Enseigner Wikipédia par les anecdotes.

Wikipédia est un monde. J’entends par là que c’est un monde différent de celui auquel nous sommes habitués. Il est différent du point de vue de comment les gens s’organisent, comment les gens interagissent, comment les gens œuvrent à créer quelque chose en commun, comment les gens sont mélangés à la technique, aux logiciels.

Par exemple, c’est un monde où il n’y a pas de pays. Wikipédia en français, c’est la Wikipédia de tous ceux qui parlent français dans le monde. Il ne faut pas être naïf : des problèmes de droit français ou de droit américain, ou de droit d’autres pays s’y posent. Mais ils ne s’y posent pas de la même manière qu’en France.

Étudier un monde

En disant ça, je ne veux pas simplement dire qu’il y a une différence entre monde d’Internet et monde « réel ». Wikipédia est un monde complètement différent de Facebook, un monde complètement différent de Google. Il est différent dans les interfaces, dans les pratiques, dans les règles, les conditions générales d’utilisation, dans les licences, dans les algorithmes, dans l’économie, et dans la politique. D’ailleurs, Google et Facebook sont des mondes complètement différents l’un de l’autre aussi.

Mon but, c’est d’étudier ce monde. Wikipédia possède des aspects techniques (qu’est-ce que le wiki, et que sont les bots ?), des aspects politiques (les wikipédien.nes.s sont souvent des militant(e)s du « libre » : qu’est ce que cela veut dire ?), des aspects sociologiques (comment la communauté des contributeurs et contributrices vit elle ?), bureaucratiques (comment s’organise-t-elle ?), juridiques (quel est le rapport de Wikipédia avec la loi ? que sont les licences d’utilisation ?), et même épistémologiques (comment est produite la connaissance dans Wikipédia ?).

Des anecdotes pour une hétérotopie

Tous ces aspects sont uniques et surtout ils sont complètement entremêlés les uns aux autres, et je compte vous le présenter en racontant des anecdotes. Ces anecdotes auront pour but de révéler ces enchevêtrements tout en vous racontant des histoires.

Pour le redire de manière plus académique, je vois Wikipédia comme une hétérotopie. J’emprunte au philosophe Michel Foucault ce terme qui désigne, pour faire vite, une utopie en train de se réaliser. Une hétérotopie possède ses propres règles, ses propres pratiques, c’est un monde rêvé par une communauté de gens, mais qui se réalise effectivement, quelque part, ailleurs, un monde bien réel mais en dehors du monde habituel « administré », comme dirait Foucault.

Ça ne veut pas dire qu’une hétérotopie est un paradis. Foucault cite en exemple la prison, le Club Med, le cimetière, le bordel, le jardin… Les hétérotopies ont pour caractéristiques d’être différentes, d’être aux marges, de signifier plus que ce que le monde administré y voit, mais aussi d’être un miroir déformant de la société, qui nous apprend quelque chose sur nous.

Saisir la culture numérique

Mieux connaître tous ces aspects de Wikipédia, de cette hétérotopie, c’est une façon d’appréhender la « culture numérique » (c’est à dire le fait de comprendre le monde numérique qui nous entoure), mais aussi la culture scientifique, et de l’aborder par un objet, une étude de cas, à la fois hors du commun et omniprésent.

Au cours des épisodes, vous redécouvrirez comment le palais de l’Élysée a appris à utiliser Wikipédia, vous apprécierez ce que pense Philip Roth des articles concernant son œuvre, vous réaliserez qu’un singe qui se prend en photo est un sujet très politique…

Chaque histoire sera présentée en vidéo mais aussi en version texte qui comportera de nombreux liens sur lesquels il sera recommandé de cliquer. Vous pourrez ainsi plonger au cœur de Wikipédia (un monde entièrement transparent et archivé, c’est assez rare pour être souligné) quand l’histoire vous y invitera.

Cette démarche pédagogique, que j’utilise dans mes cours de Wikipédia est complémentaire du WikiMOOC, un cours en ligne ouvert à tou.te.s et gratuit qui démarre en ce moment et auquel vous pouvez vous inscrire.