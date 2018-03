Nos ancêtres humains maîtrisaient les techniques de la taille de pierre il y a déjà 300 000 ans !

Une densité exceptionnellement élevée de bifaces géants datées de 200 000 à 300 000 ans a été découverte sur un site archéologique en Galice, au nord-ouest de l’Espagne. Les résultats sont présentés dans un nouvel article publié par notre équipe de recherche internationale d’archéologues et de spécialistes en datation.

Cette découverte suggère que différents types de technologies d’outils en pierre étaient utilisées simultanément par différentes populations dans cette région – soutenant l’idée qu’un scénario préhistorique à la Game of Thrones existait au moment de l’émergence des Néandertaliens en Europe.

Des preuves supplémentaires proviennent de l’étude des fossiles. Ils montrent que de nombreuses lignées humaines vivaient dans le sud-ouest de l’Europe autour de la même période.

Eduardo Mendez Quintas , Author provided

Technologie de la pierre

Porto Maior est situé près de la ville de As Neves en Galice, sur une terrasse de 34 mètres au-dessus du niveau actuel de la rivière Miño, qui marque la frontière entre le nord du Portugal et l’Espagne.

Le site archéologique de Porto Maior témoigne d’une industrie lithique connue sous le nom d’Acheuléen. Elle est caractérisée par des pierres taillées par éclatement, l’Acheuléen est la première technologie de biface sophistiquée connue chez nos ancêtres européens.

Tandis que les sites acheuléens sont largement répandus à travers le continent, Porto Maior représente la première accumulation importante de grands outils de coupe (GOC) en Europe dans la tradition acheuléenne. Jusqu’à présent, de telles densités de GOC n’avaient été trouvées qu’en Afrique. Cette nouvelle découverte renforce l’origine africaine des Acheuléens en Europe et confirme le chevauchement des calendriers de cultures d’outils en pierre différentes sur le continent.

Photogrammétrie d’un biface du site de Porto Maior ; cliquez et laissez appuyer pour faire tourner.

À peu près à la même époque où des bifaces étaient utilisées à Porto Maior, une autre tradition d’outils en pierre (le Paléolithique moyen ancien) était présente dans la région ibérique, par exemple à Ambrona et Cuesta de la Bajada. En Europe centrale et orientale – où les outils étaient fabriqués exclusivement à partir de roches éclatées – la tradition acheuléenne n’a jamais été retrouvée.

Porto Maior introduit une complexité supplémentaire à ce modèle qui se chevauche et suggère que des populations humaines distinctes et d’origines géographiques différentes coexistèrent durant le Pléistocène moyen (il y a entre 773 000 et 125 000 ans).

Des outils coupant en pagaille

Au total, 3 698 objets ont été récupérés dans les sédiments du site, dont 290 constituaient le matériel d’étude de notre étude. L’assemblage d’outils en pierre est composé de 101 GOC en position d’origine, d’une longueur moyenne de 18 cm et d’une longueur maximale de 27 cm. Ces dimensions sont exceptionnellement grandes par rapport aux normes européennes acheuléennes (typiquement seulement 8 à 15 cm de long). L’assemblage contient également de gros fendoirs, un type d’outil généralement trouvé dans les sites africains.

Modèle de photogrammétrie 3D de l’excavation de Porto Maior ; cliquez et maintenez pour faire pivoter.

Avec 9,5 pièces par m2 dans une zone excavée de plus de 11,8 m2, la densité de l’accumulation d’outils acheuléens est l’une des plus élevées au monde, surpassant les précédentes découvertes européennes d’outils acheuléens plus petits (généralement moins de 3 objets par m2).

Les analyses de laboratoire indiquent que les outils ont été utilisés pour traiter des matériaux durs tels que le bois et les os, dans des activités qui auraient pu inclure la fragmentation des carcasses.

Le site espagnol de Porto Maior ressemble clairement à de vastes accumulations de très gros outils que l’on ne connaissait auparavant qu’en Afrique et au Proche-Orient. Ces similitudes renforcent l’idée d’une origine africaine pour la tradition acheuléenne du sud-ouest de l’Europe.

Ils soulèvent également de nouvelles questions concernant l’origine et la mobilité des populations humaines préhistoriques – les ancêtres des Néandertaliens – qui ont occupé le continent européen au cours du Pléistocène moyen avant l’arrivée de notre propre espèce, Homo sapiens.

Dater les outils

L’âge de ces outils à Porto Maior a été déterminé à l’aide de deux méthodes de datation différentes : la datation par luminescence stimulée par infrarouge (pIR-IRSL) des grains de feldspath potassique et la datation par résonance électronique des grains de quartz.

Ces techniques fournissent une estimation de la dernière fois que les grains de sable dans les sédiments ont été exposés à la lumière du soleil, en examinant leur luminescence ou leurs propriétés paramagnétiques – c’est-à-dire qu’ils peuvent nous indiquer le moment de l’enfouissement des sédiments. Ceci, à son tour, peut être utilisé pour déterminer quand le site a été occupé pour la dernière fois et quand les artefacts mis au rebut par les populations préhistoriques ont ensuite été enterrés par l’accumulation de sédiments.

Lee Arnold

Dans l’étude de Porto Maior, les datations pIR-IRSL et ESR ont été appliquées à des grains soigneusement collectés dans les couches de sédiments contenant les outils en pierre, sans exposer l’échantillon à la lumière du jour.

Les deux méthodes, appliquées indépendamment dans deux institutions australiennes différentes (University of Adelaide et Griffith University), ont produit des âges remarquablement similaires.

Cela confirme la fiabilité des résultats de datation, et indique que le dossier archéologique a couvert la période de 200 000 à 300 000 ans.

De l’Afrique au monde

La tradition acheuléenne de fabrication d’outils est née en Afrique il y a environ 1,7 million d’années et a disparu sur ce continent il y a 500 000 ans. Le type spécifique d’outils acheuléens décrit à Porto Maior est exclusif au sud-ouest de l’Europe, suggérant que la technologie a été introduite dans la région par une population « intrusive ».

L’âge de Porto Maior est cohérent avec les résultats précédents d’Iberia qui suggèrent que la culture acheuléenne a connu une expansion dans la région entre 400 000 et 200 000 ans.

Cette dernière découverte soutient le développement d’un récit de plus en plus complexe à partir d’études en cours sur des fossiles humains d’Europe ; à savoir que des groupes humains d’origines et de stades évolutifs potentiellement différents ont coexisté à travers le continent à une époque où l’émergence des Néandertaliens)avait lieu.

Bien qu’il soit clair que davantage de sites d’outils fossiles et de pierre humains doivent être datés de manière fiable dans toute la région, un scénario de « Game of Thrones » turbulent sur l’évolution de l’hominin en Eurasie au cours du Pléistocène moyen semble émerger.