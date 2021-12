Ces livres de jeunesse qui font Noël

Les premiers textes pour enfants associés à Noël ont été écrits au XIXe siècle et opposent souvent la pauvreté, la solitude et le manque à l’opulence générée par la magie et le rêve. L’on peut penser par exemple à Hansel et Gretel des frères Grimm, mais aussi à La Petite fille aux allumettes de Hans Christian Andersen. Des classiques régulièrement revisités par des auteurs et des artistes, comme Květa Pacovská, dont l’œuvre a été couronnée en 1992 par le Prix Hans-Christian-Andersen, en quelque sorte le Nobel du livre pour enfants.

Cette artiste plasticienne a illustré en 2005 un album qui présente l’histoire originale d’Andersen traduite par Danièle Ball-Simon. Les dessins proposés dans cet album sont visuellement très contrastés, permettant au jeune enfant de mieux saisir la situation initiale très dure ainsi que l’échappée dans le monde onirique des visions enchantées.

Sur le même thème, un autre artiste, Tomi Ungerer nous propose une réécriture beaucoup plus positive de ce conte dans un petit ouvrage intitulé Allumette. Cette histoire débute dans les mêmes conditions matérielles que l’histoire d’Andersen mais évolue très différemment. Les visions de la jeune héroïne y deviennent réalité et le ciel lui offre tellement de cadeaux et de nourriture qu’elle décide de partager son butin avec toute la ville, réduisant ainsi la pauvreté. Tout comme dans l’original, l’auteur nous propose une lecture engagée contre la pauvreté.

Des classiques aux modernes

Dans le même esprit, une des histoires qui a le plus marqué les traditions de Noël est le Conte de Noël, publié en 1842 par Charles Dickens et qui retrace la nuit de Noël d’Ebenezer Scrooge, un homme avare recevant la visite de trois esprits : les fantômes des Noëls passé, présent et futur. L’expérience va lui permettre de reconnaître ses travers et de véritablement comprendre la signification de Noël.

Les descriptions prolixes des festins ont contribué à ancrer les plats traditionnels dans la culture populaire tels que les marrons, les oranges, citrons et pommes ainsi que la dinde rôtie, les diffusant au-delà des classes les plus aisées. Conseillée pour les enfants qui savent déjà bien lire, cette belle histoire de Noël permet de revenir aux sources des traditions festives.

Le magnifique texte de Timothée de Fombelle, Quelqu’un m’attend derrière la neige (2019) travaille lui aussi sur les difficiles questions de solitude et d’inégalités à travers l’histoire d’un livreur de glaces et d’une hirondelle dont les destins vont se croiser pour permettre à un troisième personnage de survivre. C’est un texte touchant qui mêle réalisme et onirisme. Les illustrations douces de Thomas Campi apportent de la profondeur et de la poésie au texte, que ce soit dans les paysages d’Afrique ou dans ceux recouverts de neige.

Noël à tous les étages de Marie-Aude Murail (publié dans J’aime Lire en 1998 puis republié en format livre en 2017) se déroule aussi au XIXe siècle : Jeanne tente de gagner assez d’argent pour aider son frère Hugues qui est gravement malade. Comme dans les autres histoires que nous avons évoquées, le retournement de situation s’opère grâce à la magie de Noël qui permet à Hugues de retrouver la santé et à Jeanne de trouver l’amour.

Du papier à l’écran

Cette magie de Noël est au cœur de deux autres textes jeunesse, Comment le Grinch a volé Noël de Dr Seuss (traduit par Stephen Carrière) et Le Bonhomme de Neige de Raymond Briggs.

Comment le Grinch a volé Noël est en fait une réécriture du Conte de Noël de Charles Dickens, car le Grinch a les mêmes caractéristiques qu’Ebenezer Scrooge. Dans cet album écrit en rimes, le Grinch ourdit un plan pour gâcher le Noël des Chous, les habitants de Chouville, en leur volant cadeaux et nourriture de fête.

Mais il va vite comprendre que « Noël est blotti/Dans les cœurs et les têtes », bien au-delà des possessions matérielles. L’histoire du Grinch peut être découverte en album ou dessin animé ou encore en film animé. Ces formats différents ont permis à ce texte de véritablement faire partie de la culture anglophone et de devenir un classique pour Noël.

Le deuxième classique de la saison est le très bel album de Raymond Briggs, Le Bonhomme de Neige. Publié pour la première fois en 1978, il propose de magnifiques illustrations pastel organisées en cases de bande dessinée sur la page mais ne contenant aucun texte. C’est donc à l’adulte ou à l’enfant de narrer l’histoire du petit garçon fabriquant un bonhomme qui va prendre vie.

Les aventures des deux héros sont pleines de magie et de rires et permettent aux jeunes enfants qui ne savent pas encore lire de suivre l’histoire à travers les images. Un film d’animation a été tiré de l’album en 1982 et peut permettre de continuer l’immersion dans ce monde magique.