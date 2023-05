Arnaques à l'argent facile, système pyramidal et de type ponzi : 5 indices pour les déjouer

Les consommateurs sont soumis à de fortes pressions financières. Le Forum économique mondial rapporte que la crise du coût de la vie affecte les populations du monde entier. Avec la hausse des prix des denrées alimentaires et des carburants, il devient de plus en plus difficile de se maintenir à flot financièrement. En outre, les salaires ne suivent pas l'inflation, ce qui rend plus difficile l'épargne et la constitution d'un patrimoine.

C'est dans ces périodes de difficultés économiques et d'incertitude que les fraudeurs attirent les consommateurs peu méfiants dans des systèmes “d'enrichissement rapide”, leur offrant une possibilité de gagner de l'argent facilement en investissant dans une opportunité financière “lucrative”.

Rien ne vaut la perspective de gagner de l'argent facilement, et de temps en temps, on peut trouver des arnaques à l'argent facile qui circulent sur WhatsApp et qui peuvent paraître plausibles.

Nos recherches portent sur les systèmes financiers dans les économies émergentes et nous plaidons en faveur de l'inclusion financière et de l'autonomisation des communautés marginalisées par le biais de l'éducation financière et de la planification financière. Nous utilisons notre plateforme académique pour partager notre expertise en matière de finance, y compris les pièges financiers les plus courants que les gens devraient éviter.

“Les systèmes d'enrichissement rapide sont l'un de ces pièges. On les appelle aussi parfois systèmes de ponzi ou systèmes pyramidaux. Il s'agit d'une forme de fraude financière. Les personnes qui les dirigent prennent de l'argent en recourant à des subterfuges, c'est-à-dire à des fausses informations et de fausses identités. Ils promettent des avantages financiers qui n'existent pas.

Vous devez les éviter car, le plus souvent, il s'agit d'entreprises bidon et frauduleuses.

Il y a eu des fraudes massives au cours des 30 dernières années. Au début des années 1990, MMM Global - l'une des plus grandes et des plus célèbres pyramides de Ponzi au monde - a escroqué jusqu'à 40 millions de personnes, qui ont perdu environ 10 milliards de dollars. Depuis, les pyramides de Ponzi ont refait surface sous différentes formes en Afrique du Sud, au Nigeria, au Zimbabwe, au Kenya, au Ghana et dans plusieurs autres pays d'Afrique.

Il existe cinq signes révélateurs d'un système d'enrichissement rapide. Voici comment s'en méfier.

Les cinq signes révélateurs

Tout d'abord, ils offrent des rendements exagérés et supérieurs à ceux du marché dans un court laps de temps, avec la promesse d'un risque minime, voire nul.

Il existe deux règles d'or en matière d'investissement. La première est qu'il faut du temps pour gagner de l'argent. Le fait d'amasser une petite fortune en peu de temps devrait soulever des questions sur le système.

La seconde règle est la suivante : plus le risque est élevé, plus le rendement est important. En d'autres termes, aucun investissement n'est sans risque ou ne peut garantir un rendement important. Il y a toujours une part de risque. Un investissement qui promet des rendements importants a tendance à être assez risqué, ce qui rebute la plupart des personnes ayant un faible appétit pour le risque.

Deuxièmement, de nouveaux membres sont constamment recrutés pour adhérer au système.

En règle générale, ces régimes sont maintenus en place en s'appuyant sur les investissements des nouveaux membres pour payer les membres existants. Lorsque le nombre de membres existants est supérieur au nombre de nouveaux membres, le système est en faillite. Dans le meilleur des cas, vous perdez les rendements qui vous ont été promis. Au pire, vous perdez tout l'argent que vous avez investi.

Lorsque le système s'effondre, il est presque impossible de récupérer l'argent que vous avez perdu parce que vous l'avez techniquement donné à un étranger (n'oubliez pas que la définition de la fraude financière englobe la fausse déclaration d'identité).

Troisièmement, il est urgent d'adhérer au programme, mais son fonctionnement n'est pas clair.

Il s'agit là d'une caractéristique classique des systèmes d'enrichissement rapide. Il n'y a généralement pas de réponse claire sur la nature du programme, sur ce dans quoi il investit, sur la manière dont il génère ses revenus ou sur les références de l'organisation.

Les investissements légitimes sont transparents et peuvent fournir aux investisseurs toutes les informations dont ils ont besoin pour décider d'investir ou non. Il n'est pas surprenant qu'une vérification correcte des systèmes d'enrichissement rapide permette de déceler leur nature frauduleuse. C'est pourquoi il y a toujours une urgence et une coercition à prendre un engagement financier immédiat sous prétexte de manquer une occasion unique de devenir riche.

Quatrièmement, le programme n'est ni enregistré ni réglementé par une autorité reconnue.

Les autorités de régulation sont importantes car elles surveillent la conduite des prestataires de services financiers et protègent les consommateurs en gardant à l'esprit leur intérêt supérieur. La protection fournie par les régulateurs financiers inspire également confiance dans les systèmes financiers.

"Les systèmes d'enrichissement rapide ne sont pas enregistrés et opèrent en dehors du cadre des organismes de réglementation. Les investisseurs sont donc plus vulnérables aux pertes et il est plus difficile d'exercer un recours juridique en cas de perte.

En Afrique du Sud, les investissements légitimes sont proposés par des prestataires de services financiers agréés et réglementés par la Financial Sector Conduct Authority. Vous pouvez rechercher n'importe quel prestataire de services financiers agréé sur le site web de l'autorité.

Cinquièmement, ils utilisent les témoignages de membres existants qui ont gagné beaucoup d'argent pour promouvoir le programme.

Au début, le système a tendance à payer ceux qui ont investi tôt, et ces membres sont encouragés à partager la nouvelle de leur richesse qui se répand vite et loin pour promouvoir le système.

Mais il s'agit là d'une tactique utilisée pour donner l'impression que vous aussi pouvez obtenir des rendements à deux chiffres. Ces systèmes sont à la fois insoutenables et contraires à l'éthique, car une personne s'enrichit grâce à la tromperie de quelqu'un d'autre.

Trop beau pour être vrai

Il convient de répéter que si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement vrai.

La richesse est le fruit d'une bonne stratégie d'investissement et de décisions prises au fil du temps. Toute promesse de "s'enrichir rapidement” doit être traitée avec le cynisme qu'elle mérite. Elle finira par révéler sa nature frauduleuse. Reconnaître les signes d'une escroquerie peut vous éviter une détresse financière inutile.

Il est toujours bon de mener sa propre enquête avant d'engager ses finances dans un investissement. Vous pouvez trouver plus d'informations sur les différents types d'escroqueries sur le site web du South African Banking Risk Information Centre et les signaler au South African Fraud Prevention Service.