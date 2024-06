“A era das retrações de direitos”: como a proibição do aborto está moldando a vida de jovens americanos

A adolescência e a vida adulta jovem são um período de formação de identidade, quando os jovens descobrem quem são e quem querem ser. Uma das maneiras de fazer isso é considerar o mundo ao seu redor, prestar atenção às questões sociais e começar a entender sua sociedade e seu lugar nela. As leis e políticas indicam aos jovens o que a sociedade pensa sobre seu valor, seu papel na sociedade e suas oportunidades para o futuro.

Mas a experiência de crescer na era pós-caso “Roe x Wade” parece muito diferente daquela antes da anulação do precedente de 50 anos ter sido derrubado em 2022.

Após a decisão da Suprema Corte no caso “Dobbs x Jackson”, mais da metade dos adolescentes dos EUA, com idades entre 13 e 19 anos, agora vivem em um estado com acesso ao aborto legal severamente restrito ou inexistente. Como resultado, os jovens de hoje estão atingindo a maioridade no que um especialista em leis de saúde e bioética chamou de “era das retrações de direitos”.

Sou psicóloga do desenvolvimento e cientista da saúde da população que estuda desenvolvimento adolescente e saúde sexual e reprodutiva, e está claro para mim, a partir de uma variedade de indicadores, que, depois de Dobbs, a experiência da adolescência e da vida adulta jovem nos Estados Unidos mudou fundamentalmente.

As proibições do aborto não estão afetando apenas as pessoas que precisam de um aborto - elas estão moldando toda uma geração.

Como os jovens veem a decisão de Dobbs

Em 2022, meus colegas e eu realizamos uma pesquisa nacional com jovens de 14 a 24 anos, começando logo após o vazamento da opinião da Suprema Corte sobre o caso.

Perguntamos a eles sobre seu conhecimento da decisão de Dobbs, como se sentiam em relação a ela e como acreditavam que ela estava impactando a vida dos jovens em seus estados. Nossa pesquisa mostrou que a maioria dos jovens está ciente e alarmada com a decisão Dobbs e suas implicações.

Nossa própria pesquisa e outros dados emergentes deixam claro que as restrições ao aborto não afetam apenas os jovens que engravidam ou procuram um aborto. Essas restrições estão afetando a forma como os jovens pensam sobre votar, onde devem escolher viver, estudar e trabalhar, e como controlar sua fertilidade. As restrições ao aborto também podem ter sérios impactos sobre a saúde mental dos jovens.

Implicações para as eleições de 2024

Cerca de 8 milhões de jovens estão se tornando novamente elegíveis para votar em 2024. Pesquisas mostram que os jovens são os mais propensos a apoiar o direito ao aborto.

O aborto é a principal questão que está motivando os jovens eleitores atualmente. A Change Research descobriu em sua recente pesquisa nacional que 3 em cada 4 jovens eleitores acreditam que o aborto deve ser legal em todos ou na maioria dos casos.

Mais da metade dos jovens eleitores afirma que não votará em um candidato cuja posição sobre o aborto seja diferente da sua. Nas eleições de meio de mandato de 2022, os jovens relataram que o aborto foi a principal questão que influenciou seu voto.

A forma como esses jovens votam pode moldar a eleição de 2024, tanto em nível nacional quanto estadual de maneiras importantes. Seus votos podem servir como um referendo sobre direitos reprodutivos, diretamente nos estados em que a questão está na cédula e indiretamente, moldando quem os jovens querem que os represente.

Onde cursar a faculdade, morar e trabalhar após a lei Roe

Os alunos do último ano do ensino médio estão considerando o acesso ao aborto ao decidirem onde cursar a faculdade. Mais de 70% relataram considerar o acesso à assistência à saúde reprodutiva em sua decisão sobre a faculdade.

O acesso ao aborto também é importante para quem está entrando no mercado de trabalho. Em uma recente pesquisa nacional, dois terços dos jovens trabalhadores relataram que não desejavam viver em um estado com proibição de aborto.

