à s’en priver temporairement et volontairement, le « Dry January » peut contribuer à identifier les ressorts de cette consommation, souvent inscrits dans des habitudes et des routines non questionnées. Il peut alors aussi, parmi de nombreux autres leviers de prévention, alimenter la réflexion auprès de l’ensemble de la population.

Les travaux récents portant sur les campagnes de santé publique (visant par exemple à l’augmentation de l’activité physique ou à la réduction du tabagisme) ont souligné la pertinence de ce genre d’approches qui reposent sur le soutien des pairs et de la collectivité. En assurant une dynamique collective et ludique, elles favorisent en effet l’émulation, la prise de conscience sur sa propre consommation et le changement de comportement. Cependant, privé du soutien des pouvoirs publics (et des financements associés), on peut se demander quelle sera la portée du Défi de Janvier…