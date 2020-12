« À la reconquête de l’espace » : un débat à revoir en ligne

Pour ses cinq ans, The Conversation a programmé cinq événements-débats entre septembre et novembre 2020. Après deux premiers événements maintenus en présentiel à Paris et à Grenoble, la suite des rencontres s’est faite virtuellement, chaque jeudi du mois de novembre.

« Les mystères du cerveau » ont marqué le début de cette série d’événements en ligne. La semaine suivante, c’est avec « La vie des arbres » que nous avons rassemblé plus de 2 000 spectateurs.

La série de webinaires s’est terminée le 26 novembre, avec « À la reconquête de l’espace », un événement initialement prévu à Bordeaux. Cette dernière table ronde en ligne a réuni :

Jacques Arnould, Expert éthique au CNES ;

Jérémy Leconte, Chercheur au Laboratoire d’astrophysique de Bordeaux (CNRS/Université de Bordeaux) ;

et Chloé Duffort, Doctorante – Droit international public – Droit des conflits armés à Sciences Po Bordeaux/Université Laval.

Les humains explorent et utilisent leur connaissance du cosmos depuis la nuit des temps. Du ciel étoilé qui servait autrefois à naviguer, on explore désormais les origines et les limites à travers la cosmologie. On l’étudie également pour mieux comprendre un phénomène qui nous intéresse de près : la vie. Aux grandes puissances traditionnelles de l’exploration de l’espace s’ajoutent désormais d’autres pays, comme les Émirats Arabes Unis, qui ont lancé une mission vers Mars à l’été 2020, ou la Chine, dont la mission Chang’e 5 doit atterrir sur la Lune et en ramener des échantillons. Des acteurs privés entrent dans la danse, en forte coopération avec les agences spatiales comme la NASA ou l’ESA.

Ces évolutions concrétisent les enjeux éthiques et juridiques de la reconquête de l’espace, et la période actuelle marque un changement d’ère dans l’aventure spatiale.