Outra pesquisa constatou que 60% das mulheres jovens estão mais motivadas a se mudar para outro estado agora que seu estado aprovou a proibição do aborto, ou estariam se seu estado aprovasse a proibição.

Gerenciando a fertilidade

Seguindo Dobbs, o acesso dos jovens a serviços contraceptivos também está mudando.

No Texas, em março de 2024, um tribunal de recursos decidiu que o estado poderia proibir o fornecimento de contracepção a menores sem o consentimento dos pais nas clínicas Title X, que recebem financiamento federal para fornecer contracepção confidencial independentemente da idade, renda ou status de imigração. Essa decisão removeu o único acesso confidencial à contracepção disponível para adolescentes naquele estado.

Uma pesquisa recente que meus colegas realizaram com estudantes universitários em vários estados do sudeste dos EUA mostra que eles estão preocupados com a possibilidade de mais restrições legais à contracepção. Em nosso estudo, um jovem relatou: “Temo que essas mudanças sejam apenas um precursor de leis mais rígidas com relação à contracepção e à assistência médica. Temo pelos direitos e corpos daqueles que, como eu, são menos afortunados.”

Alguns jovens já tomaram medidas permanentes para evitar a gravidez. Em nível nacional, houve um aumento significativo no número de jovens que estão optando por se submeter à esterilização permanente, seja vasectomia ou ligadura de trompas. Os efeitos são maiores para a laqueadura tubária. A taxa de laqueadura tubária estava aumentando antes de Dobbs, mas imediatamente após Dobbs, um grande estudo nacional constatou que a taxa saltou cerca de 20% e continuou a aumentar quase o dobro do ritmo anterior a Dobbs.

Esses aumentos indicam que alguns jovens simplesmente não querem correr o risco de engravidar ou engravidar alguém quando não há assistência médica reprodutiva abrangente disponível ou está sob ameaça.

Efeitos sobre a saúde mental

Dados emergentes mostram que os resultados de saúde mental são piores em estados que proíbem o aborto.

Por exemplo, um grande estudo nacional recente examinou as mudanças nos sintomas de saúde mental nos meses anteriores e posteriores à decisão de Dobbs, comparando as pessoas que vivem em estados com proibições de aborto por gatilho com aquelas que vivem em estados sem proibições por gatilho. Uma proibição de gatilho era uma lei projetada para ser “acionada”, ou entrar em vigor, assim que o precedente legal estabelecido por Roe v. Wade deixasse de ser aplicado. O estudo constatou que as mulheres (mas não os homens) com idades entre 18 e 45 anos que viviam em estados com proibições de gatilho apresentaram maiores aumentos nos sintomas de ansiedade e depressão após o anúncio da decisão sobre o aborto de Dobbs, em comparação com as mulheres que viviam em estados sem essas proibições.

Infelizmente, o estudo não incluiu jovens com menos de 18 anos, nem analisou separadamente as jovens adultas, que têm a maior parte de seus anos férteis pela frente, para determinar como elas estavam sendo afetadas. A exclusão de jovens de pesquisas e a sua inclusão em grupos de adultos de meia-idade é uma ocorrência comum em estudos que enfocam o acesso ao aborto e suas consequências, uma prática problemática destacada por um recente relatório de consenso de especialistas.

Os acadêmicos preveem que as consequências para a saúde mental das restrições aos cuidados com a saúde reprodutiva serão mais graves para populações historicamente marginalizadas. Espero que isso inclua os jovens.

Nossa pesquisa inicial indica que muitos jovens estão passando por estresse e preocupação significativos como resultado da mudança no acesso ao aborto. Ao descrever seus sentimentos sobre a decisão, uma jovem disse: “Sinto tantas coisas. Raiva, tristeza, indignação. Fico com medo de meu próprio futuro e de outras mulheres”.