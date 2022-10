Au pays des puces électroniques, l’innovation et les ressources coûtent très cher

Disclosure statement

David Bol est membre de l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) et a participé aux travaux du think thank The Shift Project. Il a reçu des financements de l'Union Européenne, de la Région Wallonne, de la Région de Bruxelles Capitale et de Proximus, pour réaliser ses recherches.

Jean-Pierre Raskin a reçu des financements de la Commission européenne, de la Région wallonne et de la Région bruxelloise pour mener à bien ses travaux de recherche. Il est membre de Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Fellow, European Microwave Association (EuMA) Associate Member, Société de l'électricité, de l'électronique et des technologies de l'information et de la communication (SEE) Senior Member, Material Research Society (MRS) Member, International Association of Advanced Materials (IAAM) Member, and European Association of Service-Learning in Higher Education (EASHLE) Member.

Nicolas van Zeebroeck does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.