A insônia em investigação: pesquisas mostram como problemas crônicos de sono afetam a saúde mental

Muitas vezes fico acordado até as três ou quatro da manhã, antes de adormecer por apenas algumas horas. Depois vem o temido despertador. Minha mente e meu corpo estão exaustos o tempo todo - sempre há um nó de ansiedade no meu peito, acabando com qualquer esperança de uma boa noite de sono.

Simon* é um enfermeiro de saúde mental do NHS, o sistema público de saúde do Reino Unido, que, como milhões de pessoas no país, sofre de insônia: uma dificuldade frequente de adormecer e manter o sono. Seu trabalho é apoiar a recuperação de pessoas com doenças mentais graves, mas seus próprios problemas de sono tiveram um impacto profundamente negativo em sua saúde mental.

A maioria de nós tem uma noite de sono ruim de vez em quando, mas geralmente consegue voltar ao normal em uma ou duas noites. As pessoas que sofrem de insônia, por outro lado, têm problemas de sono que duram meses ou anos seguidos, afetando muito sua saúde e bem-estar.

Cerca de um terço das pessoas terão insônia em algum momento da vida, sendo que as mulheres e os idosos são os mais afetados. Quase 40% das pessoas que sofrem de insônia não se recuperam num prazo de cinco anos. Pessoas com insônia têm um risco maior de diabetes, pressão alta e doenças cardiovasculares. A insônia também é um dos principais fatores de risco para doenças mentais e, muitas vezes, ocorre em conjunto com transtornos de humor, como depressão e ansiedade.

Em todo o mundo, estamos vendo níveis sem precedentes de doenças mentais em todas as idades, de crianças a idosos, com custos enormes para as famílias, comunidades e economias. Nesta série, investigamos o que está causando essa crise e relatamos as pesquisas mais recentes para melhorar a saúde mental das pessoas em todas as fases da vida.

Muitos eventos diferentes da vida podem aumentar as chances de privação de sono prolongada. Tanto o ônus financeiro quanto o confinamento decorrentes da pandemia da COVID-19 foram associados a maior risco de insônia, o que, por sua vez, provavelmente levou a um aumento nos problemas de saúde mental.

E, no entanto, sabe-se muito pouco sobre por que e como a privação prolongada de sono causa doenças mentais. Nossa equipe da Universidade de York foi pioneira na pesquisa sobre se a privação de sono interrompe a capacidade do cérebro de suprimir memórias intrusivas e pensamentos angustiantes - sintomas clássicos de distúrbios psiquiátricos.

Isso também nos levou a perguntar se um dia seria possível tratar doenças mentais enquanto os pacientes dormem usando, por exemplo, sons para normalizar padrões irregulares de atividade cerebral durante o sono de movimento rápido dos olhos (REM).

Por que algumas pessoas são tão afetadas?

Eles colocaram a mão sobre meu rosto e eu não conseguia respirar. Agora não posso usar nada que cubra minha boca ou nariz por medo de reviver [essa experiência]. O uso de máscaras foi um grande problema para mim durante a pandemia - e era sempre pior quando eu dormia mal. A simples visão de outras pessoas usando máscaras pode me trazer tudo de volta.

Helen* é uma sobrevivente de abuso doméstico que sofre de transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), uma doença debilitante caracterizada por flashbacks, pesadelos e ansiedade grave. Ela nos disse que seus sintomas sempre pioravam depois de uma noite mal dormida - um padrão relatado por outros portadores de TEPT com quem conversamos.

Todos nós às vezes nos deparamos com pensamentos intrusivos e indesejados, geralmente em resposta a “gatilhos” - por exemplo, ver um ex-parceiro e ser lembrado de um rompimento desagradável. Embora incômodos, esses pensamentos são pouco frequentes, de curta duração e, geralmente, esquecidos rapidamente.

Isso contrasta fortemente com os pensamentos altamente lúcidos e angustiantes vivenciados por pessoas com TEPT. As pessoas que sofrem desse transtorno geralmente adotam um comportamento evasivo, como não sair de casa para reduzir a probabilidade de ter de enfrentar lembranças do trauma.

No entanto, os sintomas do TEPT também podem ser parcialmente explicados por um colapso dos mecanismos cerebrais com os quais contamos para afastar esses pensamentos intrusivos da percepção consciente. Como os pensamentos intrusivos surgem de lembranças desagradáveis, outra forma de as pessoas os afastarem é suprimindo o conteúdo ofensivo da memória. Mas quem sofre de TEPT geralmente apresenta um déficit na capacidade de se envolver nesse processo de supressão da memória, resultando em padrões de pensamento indesejados persistentes.

