Penser la qualité des espaces comme facteur de réussite scolaire

Cet article est publié en partenariat avec la revue « Le magazine de l’Education » du laboratoire EMA-TechEduLab de l’Université de Cergy-Pontoise.

Pour les spécialistes de la relation entre l’enseignement, la formation et l’apprentissage, de Brousseau à Altet, de Lieury à Houdé, la réussite scolaire est affaire de situations, d’environnement d’apprentissage (milieu didactique) et de métacapacités à gérer les interactions en classes pour les pédagogues ou encore de mémoire de connaissances ou de capacité du cerveau à inhiber les automatismes de pensée pour permettre de réfléchir, de résoudre des problèmes, apprendre et répondre au contrat didactique imposé par le système éducatif pour les psychologues cognitifs.

Et si l’acoustique, la qualité de l’air, la lumière, l’espace, la lutte contre la sédentarité étaient aussi corrélés à la réussite scolaire ? La chaire de recherche Transition2 « Des espaces en transition à la transition à des espaces éducatifs » a pour projet d’objectiver l’effet « des environnements dynamiques sains », rarement envisagés en synergie sur la réussite scolaire.

Des résultats de recherche à intégrer

Dans le cadre de la chaire de recherche Transition2, sont pris en compte d’autres facteurs environnementaux qui concourent à un « environnement dynamique sain » propice à la réussite scolaire dont voici quelques résultats de recherche :

Bien-être et performance scolaire

L’ensemble de ces études d’abord issues de la médecine, des épidémiologistes et de la santé, doivent être intégrées aux recherches sur la construction architecturale et sur les sciences de l’éducation (Torres, Sanders et Corsi, 2002) dans l’objectif de questionner les impactes des « environnements dynamiques sains » et l’évolution de la forme scolaire.

Dans cette perspective, tous ces travaux montrent qu’il peut être aussi nécessaire de travailler les pédagogies, les rapports aux savoirs ou les typologies de tâches à résoudre pour les élèves en formant les enseignants à des pédagogies inversées que de pouvoir travailler dans un espace dynamique, qui encourager la mobilité, confortable et sain. D’après la dernière synthèse du Cnesco sur la qualité de vie à l’école, il existe un lien entre le bien-être et la performance scolaire, ce qui se retrouve dans d’autres études, dont le bien-être est caractérisé par des conditions techniques minimales nécessaires à l’expression de son métier : d’enseignant et d’apprenant (Barrett, 2015).

Les repenser, c’est redéfinir les espaces et donc travailler de consœur avec ceux qui en ont la responsabilité à savoir les collectivités territoriales.

La réussite scolaire est donc de plus en plus une affaire de tous les acteurs du système éducatif et des « environnements dynamiques sains » qui concourent à l’évolution de la forme scolaire.