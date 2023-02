Aulas hospitalarias: mucho más que seguir estudiando durante una enfermedad

Disclosure statement

Maria del Carmen Pegalajar Palomino recibe fondos del Instituto de Estudios Giennenses de la Diputación Provincial de Jaén (año 2018) para la realización de esta investigación

María de la Villa Carpio Fernández and Mª Ángeles Peña Hita do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.