Énergies renouvelables en Afrique subsaharienne, les conditions de la réussite

Disclosure statement

Emmanuel Hache est chercheur associé au laboratoire Economix de l’université Paris Nanterre et directeur de recherche à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS).

Gondia Sokhna Seck does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.