3 cara kita menyabotase hubungan asmara (dan 3 cara untuk berhenti melakukannya)

Budaya populer memberikan banyak contoh bagaimana orang-orang bisa menyabotase hubungan asmara mereka.

Dalam film 10 Things I Hate About You (1999), misalnya, salah satu tokoh bernama Kat mengatakan ia tidak tertarik terlibat hubungan asmara. Patrick, yang berupaya mendekatinya, kemudian mempertanyakan gaya berkencannya:

You disappoint them from the start and then you’re covered, right?

Tapi seiring plotnya berkembang, kita jadi tahu bahwa ini adalah cara Kat untuk melindungi dirinya sendiri – sebagai cara mengatasi trauma dari hubungan-hubungannya di masa lalu.

Orang lain, sementara, berpindah dari hubungan satu ke hubungan selanjutnya demi mencari “the one”, dan seringkali menilai pasangan mereka dengan sangat kilat.

Dalam serial TV The Mindy Project (2012-2017), Mindy adalah seorang dokter obstetri dan ginekologi (OB/GYN) yang sukses – namun punya kemampuan yang buruk dalam mengelola hubungan asmara. Ia punya segudang hubungan gagal dan juga pasangan-pasangan yang tidak memenuhi ekspektasinya. Mindy mencari kisah cinta yang “sempurna” dengan beragam ekspektasi yang tidak realistis.

Contoh lain adalah tokoh Jacob dalam film Crazy, Stupid, Love (2011). Ia hobi bergonta-ganti pasangan seksual setiap malam untuk menghindari komitmen hubungan yang serius.

Di film yang sama, kita juga berkenalan dengan Cal dan Emily, yang bertahan dalam pernikahan secara jangka panjang, tapi lambat laun menjadi abai terhadap hubungan mereka. Ini membuat mereka harus berpisah. Tapi, seiring mereka fokus memperbaiki diri mereka masing-masing, Cal dan Emily menemukan cara untuk pelan-pelan membenahi hubungan mereka.

Saya dan tim mendefinisikan sabotase hubungan asmara (relationship sabotage) sebagai perilaku yang cenderung merugikan diri sendiri di dalam (maupun di luar) hubungan. Sikap ini menghambat suksesnya suatu hubungan, atau berujung membuat kita dan pasangan berhenti memperjuangkannya, sehingga seolah-olah menjustifikasi gagalnya hubungan tersebut.

Yang terpenting, sabotase hubungan asmara adalah bentuk strategi perlindungan diri yang harapannya membuahkan situasi win-win (selalu ‘menang’) bagi orang yang melakukannya.

Dalam hal ini, misalnya, seseorang bisa jadi merasa menang jika hubungannya bertahan meski ia telah berupaya bersikap defensif dan melakukan sabotase. Sebaliknya, jika hubungannya gagal, kepercayaan dan pilihan seseorang untuk ‘melindungi diri’ kemudian tervalidasi.

Riset kami menemukan bahwa orang-orang menyabotase hubungan mereka utamanya karena perasaan takut – bahkan meski dalam hati, mereka mendambakan hubungan yang dekat dan intim.

Seperti kata musisi Sam Smith dalam lagunya Too Good at Goodbyes:

I’m never gonna let you close to me (Aku tak akan membiarkanmu dekat-dekat denganku)

Even though you mean the most to me (Bahkan jika dirimu adalah orang yang paling berarti bagiku)

‘Cause every time I open up, it hurts (Karena tiap kali aku membuka diri, rasanya begitu sakit).