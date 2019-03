On mange moins de viande, mais ce n'est pas à cause des végétaliens

Disclosure statement

Michael von Massow a reçu des fonds du ministère ontarien de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales pour faire des recherches sur les déchets alimentaires et l'étiquetage nutritionnel des menus des restaurants. Il a reçu des fonds de la Fondation Walmart pour étudier les déchets alimentaires au niveau des ménages. Il a reçu de l'argent du Tim Hortons Sustainable Food Management Fund pour étudier les attitudes des consommateurs à l'égard de l'utilisation des antibiotiques et du bien-être animal. Il a également reçu des fonds de Longo's Brothers Markets à l'appui de la recherche sur le comportement des consommateurs dans le secteur de l'alimentation au détail.

Alfons Weersink a reçu des fonds du Fonds d'excellence en recherche Apogée du Canada, et du ministère ontarien de l'Agriculture, de l'Alimentation et des affaires rurales.

Molly Gallant does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.