Este texto é parte do Conversation Insights

A equipe do Insights produz jornalismo aprofundado derivado de pesquisas interdisciplinares. A equipe trabalha com acadêmicos de diferentes campos que se engajaram em projetos voltados para enfrentar desafios sociais e científicos.

E se a falta de sono reduzir nossa capacidade de suprimir pensamentos e memórias indesejados? Isso pode levar a uma espiral descendente de pensamentos intrusivos mais persistentes e assustadores, ansiedade grave e insônia crônica, culminando em distúrbios psiquiátricos.

Embora uma grande quantidade de pesquisas tenha demonstrado que a privação do sono leva à instabilidade psicológica, nosso estudo foi o primeiro a examinar como a incapacidade de controlar pensamentos intrusivos pode alimentar essa relação. Por esse motivo, trabalhamos com jovens adultos sem um distúrbio de saúde mental diagnosticado, o que nos permitiu determinar como até mesmo os processos cerebrais saudáveis ficam desordenados quando as pessoas não dormem o suficiente.

Como a privação de sono afeta o cérebro

Pedimos ao nosso grupo de jovens adultos (com idades entre 18 e 25 anos) para memorizar pares de imagens de rostos, incluindo um rosto masculino ou feminino com uma expressão neutra ao lado de uma cena única. Eles memorizariam cada par repetidamente, de modo que qualquer rosto apresentado isoladamente serviria como um poderoso lembrete da cena com a qual foi emparelhado - da mesma forma que a lembrança de um evento desagradável no mundo real pode desencadear um pensamento angustiante.

O aprendizado de cena e rosto ocorreu no final da noite, após o qual metade dos participantes foi dormir em nosso laboratório, e a outra metade permaneceu acordada durante toda a noite, assistindo a filmes, jogando e fazendo pequenas caminhadas ao ar livre. Eles podiam comer e beber, mas estimulantes psicológicos, como a cafeína, eram estritamente proibidos. Acordaríamos qualquer pessoa desse grupo que cochilasse.

Na manhã seguinte, todos os participantes viram apenas os rostos, em ordem aleatória, com as seguintes instruções: se o rosto estivesse dentro de uma moldura verde, o participante deveria permitir que a cena associada viesse à sua mente; já Uma moldura vermelha significava que eles deveriam se engajar na supressão da memória para bloquear a cena - da mesma forma que às vezes eliminamos pensamentos indesejados de nossa experiência consciente.

Nossos participantes privados de sono relataram ter mais “intrusões” (tentativas fracassadas de supressão de memória) do que aqueles que dormiram normalmente. E apenas os participantes bem descansados melhoraram na supressão de memórias indesejadas com o passar do tempo. Isso sugere que a insônia prejudica a longo prazo nossa capacidade de suprimir memórias intrusivas e, portanto, pensamentos indesejados.

O que está acontecendo de errado no cérebro de uma pessoa com privação de sono? Para responder a essa pergunta, nós repetimos nosso estudo, mas dessa vez com participantes submetidos a exames de ressonância magnética funcional (fMRI) - uma poderosa técnica de neuroimagem que nos permite determinar quais regiões do cérebro estão envolvidas durante operações cognitivas específicas (nesse caso, manter as memórias intrusivas sob controle).

A supressão de memória depende de uma região cerebral conhecida como córtex pré-frontal dorsolateral direito (rDLPFC). Quando um “gatilho” desencadeia a recuperação de uma memória indesejada, o rDLPFC inibe a atividade no centro de processamento de memória do cérebro, o hipocampo, para expulsar essa memória da mente da pessoa.

Nosso estudo de fMRI mostrou que, quando os participantes estavam tentando suprimir memórias indesejadas, a atividade no rDLPFC foi reduzida após uma noite de privação de sono em relação a uma noite de sono reparador. Além disso, a atividade no hipocampo foi mais forte após a privação de sono do que durante o sono reparador, sugerindo que uma falha no controle do rDLPFC permitiu que operações de memória não solicitadas surgissem impunemente, abrindo a porta para padrões intrusivos de pensamento.

Um sono melhor pode melhorar a saúde mental?

O sono REM, descoberto por Eugene Aserinsky e Nathaniel Kleitman em 1953, é um estágio único do sono caracterizado por movimentos rápidos dos olhos e uma alta propensão a sonhos vívidos.

