Ces graves erreurs de communication qui alimentent l’hésitation vaccinale

Disclosure statement

Isaac Nahon-Serfaty est chercheur associé à l'Institut du Savoir Montfort (ISM). Il a reçu une subvention de l'ISM pour une recherche sur les perceptions des infirmières concernant la vaccination contre la grippe.

Luc Bonneville and Sylvie Grosjean do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.