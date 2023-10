Após um ataque chocante do Hamas a Israel, os dois lados se preparam para as consequências devastadoras

Há quase 50 anos, Israel não conseguiu prever a eclosão da Guerra do Yom Kippur de 1973 - um ataque relâmpago às suas fronteiras por uma coalizão de países árabes.

Agora, parece que os aparatos de inteligência do país foram vítimas de uma falsa sensação de segurança mais uma vez.

A crença, amplamente compartilhada por toda a sociedade israelense, de que o grupo militante Hamas evitaria um confronto militar em grande escala com Israel para se proteger e poupar mais sofrimento e danos aos residentes de Gaza foi destruída por um ataque surpresa na manhã de sábado por ar, terra e mar.

O ataque começou com uma barragem de mais de 2.000 foguetes disparados contra Israel. Sob a cobertura dos foguetes, uma operação terrestre em grande escala, cuidadosamente coordenada, partiu de Gaza e atacou mais de 20 cidades israelenses e bases militares adjacentes à faixa.

As perdas israelenses, estimadas atualmente em mais de 250 mortos e cerca de 1.500 feridos, certamente aumentarão nas próximas horas e dias.

As reservas militares israelenses iniciaram uma mobilização maciça à medida que bombardeios aéreos contra instalações e postos de comando do Hamas em Gaza estão sendo realizados. Até o momento, foram registradas mais de 230 mortes de palestinos em Gaza, com 1.700 feridos.

Cálculos por trás do ataque

Como no caso da Guerra do Yom Kippur, várias análises e investigações serão realizadas nas próximas semanas, meses e anos sobre as falhas de inteligência, operacionais e políticas que permitiram o desenrolar do ataque do Hamas. Aparentemente, o ataque não foi detectado inicialmente por Israel e, em seguida, durante horas, encontrou forças israelenses insuficientes ou despreparadas.

Semelhante à guerra de 1973, o momento propositalmente escolhido de um sábado e do feriado judaico de Sucot fornece pistas iniciais, embora muito parciais, sobre o colapso.

Os cálculos estratégicos do Hamas ao lançar o ataque são incertos nesse estágio. No entanto, a severidade garantida da retaliação israelense contra o grupo - e, consequentemente, contra a população civil de Gaza - torna provável que tenham sido feitas considerações que vão além da simples vingança.

O sequestro de israelenses para troca de prisioneiros com militantes do Hamas presos em Israel, por exemplo, tem sido um dos objetivos mais desejados das operações militares do grupo no passado.

Em 2011, um único soldado israelense, Gilad Shalit, que havia sido mantido em cativeiro em Gaza desde 2006, foi trocado por mais de 1.000 prisioneiros palestinos. Entre esses prisioneiros estava Yahya Sinwar ,o atual líder do Hamas em Gaza, que havia cumprido 22 anos em uma prisão israelense.

Os relatos de dezenas de israelenses que foram levados em cativeiro no ataque deste fim de semana - muitos deles civis - sugerem que esse pode ter sido um motivo central por trás do ataque. Um número desconhecido de reféns mantidos por horas por militantes do Hamas em duas cidades do sul de Israel foi posteriormente libertado por forças especiais israelenses.

Outro objetivo mais amplo do Hamas pode ter sido minar as negociações em andamento entre os EUA e a Arábia Saudita sobre um acordo para normalizar as relações entre o reino e Israel.

Frustrar essas negociações seria uma vantagem significativa para o Irã, um dos principais apoiadores do Hamas, e seus aliados. Embora Teerã tenha afirmado que apoia os ataques do Hamas contra Israel, ainda é incerto, neste momento, se o Irã ou o Hezbollah (o grupo militante no Líbano que tem uma crescente parceria com o Hamas) abririam outras frentes contra Israel nos próximos dias.

Qualquer escalada no conflito por parte do Irã ou do Líbano seria altamente problemática para Israel. O mesmo se aplicaria se a guerra com o Hamas exacerbasse ainda mais as tensões já elevadas e os confrontos violentos entre Israel e os grupos militantes palestinos na Cisjordânia.

Batizada de “Espadas de Ferro”, a ofensiva retaliatória de Israel contra o Hamas em Gaza provavelmente durará muito tempo. Os desafios que ela enfrenta são enormes.

Juntamente com a necessidade de restaurar a confiança do público israelense e ressuscitar a dissuasão militar destruída de Israel contra o Hamas e outros inimigos, o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu provavelmente terá que lidar com outras complexidades:

O destino de possíveis dezenas de reféns israelenses

Os riscos significativamente elevados para as forças de Israel caso uma incursão terrestre seja realizada

As ameaças de escalada em outras frentes, incluindo o Líbano, a Cisjordânia e cidades mistas judaico-palestinas dentro de Israel.

Também pode ser difícil manter o apoio internacional para uma operação agressiva em meio a um número crescente de vítimas civis palestinas.

A atual rodada de violência mal começou, mas pode acabar sendo a mais sangrenta em décadas - talvez desde a guerra entre Israel e os palestinos no Líbano na década de 1980.

Conforme observado, os israelenses considerarão extremamente importante recuperar a capacidade de dissuasão militar do país contra o Hamas, o que, aos olhos de muitos, pode exigir uma tomada militar de Gaza. Isso traria resultados mais devastadores para a população civil de Gaza.

Para muitos palestinos, os eventos deste fim de semana ofereceram aos israelenses uma pequena amostra de como suas próprias vidas têm sido sob décadas de ocupação. No entanto, é provável que as primeiras comemorações logo se transformem em raiva e frustração, pois o número de vítimas civis palestinas continuará a aumentar. Violência gera violência.

Em curto e médio prazos, o trauma do ataque surpresa do Hamas deve ter consequências importantes para a política interna de Israel.

Ainda é muito cedo para avaliar os prováveis impactos de longo prazo do ataque sobre os israelenses e sua sensação de segurança. Mas uma coisa é certa: as perspectivas já desafiadoras para a construção da confiança entre os povos israelense e palestino acabaram de sofrer um golpe devastador.

Em seu livro de memórias de 2022, Bibi: My Story, Netanyahu escreveu sobre sua decisão durante a operação “Pillar of Defense” de Israel contra o Hamas em 2012 para evitar um ataque terrestre israelense em Gaza.

Tal ataque, advertiu ele, poderia resultar em muitas centenas de vítimas da Força de Defesa Israelense e muitos milhares de vítimas palestinas - algo contra o qual ele era inflexivelmente contra. Ele autorizou incursões terrestres em duas outras ocasiões (operações “Cast Lead” em 2008 e “Protective Edge” em 2014. Mas suas tendências cautelosas prevaleceram em outros casos, às vezes, diante de forte pressão.

Indiscutivelmente, o trauma nacional deste fim de semana e a composição radical do governo de direita de Netanyahu dificultarão muito para que ele demonstre uma contenção semelhante nos próximos dias.