Quando o cérebro entra no sono REM, ele passa por mudanças drásticas que, acredita-se, desempenham um papel importante na regulação da nossa saúde mental. Por exemplo, os níveis do neurotransmissor acetilcolina, que modula o processamento de memórias perturbadoras, aumentam significativamente no sono REM em relação a outros estágios do sono, espelhando os níveis observados na vigília. Anormalidades do sono REM estão vinculadas a vários transtornos psiquiátricos do humor, inclusive o TEPT, e associadas aos pesadelos intensos vivenciados após o trauma.

Então, será que os mecanismos cerebrais que nos permitem controlar memórias intrusivas podem ser especialmente influenciados pela quantidade de sono REM que obtemos ao longo de uma noite? Para investigar isso, nosso estudo de fMRI incluiu polissonografia - uma técnica de monitoramento do sono que nos permitiu identificar quando os participantes estavam em sono REM, com base no movimento dos olhos e em padrões discretos de ondas cerebrais.

Entre os participantes que dormiram, aqueles que tiveram mais sono REM apresentaram maior envolvimento do rDLPFC ao suprimir memórias indesejadas na manhã seguinte. Isso sugere que o sono REM pode de fato beneficiar a saúde mental ao restaurar os sistemas cerebrais que ajudam a nos proteger de pensamentos indesejados.

A intensidade emocional das memórias

Quando nos lembramos de um evento traumático ou doloroso da vida, temos uma noção dos sentimentos desagradáveis, como tristeza ou raiva, que acompanharam a experiência original. Entretanto, a intensidade desses sentimentos geralmente é muito reduzida, o que nos permite lembrar de eventos passados sem sermos consumidos por emoções negativas.

Foi demonstrado que a supressão de pensamentos indesejados enfraquece as memórias que levam a eles, o que significa que é menos provável que eles se intrometam em nossa consciência no futuro. Isso está relacionado não apenas ao conteúdo das memórias (o “que, quando e quem”), mas também à sua carga emocional - a intensidade das emoções que sentimos na época. Em outras palavras, a supressão da memória nos ajuda a superar adversidades anteriores, limpando gradualmente nossas memórias de experiências desagradáveis e as emoções negativas associadas a elas.

Por outro lado, deixar de suprimir uma lembrança indesejada provavelmente fará com que sua carga emocional permaneça, o que significa que as respostas emocionais a futuras lembranças continuarão mais intensas.

Testamos isso mostrando aos nossos participantes cenas emocionalmente negativas (como um acidente de carro) ou neutras (como uma floresta). Pela manhã, depois de concluírem a tarefa de recuperação e supressão de memória (aquela com os rostos emoldurados em verde e vermelho), os participantes foram solicitados a dar classificações de intensidade para as cenas negativas e neutras novamente.

Nossas descobertas foram claras e corroboradas por outros testes usando um índice objetivo de excitação emocional, as respostas de condutância da pele. Entre os participantes que dormiram, as respostas emocionais às cenas negativas suprimidas tornaram-se menos intensas com o tempo.

Mas, entre os que não dormiram, as avaliações emocionais das cenas negativas permaneceram elevadas, independentemente de as cenas terem sido suprimidas ou não. Isso sugere que um colapso dos mecanismos de supressão de memória após a perda de sono impediu que os participantes conseguissem “lidar” com essas emoções negativas.

No contexto dos transtornos psiquiátricos do humor que ocorrem em conjunto com distúrbios crônicos do sono, a incapacidade de suprimir as memórias de eventos emocionalmente perturbadores e a consequente incapacidade de reduzir os sentimentos desagradáveis embutidos nessas memórias podem contribuir para uma forte tendência dos indivíduos com transtornos de humor a se concentrarem em interpretações negativas do passado.

Além disso, a ansiedade decorrente de memórias intrusivas pode obstruir o sono necessário para a recuperação, levando a um ciclo vicioso de desregulação emocional e insônia.

A importância do esquecimento

No filme Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004), os personagens principais têm as memórias de seu relacionamento turbulento apagadas. Longe de melhorar sua qualidade de vida, isso leva a mais complicações, servindo como um conto de advertência.

No entanto, há situações em que auxiliar o processo de esquecimento pode ajudar. Por exemplo, pessoas que passaram por experiências traumáticas podem ter dificuldades em lidar com intrusões indesejadas na memória. Nesses casos extremos, em que os processos cerebrais habituais que permitem o esquecimento não estão funcionando adequadamente, pode ser benéfico induzir o esquecimento.

