Aquecimento dos mares pode estar provocando deslocamentos em massa de espécies tropicais em direção aos polos

A mudança climática está fazendo com que as espécies tropicais dos oceanos se desloquem das regiões em torno do equador na direção dos polos Sul e Norte, enquanto que as espécies temperadas recuam ainda mais. Esse movimento em massa da vida marinha, denominado tropicalização, está levando a uma cascata de consequências para os ecossistemas e a biodiversidade, e tem o potencial de impactar a economia global.

Meus colegas e eu identificamos e revisamos recentemente 215 artigos científicos relacionados à tropicalização publicados entre 2003 e 2023. Nosso trabalho, agora publicado na revista Trends in Ecology and Evolution, revela a extensão desse movimento de espécies e demonstra o quanto suas consequências podem ser generalizadas.

A tropicalização é uma tendência global, alimentada pelo aumento das temperaturas do mar e das ondas de calor marinhas induzido pelas mudanças climáticas. Ela é particularmente aparente nas regiões onde fortes correntes fluem para longe do equador. Por exemplo, a Corrente de Kuroshio, no Pacífico Ocidental, ajudou certos corais e peixes a se deslocarem dos trópicos para as águas temperadas do Japão.

Entretanto, outras regiões do mundo onde essas correntes estão ausentes também podem sofrer tropicalização. Um exemplo notável são as árvores de mangue que se expandem para o norte ao longo da costa da Flórida à medida que as temperaturas do inverno aumentam. Essas árvores são normalmente sensíveis a condições de congelamento, mas agora podem sobreviver em latitudes mais altas, onde estão substituindo os pântanos salgados.

Vida marinha em movimento

A tropicalização envolve uma ampla variedade de vida marinha, desde grandes grupos formadores de habitat, como corais, algas ou árvores de mangue, até caracóis marinhos, répteis e até mamíferos, entre muitos outros. No entanto, as espécies envolvidas tendem a ter algumas coisas em comum.

Aquelas que conseguem se deslocar para mares que estão se aquecendo, como alguns caramujos marinhos ou peixes de recifes de coral, são boas dispersoras, geralmente capazes de viajar mais longe em busca de um habitat adequado. Ao mesmo tempo, as espécies tropicais que são mais generalistas em relação ao que comem e como se comportam podem ter um desempenho melhor em sua nova área. Por exemplo, os peixes de recife de coral com dietas mais amplas são mais bem-sucedidos em se estabelecer na nova área, pois têm maior probabilidade de encontrar uma fonte de alimento.

Consequências ecológicas e evolutivas

A tropicalização pode afetar uma população individual, uma espécie inteira ou até mesmo ecossistemas inteiros. Por exemplo, quando os peixes herbívoros se afastam do equador, eles comem muitas algas que encontram em seu novo lar. Isso cria mais espaço para os corais se estabelecerem na área, contribuindo para uma maior tropicalização. E, à medida que as tartarugas marinhas tropicais e os dugongos (um primo do peixe-boi) se expandem para o sul ao longo da costa oeste da Austrália, espera-se que eles aumentem muito a pressão sobre os já vulneráveis prados de ervas marinhas por meio de seu consumo.

Alguns animais estão adaptando seu comportamento. Por exemplo, à medida que as donzelas tropicais se distanciam do equador ao longo do sudeste da Austrália, elas começam a formar cardumes com espécies temperadas em vez de se manterem em seus grupos habituais de pares tropicais. Acredita-se que essa mudança de comportamento esteja relacionada ao fato de elas viverem mais e crescerem mais.

Investigações recentes apenas começaram a revelar as consequências genéticas e evolutivas da tropicalização. Por exemplo, se as espécies temperadas estabelecidas forem expulsas, isso pode levar a uma perda de diversidade genética única, o que pode deixar a população menos capaz de se adaptar a mudanças futuras. Enquanto isso, algumas espécies temperadas já estão se adaptando aos novos vizinhos tropicais. Por exemplo, foram observadas cracas de vulcão em águas temperadas ao largo da Baja California, no México, “dobrando-se” para se defender de caramujos predadores tropicais.

As consequências socioeconômicas

O fato de as consequências da tropicalização serem positivas ou negativas dependerá da região geográfica e das partes interessadas em questão. O movimento generalizado da vida marinha já está afetando a pesca global, com regiões como o oeste do Oceano Pacífico experimentando um aumento nas capturas de espécies tropicais. No entanto, a tropicalização também está levando à perda de espécies temperadas comercialmente importantes e a um aumento de espécies não-alvo que são capturadas acidentalmente em lanços de pesca.

Enquanto isso, a proliferação de árvores de mangue contribui para aumentar o armazenamento e o sequestro de carbono, em comparação com os pântanos salgados temperados que eles substituem. E a expansão de espécies tropicais carismáticas, como os corais e a colorida vida marinha que eles abrigam, pode ajudar as economias locais por meio do aumento do turismo.

Com o desenrolar da última cúpula climática da ONU, nossas mudanças climáticas significam que precisamos urgentemente de mais investigações sobre a tropicalização e de ações mais bem informadas para lidar com ela. Embora a pesquisa existente esclareça seus impactos ecológicos, ainda existem lacunas significativas na compreensão de suas consequências evolutivas e sua interação com impactos socioeconômicos complexos. A tropicalização é um fenômeno mundial que está acontecendo neste momento e exige nossa atenção.