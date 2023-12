A desinformação é desenfreada nas mídias sociais: um psicólogo social explica as táticas usadas contra você

A guerra de informações é abundante, e todos os que estão online foram recrutados, quer saibam ou não.

A desinformação é um conteúdo enganoso gerado deliberadamente e disseminado para fins egoístas ou maliciosos. Ao contrário de informação incorreta (misinformation), que pode ser compartilhada involuntariamente ou com boas intenções, a desinformação intencional (desinformation) tem como objetivo fomentar a desconfiança, desestabilizar instituições, desacreditar boas intenções, difamar oponentes e deslegitimar fontes de conhecimento, como a ciência e o jornalismo.

Muitos governos se envolvem em campanhas de desinformação. Por exemplo, o governo russo usou imagens de celebridades para atrair a atenção para a propaganda contra a Ucrânia. A Meta, empresa controladora do Facebook e do Instagram, alertou em 30 de novembro de 2023 que a China intensificou suas operações de desinformação.

A desinformação não é novidade, e a guerra de informações tem sido praticada por muitos países, inclusive os EUA. Mas a Internet dá às campanhas de desinformação um alcance sem precedentes. Governos estrangeiros, trolls da Internet, extremistas nacionais e internacionais, aproveitadores oportunistas e até mesmo agências de desinformação pagas exploram a Internet para disseminar conteúdo questionável. Períodos de agitação civil, desastres naturais, crises de saúde e guerras provocam ansiedade e a busca por informações, das quais os agentes de desinformação se aproveitam.

Certamente vale a pena observar os sinais de alerta para informação incorreta e discurso perigoso, mas há outras táticas que os agentes de desinformação empregam.

É apenas uma piada

Hahaganda é uma tática na qual os agentes de desinformação usam memes, comédias políticas de veículos estatais ou discursos para minimizar assuntos sérios, atacar outras pessoas, minimizar a violência ou desumanizar e desviar a culpa.

Essa abordagem oferece uma defesa fácil: se desafiados, os agentes de desinformação podem dizer: “Você não consegue aceitar uma piada?”, muitas vezes seguida de acusações de ser politicamente correto demais.

Shhh… conte a todos

A criação de boatos é uma tática em que os agentes de desinformação afirmam ter acesso exclusivo a segredos que alegam estar sendo propositalmente ocultados. Eles indicam que você “só vai ouvir isso aqui” e insinuam que outras pessoas não estão dispostas a compartilhar a suposta verdade - por exemplo, “A mídia não vai noticiar isso” ou “O governo não quer que você saiba” e “Eu não deveria estar lhe contando isso…”.

Mas eles não insistem que as informações sejam mantidas em segredo e, em vez disso, incluem incentivos para compartilhá-las - por exemplo, “Faça com que isso se torne viral” ou “A maioria das pessoas não terá coragem de compartilhar isso”. É importante questionar como um autor ou palestrante pode ter obtido essas informações “secretas” e qual é o motivo para incentivá-lo a compartilhá-las.

As pessoas estão dizendo

Muitas vezes, a desinformação não tem evidências reais, então, em vez disso, os agentes de desinformação encontram ou inventam pessoas para apoiar suas afirmações. Essa personificação pode assumir várias formas. Os agentes de desinformação usarão anedotas como evidência, especialmente histórias simpáticas de grupos vulneráveis, como mulheres ou crianças.

Da mesma forma, eles podem disseminar perspectivas de “cidadãos preocupados”. Esses especialistas leigos apresentam sua identidade social como autoridade para falar sobre um assunto: “Como mãe…”, “Como veterana…”, “Como policial ….” Os “comunicadores convertidos”, ou pessoas que supostamente mudam da posição “errada” para a “certa”, podem ser especialmente persuasivos, como a mulher que fez um aborto, mas se arrependeu. Essas pessoas geralmente não existem de fato ou podem ser coagidas ou pagas.

Se as pessoas comuns não forem suficientes, podem ser usados especialistas falsos. Alguns são fabricados, e você pode ficar atento ao comportamento do “usuário não autêntico”, por exemplo, verificando as contas do X - antigo Twitter - usando o Botometer. Mas os especialistas falsos podem se apresentar em diferentes variedades.

Um falso especialista é alguém usado por seu título, mas que não tem conhecimento relevante de fato.

Um pseudoespecialista é alguém que afirma ter conhecimento relevante, mas não tem treinamento de fato.

