Camille : « Pourquoi notre nez devient rouge quand on se mouche beaucoup ? »

Les premières chaleurs sont de retour et avec elles le rhume des foins provoquant éternuement et nez qui coulent chez ceux qui en souffrent. À force de se moucher, on finit par avoir le nez tout rouge : la peau est agressée !

Pour comprendre pourquoi, je dois t’expliquer la structure et le fonctionnement de la peau.

La peau est l’enveloppe protectrice de notre corps. Elle contient environ 70 % d’eau et est composée de plusieurs couches appelées l’hypoderme, le derme et l’épiderme (de la plus profonde à la plus en surface).

A la surface de l’épiderme, on trouve une couche quatre fois plus fine qu’un cheveu qui constitue un vrai bouclier de protection contre les agressions de l’extérieur (bactéries, rayons solaires…) et permet d’empêcher l’eau (contenue dans la peau) de s’évaporer. On le représente souvent comme un mur de briques très solide : les cellules de peau font office de briques et sont reliées solidement entre elles par un genre de ciment qu’on appelle les lipides cutanés.

Plus il y a de couches de cellules, plus le mur est solide.

Malheureusement, malgré la solidité de ce mur de protection, un frottement répété de mouchoirs contre la peau peut l’endommager. En effet, plus on frotte le nez avec un mouchoir, plus on enlève des cellules de peau c’est-à-dire des briques du mur. Ainsi, la barrière de protection est affaiblie, la peau se dessèche, les bactéries peuvent franchir le mur de protection et l’organisme se sent agressé. Il se défend alors en répondant par une réaction inflammatoire permettant l’élimination totale des intrus puis la réparation de la barrière cutanée en fabriquant de nouvelles cellules de peau. Cette inflammation est associée, notamment, à une augmentation du flux sanguin vers la peau abîmée : le fameux nez rouge fait son apparition.

Rien de grave, néanmoins, ce nez rouge peut être la cause de sensations très désagréables que l’on préfèrerait éviter.

Pour contrer cette apparition, tu peux déjà revoir ta technique de mouchage. Eh oui, se moucher, ça s’apprend. Alors, évite de frotter trop fort avec ton mouchoir : plus tu frottes fort, plus tu abîmes la barrière protectrice de la peau.

Ensuite, si malgré tous tes efforts, tu as quand même le nez du renne Rudolph, tu peux soigner rapidement cette irritation en appliquant de la crème hydratante dessus. La crème va créer une barrière entre la peau et l’air et aider à la cicatrisation de la peau, c’est-à-dire à reconstruire les briques du mur de protection.

Et la prochaine fois, pourquoi ne pas utiliser des mouchoirs aux super pouvoirs ? Pour éviter ton problème de nez rouge, les scientifiques et industriels rivalisent d’inventivité pour fabriquer des mouchoirs toujours plus doux et aux propriétés apaisantes pour la peau. Certains mouchoirs en papier tout doux contiennent de l’Aloe Vera ou de l’huile d’amande douce, toutes deux connues pour les propriétés apaisantes pour la peau. On trouve également des mouchoirs enrichis en vitamine E reconnue pour ses propriétés anti-inflammatoire et hydratante. Même si ces mouchoirs apportent plus de confort et permettent de réduire l’irritation, après 50 mouchages, il est fort probable que ton nez finisse par être rouge quand même !

Si toi aussi tu as une question, demande à tes parents d’envoyer un mail à : tcjunior@theconversation.fr. Nous trouverons un·e scientifique pour te répondre.