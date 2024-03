3 isu peka kelas untuk menjamin berjalannya program-program ekonomi Prabowo-Gibran

Disclosure statement

Lourentius Dimas Setyonugroho terafiliasi dengan International Finance Corporation (IFC) sebagai Research Assistant.

Tiara Amalia Puteri terafiliasi dengan Mandala Consulting sebagai Senior Policy Researcher.

Alexander Michael Tjahjadi does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.