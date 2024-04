À l’époque préhistorique, impossible de survivre sans aider les autres

Les premières représentations d’hominidés préhistoriques au XIXe siècle n’étaient pas basées sur des données scientifiques. Les portraits les présentaient comme « bestialisés », vivant dans des endroits trop rudes pour leur permettre de survivre. Mais des études récentes montrent que la coopération était fondamentale pour leur survie, ce qui nous fait abandonner cette vision hostile de la vie à la préhistoire.

Un excellent exemple de cette coopération est l’attention que nos ancêtres portaient aux soins des autres, dont témoignent les plus anciens restes fossiles humains. Des premiers Homo à leur dernière espèce, les sapiens, il existe des cas exceptionnels d’individus qui ont surmonté leurs limites grâce aux soins.

De nombreuses maladies et blessures dont souffraient les habitants de l’époque les empêchaient de survivre par leurs propres moyens. Les fluctuations climatiques ou l’accès aux ressources alimentaires constituaient un défi. Si l’on ajoute à cela les périodes de changement de dentition – qui empêchaient les enfants et les personnes âgées de manger tous les types d’aliments – la fragilité était évidente.

L’organisation du groupe a dû être modifiée pour répondre aux besoins des plus vulnérables et assurer leur survie. Ainsi, les activités destinées à favoriser l’alimentation, les soins et l’hygiène de l’individu de la naissance à la mort devaient prendre en compte les individus qui semblaient moins capables de coopérer et qui pesaient sur le groupe.

Exemples de soins préhistoriques

Deux des plus anciens fossiles attestant de ces comportements sont Homo 8 et l’homme Kiik-Koba d’Olduvai (Tanzanie), vieux de 1,8 million d’années. Tous deux présentaient des signes d’arthrose dans leurs membres. En plus de provoquer de fortes douleurs, l’arthrose entraîne une raideur des articulations et finit par les déformer. Cela leur a probablement rendu la vie difficile. Et toute complication les mettait en danger car ils étaient nomades. Le fait que ces pathologies soient reconnaissables sur les fossiles signifie que ces individus ont survécu longtemps à cette maladie, suffisamment longtemps pour laisser leur empreinte, soutenus par leur groupe.

La mâchoire de Kanam (500 000 ans), appartenant à un Homo erectus trouvé au Kenya, présente une lésion causée par un ostéosarcome ou un ostéome. Quelle que soit sa nature, cette lésion l’empêchait de s’alimenter, mais les recherches indiquent qu’il a fini par surmonter le problème.

Comme dans le cas précédent, sa maladie était invalidante et à un stade avancé. Le fait qu’il ait été retrouvé avec des preuves physiques prouve qu’il a été soigné, sinon il n’aurait pas survécu.

Atapuerca, foyer social

A Atapuerca, dans la Sima de los Huesos, nous avons trouvé chez Benjamina un exemple clair des premiers signes d’humanité chez les Homo heidelbergensis. En raison de la nature de leur cerveau, les heidelbergensis sont les premiers Homos auxquels on attribue un type de pensée plus complexe, proche de la pensée symbolique ou abstraite.

Datant d’environ 400 000 ans, le squelette de Benjamina présente une déformation du crâne, résultat d’une maladie congénitale appelée craniosynostose. En plus d’empêcher le développement normal du cerveau, la craniosynostose est à l’origine de diverses déficiences intellectuelles et d’une espérance de vie très courte. Cependant, Benjamina, selon les scientifiques, a vécu jusqu’à l’âge de 8-10 ans, et l’on pense que cela est dû à des soins spécifiques.

Miguelón, également Homo heidelbergensis, retrouvé aussi à Atapuerca, a souffert d’une infection majeure due à une blessure au visage. L’infection a touché l’une de ses canines, s’est propagée et a causé sa mort. Son état a incité le groupe à coopérer pour le soigner, comme dans le cas de Benjamina.

Bien plus tard, en Irak, nous avons trouvé les restes de Sahanidar 1, un Néandertalien présentant des pathologies très graves, telles que des déformations du crâne et des membres droits. Sahanidar est daté d’environ 50 000 ans et a vécu environ 40-50 ans. On sait aujourd’hui qu’il était aveugle depuis l’enfance, à la suite d’une grave attaque cérébrale. Compte tenu des conditions difficiles de son époque, on en déduit que sa survie est due à l’altruisme d’autres individus.

Une espèce qui prend soin d’elle-même

Malgré la difficulté à détecter ce type de comportement, de nouveaux cas sont rapportés chaque jour dans le monde et démontrent notre humanité. Les bouillies alimentaires pendant le sevrage ou la vieillesse sont l’un des moyens ingénieux que nos ancêtres ont découvert pour surmonter ces défis. La formule de la bouillie a contribué à augmenter l’espérance de vie au cours de la période néolithique.

Prendre soin des plus vulnérables est un reflet clair de ce que signifie être humain. Loin d’être un fardeau, la prise en charge des personnes vulnérables est un défi. Tous les exemples cités ci-dessus plaident en faveur de l’existence d’une société complexe.

Les « sociétés complexes » sont celles dans lesquelles la taille de la population permet la spécialisation du travail comme forme efficace d’évolution. Si chaque individu accomplit une ou plusieurs tâches spécifiques, ils dépendent tous les uns des autres pour obtenir des ressources, qu’il s’agisse de biens ou de services.

La coopération et la solidarité témoignent d’un comportement social avancé. Les groupes ont choisi de prendre soin de leurs semblables plutôt que de les abandonner aux carnivores ou aux prédateurs. En intégrant cela aux activités de survie, il y a eu une division du travail, ce qui les a amenés à former des sociétés dans lesquelles les coutumes et les mœurs – comme les règles, les lois ou les systèmes juridiques – sont devenues de plus en plus importantes au fur et à mesure qu’elles se complexifiaient.

Ces découvertes sur la préhistoire indiquent que le progrès, quel qu’il soit, n’est possible que par l’acceptation de la différence, l’attention aux autres et le travail d’équipe.