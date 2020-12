Camille, 8 ans : « Pourquoi l’être humain est-il plus évolué que les autres animaux ? »

Disclosure statement

Elise Huchard a reçu des financements de l'Agence Nationale pour la Recherche et du CNRS dans le cadre de ses travaux de recherche en écologie comportementale et évolutive.

Lugdiwine Burtschell travaille pour le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire.

Nikolaos Smit receives funding from the (Greek) State Scholarships Foundation for the implementation of his PhD on the behavioural and evolutionary ecology.

Axelle Delaunay and Jules Dezeure do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.