Um especialista em lixo eletrônico é um vendido. Ele pode ter tido experiência no passado, mas agora diz o que for lucrativo. Muitas vezes, é possível descobrir que essas pessoas apoiaram outras afirmações duvidosas - por exemplo, que fumar não causa câncer - ou trabalham para institutos que produzem regularmente “estudos” questionáveis.

Um especialista em eco é quando as fontes de desinformação citam umas às outras para dar credibilidade às suas afirmações. A China e a Rússia citam rotineiramente os jornais umas das outras.

Um especialista roubado é alguém que existe, mas não foi realmente contatado e sua pesquisa é mal interpretada. Da mesma forma, os agentes de desinformação também roubam a credibilidade de fontes de notícias conhecidas, por exemplo, por meio de typosquatting, a prática de configurar um nome de domínio que se assemelha muito ao de uma organização legítima.

Você pode verificar se os relatos, anedóticos ou científicos, foram verificados por outras fontes confiáveis. Pesquise o nome no Google. Verifique o status de especialização, a validade da fonte e a interpretação da pesquisa. Lembre-se de que uma reportagem ou interpretação não é necessariamente representativa.

É tudo uma conspiração

As narrativas conspiratórias envolvem alguma força malévola - por exemplo, “o estado profundo” - envolvida em ações secretas com o objetivo de causar danos à sociedade. O fato de certas conspirações, como a MK-Ultra e a Watergate, terem sido confirmadas é frequentemente oferecido como prova da validade de novas conspirações infundadas.

No entanto, os agentes de desinformação descobrem que a construção de uma conspiração é um meio eficaz de lembrar às pessoas os motivos do passado para desconfiar de governos, cientistas ou outras fontes confiáveis.

Mas afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Lembre-se de que as conspirações que acabaram sendo reveladas tinham evidências, geralmente de fontes como jornalistas investigativos, cientistas e investigações governamentais. Seja particularmente cauteloso com conspirações que tentam deslegitimar instituições produtoras de conhecimento, como universidades, laboratórios de pesquisa, agências governamentais e veículos de notícias, alegando que elas estão envolvidas em um encobrimento.

O bem contra o mal

A desinformação geralmente tem a dupla finalidade de fazer com que o criador pareça bom e seus oponentes pareçam ruins. A desinformação vai além, pintando as questões como uma batalha entre o bem e o mal, usando acusações de maldade para legitimar a violência. A Rússia gosta particularmente de acusar os outros de serem nazistas secretos, pedófilos ou satanistas. Enquanto isso, eles geralmente retratam seus soldados ajudando crianças e idosos.

Seja especialmente cauteloso com acusações de atrocidades como genocídio, especialmente sob a manchete de “notícias de última hora” que chamam a atenção. As acusações são abundantes. Verifique os fatos e como as informações foram obtidas.

Você está conosco ou contra nós?

Uma narrativa de falsa dicotomia faz com que o leitor acredite que ele tem uma de duas opções mutuamente exclusivas; uma boa ou uma ruim, uma certa ou uma errada, uma pílula vermelha ou uma azul. Você pode aceitar a versão da realidade deles ou ser um idiota, uma “ovelha”.

Sempre há mais opções do que as que estão sendo apresentadas, e as questões raramente são tão pretas e brancas. Essa é apenas uma das táticas de brigada, em que os agentes de desinformação procuram silenciar pontos de vista divergentes, apresentando-os como a escolha errada.

Virando a mesa

O whataboutismo é uma técnica clássica de desinformação russa que eles usam para desviar a atenção de seus próprios erros, alegando os erros de outros. Essas alegações sobre as ações de outras pessoas podem ser verdadeiras ou falsas, mas, ainda assim, são irrelevantes para o assunto em questão. Os possíveis erros passados de um grupo não significam que você deva ignorar os erros atuais de outro.

Os agentes de desinformação também costumam apresentar seu grupo como a parte prejudicada. Eles só se envolvem em desinformação porque seu “inimigo” se envolve em desinformação contra eles; eles só atacam para se defender; e sua reação foi apropriada, enquanto a dos outros foi uma reação exagerada. Esse tipo de vitimização competitiva é particularmente difundido quando os grupos estão inseridos em um conflito de longa duração.

Em todos esses casos, o agente de desinformação está ciente de que está desviando, enganando, trollando ou fabricando completamente. Se você não acredita neles, eles pelo menos querem fazer você questionar em que pode acreditar, se é que pode acreditar em alguma coisa.

Muitas vezes, antes de entregar seu dinheiro, você analisa os produtos que compra em vez de acreditar no valor de face da propaganda. Isso também deve se aplicar às informações que você compra.