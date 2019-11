Le cannabis pourrait aider à traiter le trouble de stress post-traumatique

Disclosure statement

Stephanie Lake reçoit des fonds de doctorat des Instituts de recherche en santé du Canada et de la Fondation Pierre Elliott Trudeau. Elle est affiliée à la Canadian Students for Sensible Drug Policy.

M-J Milloy est appuyé par une bourse de nouveau chercheur des Instituts de recherche en santé du Canada, une bourse de la Fondation Michael Smith pour la recherche en santé et les National Institutes of Drug Abuse. Son établissement a reçu un don non structuré pour appuyer ses recherches de la part de NG Biomed, Ltd, qui a demandé au gouvernement fédéral canadien une licence pour la production de cannabis médical. Il est professeur de culture du cannabis à l'Université de la Colombie-Britannique, poste créé grâce à un don non structuré de Canopy Growth, un producteur autorisé de cannabis, et du ministère de la Santé mentale et des toxicomanies du gouvernement de la Colombie-Britannique.