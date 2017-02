François Fillon et la poule mouillée

L’affaire déclenchée par les révélations du Canard enchaîné se joue, pour François Fillon, sur deux scènes : la scène publique et médiatique, où il s’agit pour lui de répondre aux faits qui lui sont reprochés, et la scène plus secrète de son entourage politique. Dans les deux cas, évidemment, l’enjeu est son maintien comme candidat des Républicains pour l’élection présidentielle.

Les stratégies adoptées par François Fillon sont de nature très différentes selon la scène sur laquelle elle se joue. Après un temps de flottement, la stratégie publique s’est précisée pour aboutir à la conférence de presse du 6 février et à la « lettre » publiée le 8. Démentis, justifications, accusations en retour : le candidat, dans l’ensemble, réaffirme sa revendication d’intégrité, même s’il présente des excuses. Sur la scène interne de son parti, c’est une tout autre stratégie qui est développée. C’est celle-ci que je propose d’analyser plus en détail.

Le choix d’une stratégie violente

À l’intérieur de sa famille politique, l’enjeu immédiat pour François Fillon est d’éviter l’apparition d’un candidat de substitution (le fameux « plan B ») suffisamment légitime pour que son maintien apparaisse comme une aventure trop risquée. On pourrait penser que le travail consiste à persuader ses « amis » politiques que les dommages causés par les révélations sont réparables et à mettre en valeur les résultats obtenus par la contre-attaque menée sur la scène publique et médiatique.

Ce n’est cependant pas l’approche que François Fillon semble avoir retenue et mise en œuvre depuis quelques jours, probablement parce qu’elle était trop incertaine et demandait trop de temps. La stratégie mise en place est beaucoup plus violente et rappelle fortement une figure bien connue analysée par la théorie des jeux : celle du jeu de la poule mouillée.

Le jeu de la poule mouillée (chicken game) peut être illustré par le défi que se lancent deux jeunes hommes pour faire la lumière sur qui « en a » ou pas. Il consiste à foncer l’un vers l’autre, en voiture, sur une route étroite. Celui qui donnera un coup de volant pour éviter le choc est une « poule mouillée », l’autre sera celui qui « en a ». Bien entendu, l’épreuve peut aussi produire deux perdants (deux poules mouillées qui auront chacune évité l’autre).

Ce qu’elle ne peut pas produire, sinon à titre posthume, ce sont deux gagnants. Ce « jeu », c’est-à-dire cette structure d’interaction décisionnelle, est évidemment extraordinairement risqué. C’est pourquoi, en général, un acteur rationnel cherche à éviter de se trouver dans une telle situation.

Au risque du crash

C’est là-dessus que François Fillon s’appuie aujourd’hui vis-à-vis de son propre parti. Il façonne la situation de sorte qu’elle s’apparente à un jeu de la poule mouillée. Son but n’est pas de s’engager lui-même dans une telle situation, mais de dissuader ses amis politiques de lui faire défection. Voici (si l’on en croit Le Canard enchaîné du 8 février) le dispositif qu’il a mis en place.

Tout d’abord, il signale sa capacité à décider seul de son comportement en rappelant qu’il est l’unique candidat juridiquement légitime, selon les statuts du parti Les Républicains. Lui seul peut décider de se retirer, aucune instance ne peut le destituer. Ensuite, il manifeste sa détermination : il maintiendra sa candidature quoiqu’il arrive. Ces deux éléments combinés signifient qu’il est prêt à lancer sa voiture sur la route et qu’il ne déviera pas.

Ce faisant, il place ses amis politiques devant une alternative très simple : lancer une voiture en face de lui (s’engager dans le jeu) ou pas (refuser le jeu). Lancer une voiture contre lui signifie ici lui opposer un candidat de remplacement. Mais cela va plus loin : tout acte de défiance (chercher un possible candidat de remplacement, ne pas affirmer son soutien, etc.) équivaut en pratique à lancer une voiture contre lui. Car tout ce qui affaiblira le candidat officiel, sans pour autant l’empêcher de se présenter, équivaudra pour son parti à risquer un crash dont profiteront les autres candidats des autres partis, pour le moment spectateurs du défi.

Le tout pour le tout

La menace de François Fillon est crédible : après tout, il n’a rien à perdre. Pour lui, ne pas être candidat ou perdre à l’élection, c’est dans les deux cas non seulement la fin de son ambition présidentielle, mais encore la fin de sa carrière politique nationale. Sa détermination à jouer le tout pour le tout, y compris contre son propre parti (ou une partie significative de son parti) peut donc être prise au sérieux.

Pour monter cette stratégie, François Fillon a bénéficié des divisions internes à sa famille politique. Beaucoup, dit-on, seraient prêts à lui retirer leur soutien, mais ces opposants potentiels ne sont pas d’accord sur la personne à lancer dans la course. Pour filer notre métaphore, ils n’ont pas encore la voiture qu’ils pourraient lancer contre lui. François Fillon a su exploiter cet avantage : non seulement la manœuvre d’opposition est hautement risquée face à quelqu’un qui est crédible dans son engagement à ne pas se comporter en poule mouillée, mais encore elle est coûteuse et incertaine en elle-même, indépendamment des actions de François Fillon.

Bien entendu, une telle stratégie est parfaitement égoïste. Elle ne prend aucunement en compte les risques qu’elle fait courir à la famille politique de François Fillon en la contraignant à soutenir un candidat aux chances de victoire sans doute réduites. Elle néglige également la possibilité de favoriser la victoire d’un(e) candidat(e) particulièrement indésirable (selon François Fillon lui-même) et donc le risque de sacrifier les intérêts de la France (selon François Fillon lui-même) à une ambition personnelle, aussi légitime soit-elle.

En ce sens, cette stratégie n’est guère compatible avec la revendication d’intégrité et de dévotion à la République manifestée par le candidat Fillon sur la scène publique et médiatique. C’est pourquoi le raisonnement proposé ici ne doit être reçu qu’à titre d’hypothèse, bien entendu.