Geralmente, o esquecimento é considerado “ruim”, com as pessoas se preocupando em esquecer onde colocaram as chaves do carro ou quando é o aniversário de casamento. Mas, longe de ser um problema, é assim que a memória deve funcionar. Às vezes, queremos simplesmente esquecer informações que não são relevantes para nossa vida diária, para evitar que interfiram em nossos objetivos. E, às vezes, queremos esquecer eventos embaraçosos ou emocionalmente marcantes.

Em última análise, o objetivo de um sistema de memória funcional é tomar decisões sensatas e precisas no presente, com base em nossa experiência passada. A natureza “adaptativa” do esquecimento permite que nos livremos de memórias irrelevantes, garantindo que as memórias que permanecem sejam o mais relevantes possível para decisões futuras. Sob essa perspectiva, o esquecimento é tão importante quanto a lembrança. Simplificando, o esquecimento é um recurso da memória, não um erro.

Embora o esquecimento seja um termo abrangente que usamos para a perda de uma memória, ele não é um processo único no cérebro. As memórias podem ser esquecidas por meio de processos ativos, como a supressão. Mas isso também pode ocorrer por meio de processos passivos, incluindo a “decadência”, em que o traço físico de uma memória no cérebro se decompõe com o tempo, ou a “interferência”, em que novas memórias semelhantes às anteriores levam a uma recuperação prejudicada por confusão. Por exemplo, se você estacionar o carro em um novo local no supermercado que visita com frequência, poderá esquecer esse novo local porque o local habitual de estacionamento lhe vem mais facilmente à mente.

O esquecimento é um fenômeno complexo que se desenvolve em diferentes escalas de tempo e por meio de diferentes processos, tanto durante a vigília quanto durante o sono. Enquanto algumas memórias podem se fragmentar, outras são esquecidas como um todo, de modo que todos os aspectos da memória não são mais acessíveis.

A probabilidade de o esquecimento ocorrer durante o sono tem sido subestimada pelos psicólogos, pois as pesquisas sobre o sono têm se concentrado principalmente no papel que ele desempenha no fortalecimento das memórias. Mas nós e outros pesquisadores argumentamos recentemente que, se o esquecimento é uma parte fundamental de um sistema de memória funcional, então o sono deve desempenhar um papel tão importante no esquecimento quanto na retenção.

Pesquisas anteriores, inclusive a nossa, mostraram que a apresentação de sons específicos durante o sono pode melhorar a memória. Se você tivesse que aprender a localização de um gato na tela do computador e, durante o aprendizado, tocássemos um som de “miau”, a apresentação do mesmo som durante o sono levaria a uma melhor memória de localização após o sono. Esse reforço seletivo de uma memória específica durante o sono é chamado de “reativação de memória direcionada”.

Mostramos recentemente que essa técnica também pode ser usada para induzir o “esquecimento seletivo”. Pedimos aos nossos voluntários que aprendessem pares de palavras ou nomes antes de dormir. Usamos nomes famosos, de locais e objetos para permitir que os participantes criassem imagens vívidas em suas mentes para cada par, de modo que fosse mais provável que se lembrassem deles após uma noite de sono.

Mas também nos certificamos de que os pares se sobrepusessem, compartilhando uma palavra em comum. Quando as pessoas aprendem esses pares sobrepostos, elas competem entre si e essa competição pode levar ao esquecimento de algumas das palavras. Achamos que um efeito de esquecimento semelhante poderia ser observado com o uso da reativação da memória direcionada quando os participantes estivessem dormindo.

Descobrimos que a apresentação da palavra durante o sono causou reativação e fortalecimento para um par, mas teve um efeito perturbador para o outro par. Isso sugere que poderíamos usar a reativação de memória direcionada para fortalecer e enfraquecer seletivamente as memórias durante o sono, presumindo que possamos criar interferência entre duas memórias. Isso poderia ser benéfico no caso de pessoas cujos processos cerebrais não estão funcionando adequadamente, não permitindo que elas “esqueçam de forma saudável” memórias perturbadoras e intrusivas.

Embora esse tratamento ainda esteja muito distante da prática clínica, nosso trabalho levanta a possibilidade de usar sinais sonoros durante o sono - em combinação com técnicas psicológicas, como a terapia cognitivo-comportamental (TCC) - para reduzir o descontrole emocional incapacitante que uma determinada memória provoca em um paciente.

