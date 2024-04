Capturados por sua carne e óleo de fígado, tubarões e arraias das profundezas agora enfrentam risco de extinção

O oceano profundo, a mais de 200 metros de profundidade, é o maior e um dos mais complexos ambientes do planeta. Ele cobre 84% da área oceânica do mundo e 98% de seu volume, e abriga uma grande diversidade de espécies.

O oceano profundo, no entanto, continua um dos lugares menos estudados da Terra, sem avaliações abrangentes do estado da biodiversidade em águas profundas e sem indicadores relevantes para orientar as políticas de captura de espécies visadas pela pesca.

Isso também se aplica especificamente a tubarões e arraias de águas profundas, que representam quase metade da diversidade reconhecida de todos os peixes cartilaginosos (tubarões, arraias e quimeras) que conhecemos atualmente.

Nossa pesquisa destaca como o crescente impacto da ação humana no oceano profundo aumenta a ameaça a essas espécies.

Usando a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza, mostramos que o número de tubarões e arraias ameaçados de extinção em águas profundas mais do que dobrou entre 1980 e 2005, após o surgimento e a expansão da pesca em águas profundas.

Estimamos que uma em cada sete espécies (14%) esteja ameaçada de extinção.

Pesca pela carne e óleo

Os tubarões e arraias de águas profundas fazem parte de um grupo de vertebrados marinhos mais sensíveis à exploração excessiva. Isso se deve à sua longa expectativa de vida (possivelmente até 450 anos para o tubarão-da-Groenlândia, Somniosus microcephalus) e à baixa taxa de reprodução (apenas 12 filhotes em uma vida inteira para o tubarão xara-branca, Centrophorus granulosus).

Essas características biológicas os tornam semelhantes aos mamíferos marinhos anteriormente explorados e agora altamente protegidos, como as baleias.

O tubarão-da-Groenlândia e o tubarão-lixa (Centrophorus squamosus), por exemplo, têm taxas de crescimento populacional comparáveis às da baleia cachalote (Physeter macrocephalus) e da morsa (Odobenus rosmarus), respectivamente. Apesar de sua vulnerabilidade inerente conhecida, há muito poucas ações de gerenciamento específicas para tubarões de águas profundas.

Nossa pesquisa mostra que a pesca excessiva é a principal ameaça aos tubarões e arraias de águas profundas. Eles são capturados por sua carne e óleo de fígado, o que impulsiona a pesca direcionada, mas também a captura acidental, ou seja, qualquer captura pela pesca direcionada a outras espécies.

Em muitos países, os tubarões e as arraias de águas profundas são considerados uma captura bem-vinda devido ao alto valor do seu óleo de fígado e à alta demanda por carne de arraia. Esses negócios não são novos, mas a expansão global e a diversificação do uso, principalmente do óleo de fígado de tubarão, é um fenômeno relativamente novo.

A pescaria direcionada de óleo de fígado de tubarão é uma pescaria de sobrepesca. Ela reduz as populações de tubarões e aumenta o risco de extinção em curtos períodos de tempo (menos de 20 anos). Há um interesse especial no óleo de fígado de tubarão para aplicações em cosméticos e produtos de saúde humana, incluindo adjuvantes de vacinas.

Isso ocorre apesar da falta de avaliação dos possíveis riscos à saúde humana do uso do óleo de fígado para fins médicos (os tubarões de águas profundas podem acumular biologicamente metais pesados e contaminantes em concentrações iguais ou superiores aos limites regulatórios).

Ação global pelos tubarões de águas profundas

Houve enormes avanços na conservação dos tubarões, incluindo a regulamentação do comércio global de barbatanas de espécies costeiras e pelágicas ameaçadas. Mas os tubarões de águas profundas têm sido deixados de fora das discussões sobre conservação.

A Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção ainda não recebeu propostas de listagem de um tubarão ou arraia de águas profundas.

Defendemos regulamentações comerciais e pesqueiras específicas para tubarões e arraias de águas profundas para garantir um comércio legal, rastreável e sustentável, e para evitar que continuem em perigo.

Atualmente, há poucas maneiras de determinar quais espécies compõem o óleo de fígado comercializado internacionalmente. Ele pode ser um subproduto da pesca sustentável, mas a atual falta de regulamentação também pode estar mascarando o comércio de espécies ameaçadas.

Também propomos o fechamento de áreas importantes para tubarões e arraias de águas profundas para oferecer refúgio contra a pesca e promover a recuperação e a sobrevivência das espécies em longo prazo. Quase todos os tubarões de águas profundas estão ameaçados pela captura acidental.

Proibições de pesca foram implementadas em algumas regiões como estratégia de mitigação, incluindo as águas europeias gerenciadas pelo Conselho Internacional para a Exploração do Mar. Mas elas não impedem a mortalidade de espécies proibidas que são devolvidas ao mar após serem trazidas à superfície de grandes profundidades.

Precisamos de esforços para evitar a captura em primeiro lugar. Há agora um impulso global para proteger 30% do oceano até 2030 por meio da Convenção sobre Diversidade Biológica, que a Nova Zelândia ratificou.

Nosso trabalho mostra que a proteção de 30% do oceano profundo (200-2000 m) proporcionaria a cerca de 80% das espécies de tubarões de águas profundas pelo menos uma proteção espacial parcial em toda a sua área de distribuição. Se uma proibição mundial da pesca abaixo de 800 m fosse implementada, ela forneceria 30% de refúgio vertical para um terço dos tubarões e arraias de águas profundas ameaçados.

Embora o risco de extinção dessas espécies seja muito menor do que o de seus parentes de águas rasas, seu potencial de recuperação da superexploração é muito reduzido devido à sua longa expectativa de vida e baixa fecundidade. Um estudo estimou que seriam necessários 63 anos ou mais para que o tubarão-galha-pequena (Centrophorus uyato) retornasse para apenas 20% do tamanho original de sua população.

Sabemos que muitas populações de tubarões em todo o mundo enfrentam problemas. Os tubarões de águas profundas ameaçados têm pouca chance de recuperação populacional sem uma ação imediata. Agora é o momento de implementar ações de conservação eficazes nas profundezas do oceano para garantir que metade dos tubarões e arraias do mundo tenha um refúgio contra a ameaça de extinção global.