Usando o sono REM para tratar a saúde mental

Devido à forte ligação entre o sono REM e os transtornos de saúde mental, o sono REM pode representar um poderoso alvo terapêutico para o tratamento e a prevenção de várias condições psiquiátricas. Ao emitir sons em sincronia com os ritmos cerebrais que ocorrem naturalmente, é possível modificar os padrões de atividade cerebral associados ao processamento da memória no sono REM.

Em um estudo, usamos um algoritmo computadorizado para rastrear padrões emergentes de atividade cerebral em tempo real enquanto as pessoas estavam dormindo (com base em dados de polissonografia). Quando o algoritmo detecta o surgimento de um ritmo cerebral específico, ele emite rajadas curtas de som para aumentar a intensidade desse ritmo cerebral (semelhante a empurrar um balanço quando ele atinge o ponto mais alto de seu ciclo).

Mostramos que essa técnica pode ser usada para modificar ritmos cerebrais distintos no sono REM. No futuro, essa estimulação auditiva poderia fornecer um meio de renormalizar padrões aberrantes de atividade cerebral no sono REM para tratar distúrbios psiquiátricos. Por exemplo, ao integrar essa tecnologia a dispositivos que já estão disponíveis para que as pessoas monitorem seu sono em casa, a reprodução de sons específicos enquanto alguém está dormindo poderia proporcionar uma terapia simples e econômica para reduzir o distúrbio de humor.

No entanto, isso está longe de se tornar realidade, e muitos estudos seriam necessários para avaliar a viabilidade dessa abordagem antes que ela pudesse ser usada como uma ferramenta terapêutica.

O sono em hospitais psiquiátricos

Os pacientes de alto risco são submetidos a observações de rotina, às vezes com regularidade de dez em dez minutos, durante toda a noite e todas as noites. Lanternas são acesas em seus quartos - para verificar se estão respirando - e há muito barulho quando as portas são abertas e fechadas. Isso tem um impacto terrível em seu sono.

Heather* é uma psiquiatra forense consultora que trabalha em uma ala de segurança de uma instituição de saúde mental no norte da Inglaterra. Ela descreve como o regime da ala (nesse caso, verificações rotineiras do bem-estar de indivíduos de alto risco realizadas durante a noite) afeta o sono dos pacientes.

Várias pessoas com doenças mentais graves recebem tratamento em unidades de internação de segurança. Embora o objetivo desses hospitais psiquiátricos seja oferecer um ambiente terapêutico para ajudar na melhoria da saúde mental, muitas características do ambiente de internação, como o ruído noturno ou o regime de enfermaria, podem piorar os distúrbios de sono dos pacientes, intensificando os sintomas da doença, inclusive o mau humor, a impulsividade e a agressividade.

Ao mesmo tempo, a insônia crônica geralmente reduz o envolvimento dos pacientes com terapias psicológicas (devido ao sono diurno ou à falta de motivação), aumentando o tempo de internação e recuperação.

Em uma recente revisão de estudos, descobrimos que apenas um pequeno número de intervenções não farmacológicas para o sono havia sido testado em ambientes de internação psiquiátrica, apesar da clara evidência de que elas melhoram os resultados do sono e da saúde mental.

As novas tecnologias digitais podem dar uma indicação clara do bem-estar do paciente sem a necessidade do ruído e da perturbação que Heather descreve, proporcionando um ambiente mais propício ao sono saudável. Estudos futuros poderiam testar o potencial de integração dessas tecnologias digitais com terapias baseadas no sono para acelerar o tempo de recuperação.

A realização disso não depende só de mais pesquisas, mas também da capacidade de realizar estudos científicos em grande escala. Por exemplo, todos os estudos que descrevemos foram realizados em ambientes laboratoriais rigorosamente controlados, geralmente envolvendo equipamentos grandes e caros (por exemplo, sistemas de polissonografia). Embora os esforços recentes tenham se mostrado promissores na viabilidade de levar essas técnicas para a casa das pessoas, muito trabalho ainda precisa ser feito fora do laboratório antes que as intervenções digitalizadas e focadas no sono para doenças mentais se tornem realidade.

Prevemos um futuro em que o sono seja um alvo rotineiro para reduzir ou prevenir sintomas de doenças mentais, tanto em ambientes de internação psiquiátrica quanto na residência das pessoas. Embora ainda haja muito trabalho a ser feito, a pesquisa sobre o sono está em um momento empolgante entre a bancada e o leito, e oferece uma solução viável para o crescente fardo global das doenças mentais.

*Alguns nomes neste texto foram alterados para proteger o anonimato dos entrevistados.